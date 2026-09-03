Таємниці побуту Запорізької Січі: що насправді їли козаки, як лікувались і чим торгували

Розкішні бенкети зі смаженими кабанами, оспівані у художній літературі ХІХ століття, як і образ безтурботного лицаря у червоних шароварах, який цілими днями п'є горілку та співає пісень – це не справжня Запорізька Січ. У XVI – XVII століттях це був суворий чоловічий орден, що боровся за виживання.

Кожен шматок хліба, кожну краплю ліків і кожну монету здобували потом і кров'ю. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Гастрономія Дикого Поля: борошно, вода і сушена риба

Щоб зрозуміти справжню ціну життя у Дикому Полі, звертатися слід не до фольклору, а радше до сухих і педантичних звітів іноземців – французьких інженерів, османських мандрівників, шведських дипломатів та німецьких хроністів, від Гійома Левассера де Боплана до П'єра Шевальє та Евлії Челебі. І тоді вималюється неабияка історія про сталеві шлунки, екстремальну польову хірургію та жорсткий транскордонний бізнес.

Французький військовий інженер Гійом де Боплан провів в Україні 17 років у середині XVII століття та залишив найдетальніші описи козацького раціону. Його записи руйнують міф про кулінарне розмаїття – основою виживання козака була не м'ясна печеня, а максимально проста, калорійна і стійка до псування їжа.

Головною стравою у походах була саламаха (або тетеря) – рідке вариво з житнього або гречаного борошна, розведеного водою, іноді з додаванням риб'ячого жиру або олії. Звичного пухкого хліба у степу не було – у морських походах на чайках використовували сухарі, які могли зберігатися місяцями, а на суходолі пекли прості прісні коржі прямо в золі багаття.

Османський мандрівник Евлія Челебі, описуючи побут козаків, з якими стикалися турецькі гарнізони, відзначав їхню неймовірну невибагливість. М'ясо було рідкістю під час військових кампаній, а якщо козакам вдавалося вполювати дичину або захопити худобу, м'ясо часто вживали злегка підв'яленим на сонці та вітрі, або варили у великих казанах без солі, яка була стратегічним і дорогим ресурсом.

Справжнім порятунком була риба. Дніпро та його притоки кишіли осетровими, рибу сушили на сонці до стану каменю (тарань), що дозволяло їй не псуватися під палючим сонцем. Під час морських походів на Чорне море кожен козак мав при собі запас такої сушеної риби, сухарів та пшона.

Щодо алкоголю – дійсно, у мирний час на Січі алкоголь (горілка, пиво, мед) лився рікою, що часто шокувало європейських послів. Проте французькі та шведські дипломати з повагою фіксували абсолютний, драконівський сухий закон під час походів. Боплан пише, що якщо під час експедиції на чайці знаходили п'яного, його безжально викидали за борт.

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Екстремальна медицина: порох, попіл та павутиння

Умови життя на Січі та постійні бойові дії вимагали специфічної медицини. Тут не було європейських університетських лікарів, а німецькі та французькі хроністи з жахом і захватом описували методи польової хірургії запорожців, які більше нагадували тортури, але дивовижним чином рятували життя.

Коли козак діставав вогнепальне або рубане поранення, головним завданням було зупинити кровотечу та запобігти гангрені. Козаки використовували для цього землю та павутиння – з погляду сучасної санітарії це звучить як вирок, але павутиння дійсно має природні коагулянтні властивості, а специфічні види ґрунтів (особливо глина) могли діяти як абсорбент.

Ще більш радикальним методом було припікання ран порохом – воно миттєво закривало судини, зупиняючи крововтрату, і дезінфікувало тканини екстремальною температурою. Звісно, біль був пекельним, але це рятувало від сепсису в умовах антисанітарії степу.

Внутрішні хвороби лікували травами, знання про які часто переймали від полонених татар або місцевих знахарів. Полин використовували від шлункових розладів (що було критично важливо за харчування зіпсованими продуктами), а деревій – для загоєння ран. Є згадки й про використання козаками міцної горілки, настояної на травах (наприклад, звіробої чи чебреці), як потужного анестетика та антисептика для промивання ран.

Роль хірургів виконували цирульники. Часто це були вихідці з європейських міст, іноді полонені німці чи поляки, які зналися на пусканні крові, вириванні зубів та ампутації роздроблених кінцівок. Їхні послуги оплачували дуже щедро, адже від майстерності залежало життя еліти війська.

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Дипломатія гаманця: чим насправді торгували козаки?

Найбільший міф про козаків – це те, що вони жили з війни та грабунку. Закордонні митні реєстри, зокрема османські дефтери (податкові книги) та записи гданських купців, малюють абсолютно іншу картину. Запорізька Січ була потужною торгово-економічною корпорацією, яка контролювала ключові логістичні артерії Східної Європи.

Козаки були блискучими комерсантами. Головним експортним товаром, який приносив шалені прибутки, була не зброя, а дари природи. Французький історик Жан-Бенуа Шерер у своїх працях XVIII століття, спираючись на давніші європейські архіви, зазначав, що козаки масово експортували хутро (лисиця, куниця, бобер), віск та мед. Європейські католицькі храми освітлювали свічками, зробленими із запорізького воску.

Окремою статтею експорту була риба та ікра. Осетрові з Дніпра та Південного Бугу переробляли на Січі, засолювали та через польських та вірменських посередників передавали на столи європейської знаті. Попри постійні війни, козаки активно торгували й з кримськими татарами та турками – продавали їм шкіри та рибу, а натомість купували сіль, якісну сталь, шовк та прянощі.

Імпорт Січі був переважно мілітарним та статусним. Козаки масово закуповували англійське та голландське сукно (саме з нього шили якісні вузькі штани-плюдри та жупани, адже широкі шаровари увійшли в моду значно пізніше), свинець, порох та якісну вогнепальну зброю з Сілезії й німецьких князівств.

Не менш прибутковою була торгівля військовими трофеями. Захоплені під час походів на Османську імперію чи Річ Посполиту елітні арабські скакуни, інкрустована зброя, килими та коштовності швидко перетворювалися на готівку. Козаки влаштовували на Січі справжні аукціони, куди з'їжджалися купці з усієї Європи та Азії.

Тож козаки були не казковими богатирями, а прагматичними, жорсткими людьми зі сталевою волею, які виживали у найекстремальніших умовах Європи. Вони їли сухе тісто, засипали рани порохом і вели глобальну торгівлю, балансуючи між імперіями. Їхня історія – це не поезія, а блискучий майстер-клас із виживання, військового менеджменту та геополітичної комерції.