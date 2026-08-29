Від величі до декорацій: чому в Уганді 5 королів, але жоден із них не керує країною

Сучасна Уганда – це держава у самому серці Східної Африки, яка приховує один із найдивовижніших політичних парадоксів сучасності. Тут офіційно існують 5 визнаних традиційних королівств – Буганда, Буньоро, Торо, Бусога та Рвензуруру. У них є свої монархи, свої прапори, гімни, парламенти та мільйони відданих підданих. Але є один нюанс, який перетворює цю величну картину на витончену політичну драму.

Річ у тім, що жоден із цих королів не має ані краплі реальної державної влади. А як королі перетворилися на розкішних бранців власних тронів, 24 Канал розповість трохи докладніше.

Що сталося з королями Уганди після здобуття незалежності від Британії?

До приходу британців у ХІХ столітті територія сучасної Уганди була шахівницею, на якій змагалися могутні місцеві королівства. Найвпливовішим із них була Буганда, чиї правителі – кабаки – мали абсолютну владу над життям і смертю своїх підданих. Але згодом Британська імперія, керуючись принципом непрямого управління, хоч і зберегла ці монархії, перетворила королів на зручних провідників своєї волі. Монархи зберегли ілюзію недоторканності, розкішні титули та землі, але втратили головне – суверенітет.

Справжня трагедія розгорнулася після здобуття Угандою незалежності у 1962 році. Молода держава спробувала поєднати непоєднуване – стати сучасною республікою, зберігши при цьому федеративний устрій із могутніми королівствами. Кабака Буганди Едуард Мутеса II навіть став першим президентом країни. Але цей політичний шлюб за розрахунком був приречений.

У 1966 році прем'єр-міністр Мілтон Оботе, відчуваючи загрозу з боку надто популярного монарха, віддав наказ молодому офіцеру Іді Аміну штурмувати королівський палац Менго. Кабака дивом утік до Лондона, де згодом помер у злиднях, а Оботе у 1967 році одним розчерком пера скасував усі традиційні королівства. Монархія в Уганді була вбита, здавалося б, назавжди, і понад чверть століття палаци стояли пусткою, перетворюючись на привиди минулої величі.

Чим займаються королі Уганди сьогодні?

Аж раптом на політичній арені з'явився Йовері Мусевені. Він у 1993 році, прагнучи заручитися підтримкою впливового етносу ганда та стабілізувати країну після десятиліть кривавих диктатур (зокрема, того самого Аміна), зробив геніальний хід – дозволив відновити традиційні королівства. Нація тріумфувала, королі повернулися на свої трони під бій священних барабанів – але це було повернення у золоту клітку.

Що цікаво знати про королів Уганди: дивіться відео SLICEDocumentary

Конституція Уганди 1995 року, яка діє і досі, містить статтю 246. Цей сухий юридичний текст є справжнім вироком для політичних амбіцій будь-якого монарха – у ньому традиційні лідери визнаються тільки як культурні фігури. Їм категорично заборонено брати участь у партійній політиці, балотуватися на виборах чи впливати на державне управління. Вони – живі символи, хранителі традицій, меценати та духовні провідники, але у жодному разі не політики.

Цікавий факт. Іноді королі Уганди намагалися вийти за межі своєї золотої клітки, і яскравий приклад – історія королівства Рвензуруру. У 2016 році центральний уряд звинуватив короля Чарльза Веслі Мумбере у створенні власного ополчення та підготовці заколоту – армія штурмувала його палац, загинули десятки людей, а сам монарх потім провів роки під арештом за звинуваченням у державній зраді. Лише у 2023 звинувачення зняли, і король зміг повернутися до своїх підданих. Але цей епізод став жорстоким нагадуванням для всіх п'яти корон, що республіка не терпить конкурентів.

І от така цікава ситуація склалася в Уганді, актуальна й до сьогодні. До прикладу, кабака Буганди Рональд Мувенда Мутебі II залишається колосальним моральним авторитетом для мільйонів – його слово здатне мобілізувати маси на боротьбу з бідністю чи епідеміями, але він не може призначити навіть дрібного чиновника.

А, скажімо, король Торо Ойо Ньїмба Кабамба Ігуру Рукіді IV, який увійшов до Книги рекордів Гіннеса як наймолодший чинний монарх (бо зійшов на престол у 3 роки), був дуже сучасним лідером та просував молодіжні ініціативи. Його влада обмежувалася стінами палацу та культурними церемоніями, але його смерть 27 серпня 2026 після важкої хвороби всього у 34 роки вразила всю Уганду та спричинила міжнародний резонанс.

Загалом – Уганда створила унікальну політичну екосистему. Її п'ять королів – це глибокий сакральний зв'язок народу зі своїм корінням, який жоден президент не міг знищити. Вони не керують економікою, не підписують міжнародні договори й не командують військами. Але мають дещо значно більше, ніж адмінресурс – серця своїх людей.