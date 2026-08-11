Як же так сталося, і головне – чому настільки швидко? 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому Іспанія почала втрачати Америку?

Упродовж 3 століть Іспанська імперія в Америці, що простягалася від туманних лісів Каліфорнії до крижаних скель Вогняної Землі, здавалася непорушним монолітом, скріпленим католицизмом, бюрократією та абсолютною владою монарха. Проте й сьогодні, у 2026 році, за рівно двісті років із моменту падіння останніх іспанських форпостів у Південній Америці (фортеці Кальяо у Перу та архіпелагу Чилое у Чилі у 1826), історики досі вражені від безпрецедентної швидкості її краху.

Щоб зрозуміти цей тектонічний зсув, варто відкинути міф про те, що Латинська Америка прокинулася одного ранку з бажанням незалежності – вона визрівала у тиші тривалий час. Проте одного ранку дійсно сталося дещо важливе – у справи Америки втрутився Наполеон Бонапарт.

І ось на якому тлі це сталося. Іспанські колонії довго насолоджувалися певною автономією. Мадрид далеко, океан широкий, і місцеві еліти – креоли (нащадки іспанців, народжені в Америці) – спокійно керували своїми землями, купуючи посади та ігноруючи невигідні королівські укази за принципом "підкоряюся, але не виконую". Але у другій половині XVIII століття іспанська династія Бурбонів вирішила "модернізувати" імперію.

Мадрид різко збільшив податки, запровадив жорсткі монополії на тютюн та алкоголь, і почав систематично витісняти креолів з високих посад у судах, армії та церкві. А на їхнє місце присилали іспанців із метрополії, які ставилися до місцевих із неприхованою зверхністю. Креоли, які володіли шахтами, гасієндами та величезними статками, раптом відчули себе громадянами другого сорту у власному домі.

Чому стався колапс Іспанської імперії: дивіться відео Knowledgia

Економіка зростала, але чималу частку плодів цього викачували до Європи для фінансування нескінченних іспанських війн. Тож і не дивно, що Америка перетворилася на порохову діжку, якій бракувало лише детонатора. І той з'явився.

Як Наполеон підманув Іспанію?

У 1808 році Наполеон Бонапарт здійснив один із найбільш віроломних кроків у європейській історії. Під приводом проходу військ до Португалії він ввів армію в Іспанію, заманив іспанського короля Карла IV та його сина Фердинанда VII до французького міста Байонна і змусив їх обох зректися престолу. На іспанський трон Наполеон посадив свого брата Жозефа.

Для Іспанської Америки це був не просто політичний шок, а екзистенційна криза, що зруйнувала саму правову основу імперії. Річ у тім, що американські колонії не належали іспанській нації – вони були особистим володінням Корони. Але що робити, коли короля немає? Коли він у полоні, а на троні сидить французький узурпатор?

Тут на сцену вийшла давня філософська концепція Pactum Translationis, розроблена ще у XVI столітті єзуїтом Франсіско Суаресом. Вона стверджувала: якщо монарх зникає або стає тираном, суверенітет автоматично повертається до народу. Саме ця юридична лазівка пояснює феномен синхронності повстань у 1810 році, коли до Америки дійшли новини про те, що французи захопили майже всю Іспанію.

Синхронність розпаду Іспанської імперії, до слова, дійсно вражає. У світі без телеграфу, інтернету чи навіть регулярної пошти новини місяцями перетинали Атлантику вітрильниками. Проте щойно звістка про крах Іспанії досягла портів Америки, реакція була миттєвою і майже ідентичною.

Як відбувалися революції у Латинській Америці: дивіться відео crashcourse

19 квітня 1810 року міська рада Каракаса (нині Венесуела) скидає іспанського генерал-капітана і створює Верховну Хунту. 25 травня те саме відбувається у Буенос-Айресі (нині Аргентина), 20 липня вибухає Богота (Колумбія), 18 вересня – Сантьяго-де-Чилі. 16 вересня у Мексиці священник Мігель Ідальго пробив у дзвони своєї церкви знаменитий "Клич Долорес", підіймаючи на повстання десятки тисяч індіанців та метисів.

Спочатку хунти не проголошували незалежність, а клялися у вірності полоненому королю Фердинанду VII. Вони стверджували, що беруть владу лише для того, щоб зберегти ці землі для законного монарха і не віддати їх французам. Але – відчувши смак самоврядування, скасувавши ненависні торгівельні монополії та відкривши порти для британських кораблів, креольські еліти швидко зрозуміли, що вороття до старого порядку вже не буде.

Яку фатальну помилку зробив король і де була точка неповернення?

Якби Іспанія проявила гнучкість, імперію, можливо, вдалося б трансформувати у співдружність – коли у 1814 році Наполеон зазнав поразки, а Фердинанд VII повернувся на трон. Та замість того щоб подякувати американським підданим за вірність, король скасував ліберальні реформи й вирішив потопити у крові автономістські рухи.

Він відправив до Америки велику експедиційну армію під командуванням жорстокого генерала Пабло Морільйо, і почалася доба терору. Іспанські війська розстрілювали інтелектуалів у Боготі, конфісковували майно креолів у Каракасі, відновлювали інквізицію тощо. Та ефект був протилежним бажаному – безкомпромісність Мадрида знищила будь-яку лояльність місцевих.

Війна набула тотального, навіть апокаліптичного характеру – цілі міста були вирізані, економіка зруйнована, а плантації спалені. У Венесуелі Сімон Болівар дозволив убивати будь-якого іспанця, який не підтримує незалежність, ба й інші лідери революцій почали мислити жорстко і континентальними масштабами.

Повна історія Іспанської імперії: дивіться відео medievil_arthas

На півдні аргентинський генерал Хосе де Сан-Мартін у 1817 році провів свою армію через засніжені перевали на висоті понад 4000 метрів – цей подвиг, як місцеві вважають, перевершує знаменитий перехід Ганнібала через Альпи. Аргентинці вдарили по іспанцях у Чилі, звільнили цю країну, а потім побудували флот і вирушили морем у серце іспанської влади – Перу.

Тим часом на півночі Сімон Болівар у 1819 році здійснив геніальний маневр – перетнув затоплені рівнини річки Ориноко та крижані Анди, щоб несподівано вдарити по іспанцях при Бояці. Так він звільнив сучасну Колумбію, а звідти рушив на південь, звільняючи ще й Венесуелу та Еквадор.

Варто знати: у Мексиці розігрався абсолютно інший сценарій. Там місцеві консервативні еліти та церква роками успішно придушували народні повстання. І лише після того, як у 1820 році у самій Іспанії відбулася ліберальна революція, мексиканські консерватори вирішили відокремитися – просто злякавшись, що "ліберальна зараза" з метрополії знищить їхні привілеї.

Ці два американські герої зустрілися у липні 1822 року у порту Гуаякіль. Сан-Мартін, позбавлений політичних амбіцій, передав свою армію Болівару, і тому залишилося завдати лише останнього удару. І от 9 грудня 1824 року на високогірному плато Аякучо у Перу війська під командуванням соратника Болівара Антоніо Хосе де Сукре розгромили останню велику іспанську армію віцекороля Хосе де ла Серни.

Коли іспанські генерали підписували капітуляцію, вони ставили крапку в історії, що тривала понад 300 років. До 1826 року, коли впали останні гарнізони у Кальяо та на острові Чилое, від гігантської імперії в Америці в Іспанії залишилися лише Куба та Пуерто-Рико. За якийсь десяток років активних бойових дій величезний континент перетворився на мозаїку нових, незалежних, але глибоко травмованих війною держав.