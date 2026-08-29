Дело в том, что ни один из этих королей не имеет ни капельки реальной государственной власти. А о том, как короли превратились в роскошных пленников собственных тронов, 24 Канал расскажет чуть подробнее.

Что случилось с королями Уганды после обретения независимости от Британии?

До прихода британцев в XIX веке территория современной Уганды представляла собой шахматную доску, на которой соперничали могущественные местные королевства. Самым влиятельным из них была Буганда, правители которой – кабаки – обладали абсолютной властью над жизнью и смертью своих подданных. Но впоследствии Британская империя, руководствуясь принципом косвенного управления, хотя и сохранила эти монархии, превратила королей в удобных проводников своей воли. Монархи сохранили иллюзию неприкосновенности, роскошные титулы и земли, но утратили главное – суверенитет.

Настоящая трагедия развернулась после обретения Угандой независимости в 1962 году. Молодое государство попыталось совместить несовместимое – стать современной республикой, сохранив при этом федеративное устройство с могущественными королевствами. Кабака Буганды Эдуард Мутеса II даже стал первым президентом страны. Но этот политический брак по расчету был обречен.

В 1966 году премьер-министр Милтон Оботе, чувствуя угрозу со стороны слишком популярного монарха, отдал приказ молодому офицеру Иди Амину штурмовать королевский дворец Менго. Кабака чудом бежал в Лондон, где впоследствии умер в нищете, а Оботе в 1967 году одним росчерком пера упразднил все традиционные королевства. Монархия в Уганде была уничтожена, казалось бы, навсегда, и более четверти века дворцы стояли пустыми, превращаясь в призраки былого величия.

Чем занимаются короли Уганды сегодня?

И вот внезапно на политической арене появился Йовери Мусевени. В 1993 году, стремясь заручиться поддержкой влиятельного этноса ганда и стабилизировать страну после десятилетий кровавых диктатур (в частности, того самого Амина), сделал гениальный ход – разрешил восстановить традиционные королевства. Нация ликовала, короли вернулись на свои троны под бой священных барабанов – но это было возвращение в золотую клетку.

Что интересно знать о королях Уганды: смотрите видео SLICEDocumentary

Конституция Уганды 1995 года, действующая до сих пор, содержит статью 246. Этот сухой юридический текст является настоящим приговором для политических амбиций любого монарха – в нем традиционные лидеры признаются лишь как культурные фигуры. Им категорически запрещено участвовать в партийной политике, баллотироваться на выборах или влиять на государственное управление. Они – живые символы, хранители традиций, меценаты и духовные лидеры, но ни в коем случае не политики.

Интересный факт. Иногда короли Уганды пытались выйти за пределы своей "золотой клетки", и ярким примером тому служит история королевства Рвензуруру. В 2016 году центральное правительство обвинило короля Чарльза Уэсли Мумбере в создании собственного ополчения и подготовке мятежа – армия штурмовала его дворец, погибли десятки людей, а сам монарх затем провел несколько лет под арестом по обвинению в государственной измене. Лишь в 2023 году обвинения сняли, и король смог вернуться к своим подданным. Но этот эпизод стал жестоким напоминанием для всех пяти королевств, что республика не терпит конкурентов.

И вот такая интересная ситуация сложилась в Уганде, актуальная и по сей день. Например, кабака Буганды Рональд Мувенда Мутеби II остается колоссальным моральным авторитетом для миллионов – его слово способно мобилизовать массы на борьбу с бедностью или эпидемиями, но он не может назначить даже мелкого чиновника.

А, скажем, король Торо Ойо Ньимба Кабамба Игуру Рукиди IV, который вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый молодой действующий монарх (поскольку взошел на престол в 3 года), был очень современным лидером и продвигал молодежные инициативы. Его власть ограничивалась стенами дворца и культурными церемониями, но его смерть 27 августа 2026 года после тяжелой болезни всего в 34 года потрясла всю Уганду и вызвала международный резонанс.

В целом – Уганда создала уникальную политическую экосистему. Ее пять королей – это глубокая сакральная связь народа со своими корнями, которую ни один президент не смог уничтожить. Они не управляют экономикой, не подписывают международные договоры и не командуют войсками. Но у них есть нечто гораздо большее, чем административный ресурс – сердца своих людей.