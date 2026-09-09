9 вересня 1850 – Каліфорнія стає 31 штатом: до чого тут золота лихоманка і криваве беззаконня

Цього дня президент Міллард Філлмор поставив свій підпис під історичним документом, який офіційно перетворив дику й охоплену золотою лихоманкою територію Каліфорнії на 31 штат США. Але це далеко не була звичайна бюрократична процедура.

Приєднання Каліфорнії стало кульмінацією безпрецедентного демографічного вибуху, політичного землетрусу та людської жадоби, що назавжди змінили геополітичну карту Північної Америки. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як Каліфорнія стала американською та чому після цього настав хаос?

Для розуміння масштабу події 9 вересня 1850 року варто повернутися на два роки назад, у 1848. Тоді Каліфорнія була віддаленою, малозаселеною провінцією, яка щойно перейшла під контроль США внаслідок війни з Мексикою. Офіційний договір Гвадалупе-Ідальго, за яким Мексика віддавала ці землі, підписали 2 лютого 1848 року, та мексиканські дипломати тоді навіть не підозрювали, якого колосального багатства позбуваються.

Усього за 9 днів до підписання договору, 24 січня, тесляр Джеймс Маршалл, будуючи лісопильню для швейцарського емігранта Джона Саттера на річці Амерікан-Ривер, помітив у воді блискучі жовті камінці. Ця випадкова знахідка стала іскрою, що запалила чи не найбільшу в історії людства масову істерію, відому як золота лихоманка. Окрім іншого, він спричинив відчутний демографічний вибух у регіоні.

Як це сталося? Звістка про золото ширилася зі швидкістю лісової пожежі. Вже у 1849 році почалася легендарна епоха "сорокадев'ятників" (Forty-Niners). Десятки тисяч шукачів пригод з усього світу – від східного узбережжя США до Європи, Китаю та Південної Америки – кинулися до Каліфорнії. Населення Сан-Франциско, яке у 1847 становило жалюгідні 500 людей, до 1850 розрослося до понад 25 тисяч, а загальна кількість некорінного населення регіону стрімко перетнула позначку у 100 тисяч. Проте цей безпрецедентний приплив людей приніс із собою абсолютний хаос.

Каліфорнія не мала ні цивільного уряду, ні поліції, ні судів, ні законів, які б регулювали право власності на землю чи видобуток корисних копалин. Військове управління, залишене після війни з Мексикою, було безсилим перед натовпами озброєних, амбітних і часто відчайдушних чоловіків. Процвітали суд Лінча, бандитизм та епідемії. Регіон гостро потребував інфраструктури, податкової системи та правопорядку – і єдиним виходом насправді було негайне здобуття статусу штату.

Як Каліфорнія стала штатом після золотої лихоманки, кривавого беззаконня та загрози громадянської війни: дивіться відео plitbrama

Від кривавого беззаконня до економічного титана: як Каліфорнія стала 31 штатом?

Утім, шлях до цього виявився замінованим найгострішим політичним конфліктом того часу – питанням рабства. У 1849 році каліфорнійці провели конституційний конвент у Монтереї, де одноголосно проголосували за заборону рабства на своїй території. Це рішення було продиктоване не стільки високими моральними ідеалами, скільки прагматичним бажанням білих шахтарів уникнути конкуренції з безоплатною працею рабів.

І от коли Каліфорнія подала заявку на вступ до США як вільний штат, у Вашингтоні спалахнула криза. На той момент у Сенаті зберігався крихкий баланс – 15 вільних штатів і 15 рабовласницьких. Приєднання величезної, багатої на золото Каліфорнії порушило б цю рівновагу на користь Півночі. Південні штати почали погрожувати виходом із Союзу, що поставило країну на межу громадянської війни – за десятиліття до її реального початку.

Порятунком став славнозвісний Компроміс 1850 року. Після місяців запеклих дебатів та раптової смерті президента Закарі Тейлора, який виступав проти поступок Півдню, новий президент Міллард Філлмор підтримав угоду. Каліфорнію прийняли до складу США як вільний штат, а Південь вибив собі жорстокий Fugitive Slave Act – закон, який зобов'язував громадян вільних штатів допомагати у затриманні рабів-втікачів. При цьому територіям Юти та Нью-Мексико дали право самостійно розв'язати ситуацію з рабством.

Звістка про те, що 9 вересня Каліфорнія офіційно стала 31-м штатом, дісталася західного узбережжя лише 18 жовтня, коли пароплав "Орегон" увійшов у затоку Сан-Франциско з піднятими прапорами та пострілами з гармат. Місто вибухнуло тижневими святкуваннями, парадами та феєрверками.

Ось у такий спосіб золота лихоманка не просто наповнила скарбницю США, а й стала каталізатором, що змусив американську державність зробити гігантський стрибок через весь континент, від Атлантики до Тихого океану. А Каліфорнія, народжена у багнюці золотих копалень і політичних компромісів, із часом перетворилася на економічного титана, чий ВВП й нині перевищує показники більшості суверенних держав світу.