16 вересня 1810 – початок війни Мексики за незалежність: як священник підняв народ "Криком"

Прохолодний, ще темний ранок 16 вересня 1810 року у невеликому пильному містечку Долорес, загубленому серед посушливих пагорбів мексиканського штату Гуанахуато, змінив історію Мексики. Саме тоді густу нічну тишу раптом розірвав тривожний та несамовитий дзвін місцевої парафії – але він не кликав на звичну ранкову месу.

Він кликав до зброї, до крові, до свободи. Наступні події зруйнували фундамент трьохсотлітнього іспанського колоніального панування, але почалося все з одного чоловіка – це був Мігель Ідальго-і-Костілья. Не блискучий генерал, не хитрий політик, а скромний католицький священник, який перетворив церковний амвон на барикаду. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому звичайний парафіяльний священник став іскрою, що запалила цілу імперію?

Щоб зрозуміти феномен Ідальго, варто спробувати зануритися у задушливу атмосферу Нової Іспанії початку ХІХ століття. Суспільство було жорстко поділене безжальною кастовою системою – на верхівці сиділи пенінсуларес, тобто іспанці, народжені на Піренейському півострові, які монополізували всі вищі державні, військові та церковні посади, а нижче стояли креоли, нащадки іспанців, народжені вже в Америці. Вони мали багатства і землі, але були штучно позбавлені реальної політичної влади. А на дні страждали мільйони корінних індіанців та метисів, чиє життя зводилося до рабської праці на срібних копальнях та безкрайніх гасієндах.

Мігель Ідальго належав до класу креолів – та на відміну від багатьох своїх заможних однолітків, він був людиною епохи Просвітництва, інтелектуалом із гострим розумом. У своїй бібліотеці він таємно ховав заборонені інквізицією праці Жана-Жака Руссо та Вольтера. І не просто читав про рівність – а намагався втілити її у життя. У своїй парафії у містечку Долорес Ідальго навчав індіанців вирощувати виноград, розводити шовкопрядів, виготовляти кераміку та обробляти шкіру, прагнучи дати їм економічну незалежність від жорстких монополій іспанської корони.

Але самих лише економічних ініціатив було недостатньо для порятунку нації. Коли наполеонівські війська окупували Іспанію у 1808 році, скинувши короля Фердинанда VII, у заморських колоніях виник небезпечний вакуум влади. Ідальго приєднався до таємного товариства у місті Керетаро, яке планувало масштабне збройне повстання на грудень 1810 року. Проте на початку вересня змову викрили через зраду, і почалися арешти. Коли звістка про провал дійшла до Ідальго у ніч на 16 вересня, у нього залишалося лише два шляхи – тікати у гори, рятуючи життя, або діяти негайно, ставлячи на карту все. І він обрав друге.

"Панове, ми загинули. Нам не залишається нічого іншого, як іти ловити гачупінес", – сказав він своїм нечисленним соратникам тієї ночі (гачупінес – це "людина у черевиках із шипами", так зневажливе прозивали місцевих іспанців, а саме слово походило ще з часів конкістадорів, які носили важкі залізні черевики зі шпорами для коней і нещадно копали місцеве населення). А далі пролунав знаменитий "Крик Долорес" (Grito de Dolores), що й став тим тектонічним зсувом, який назавжди змінив політичну карту Північної Америки та поклав початок кривавій, але героїчній війні за незалежність Мексики.

Як священник запустив війну за незалежність Мексики та що було далі: дивіться відео ProfessorEstradaPhD

Що насправді пролунало у знаменитому "Крику Долорес" і як він змінив історію?

Коли церковні дзвони скликали натовп здивованих парафіян, переважно бідних індіанців та метисів, які прийшли на ранковий недільний ринок, Ідальго вийшов до них не з традиційною проповіддю про християнське смирення, а з палким закликом до бунту. Точних слів "Крику Долорес" ми не знаємо, адже ніхто не стенографував тієї миті, проте історичні джерела сходяться щодо головних тез – Ідальго не закликав до негайного створення республіки чи складної конституції, а бив у найболючіші точки натовпу, вигукуючи: "Хай живе релігія! Хай живе наша Пресвята Діва Гваделупська! Смерть поганому уряду! Смерть гачупінес!"

Згадка Діви Гваделупської, темношкірої покровительки Мексики, була геніальним психологічним ходом. Вона миттєво перетворила політичний заколот на священну війну за виживання, і стався емоційний вибух, який вивільнив століття пригніченого гніву та відчаю. За якісь години навколо священника зібралася армія з кількох сотень людей, а за кілька днів їх були вже десятки тисяч. Звісно, це не була вишколена піхота – лише стихійна сила, озброєна іржавими мачете, списами, пращами, камінням та сільськогосподарськими вилами. Але вони пішли вперед, змітаючи іспанські гарнізони, захоплюючи міста і залишаючи за собою кривавий слід помсти.

Похід Ідальго був яскравим, мов спалах комети, але таким самим недовгим. Його величезна, проте недисциплінована армія, яка на піку мала до 80 тисяч осіб, зазнала нищівної поразки від добре озброєних регулярних іспанських військ у битві біля мосту Кальдерон на початку 1811 року. Самого священника невдовзі схопили під час відступу на північ, жорстоко допитували, показово позбавили духовного сану і розстріляли влітку того ж року. А його відтяту голову вивісили у залізній клітці на розі зерносховища у місті Гуанахуато як моторошне попередження для всіх майбутніх бунтарів.

Але іспанська корона фатально прорахувалася – страта Ідальго не загасила полум'я революції, а лише перетворила його на безсмертного мученика. Прапор боротьби підхопили інші видатні лідери, і війна тривала ще довгі 11 років, сповнених зрад, неймовірного героїзму та складних геополітичних маневрів – аж поки у 1821 році Мексика остаточно не розірвала ланцюги й не здобула свою незалежність.

До сьогодні щороку ввечері 15 вересня, напередодні Дня незалежності, президент Мексики виходить на балкон Національного палацу у Мехіко, дзвонить у той самий історичний дзвін, дбайливо привезений з Долорес, і відтворює знаменитий "Крик" (слово grito має також значення "заклик", але в історичній традиції закріпилося інше емоційне тлумачення). І багатотисячний натовп на головній площі Сокало відповідає громовим Viva! Це не лише данина історичній пам'яті – а й вічне нагадування, що справжня свобода не дарується зверху, а виборюється тими, хто має сміливість крокувати у темряву, нехай лише з непохитною вірою та відчайдушним криком.