Как же так произошло, и главное – почему так быстро? 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.
Почему Испания начала терять Америку?
На протяжении трех веков Испанская империя в Америке, простиравшаяся от туманных лесов Калифорнии до ледяных скал Огненной Земли, казалась нерушимым монолитом, скрепленным католицизмом, бюрократией и абсолютной властью монарха. Однако и сегодня, в 2026 году, ровно через двести лет с момента падения последних испанских форпостов в Южной Америке (крепости Кальяо в Перу и архипелага Чилоэ в Чили в 1826), историки до сих пор потрясены беспрецедентной скоростью ее краха.
Чтобы понять этот тектонический сдвиг, стоит отбросить миф о том, что Латинская Америка проснулась однажды утром с желанием независимости – она созревала в тишине в течение долгого времени. Однако однажды утром действительно произошло нечто важное – в дела Америки вмешался Наполеон Бонапарт.
И вот на каком фоне это произошло. Испанские колонии долгое время пользовались определенной автономией. Мадрид далек, океан широк, и местные элиты – креолы (потомки испанцев, рожденные в Америке) – спокойно управляли своими землями, покупая должности и игнорируя невыгодные королевские указы по принципу "подчиняюсь, но не выполняю". Но во второй половине XVIII века испанская династия Бурбонов решила "модернизировать" империю.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Мадрид резко увеличил налоги, ввел жесткие монополии на табак и алкоголь и начал систематически вытеснять креолов с высоких должностей в судах, армии и церкви. А на их место присылали испанцев из метрополии, которые относились к местным с нескрываемым высокомерием. Креолы, владевшие шахтами, гасиендами и огромным состоянием, вдруг почувствовали себя гражданами второго сорта в собственном доме.
Почему произошел коллапс Испанской империи: смотрите видео Knowledgia
Экономика росла, но значительную долю плодов этого выкачивали в Европу для финансирования бесконечных испанских войн. Поэтому неудивительно, что Америка превратилась в пороховую бочку, которой не хватало лишь детонатора. И тот появился.
Как Наполеон коварно обманул Испанию?
В 1808 году Наполеон Бонапарт совершил один из самых вероломных шагов в европейской истории. Под предлогом прохода войск в Португалию он ввел армию в Испанию, заманил испанского короля Карла IV и его сына Фердинанда VII во французский город Байонну и заставил их обоих отречься от престола. На испанский трон Наполеон посадил своего брата Жозефа.
Для Испанской Америки это был не просто политический шок, а экзистенциальный кризис, что разрушило саму правовую основу империи. Дело в том, что американские колонии не принадлежали испанской нации – они были личным владением Короны. Но что делать, когда короля нет? Когда он в плену, а на троне сидит французский узурпатор?
Здесь на сцену вышла давняя философская концепция Pactum Translationis, разработанная еще в XVI веке иезуитом Франсиско Суаресом. Она гласила: если монарх исчезает или становится тираном, суверенитет автоматически возвращается к народу. Именно эта юридическая лазейка объясняет феномен синхронности восстаний в 1810 году, когда в Америку дошли новости о том, что французы захватили почти всю Испанию.
Синхронность распада Испанской империи, к слову, действительно поражает. В мире без телеграфа, интернета или даже регулярной почты новости месяцами пересекали Атлантику на парусниках. Однако как только весть о крахе Испании дошла до портов Америки, реакция была мгновенной и почти идентичной.
Как происходили революции в Латинской Америке: смотрите видео crashcourse
19 апреля 1810 года городской совет Каракаса (ныне Венесуэла) свергает испанского генерал-капитана и создает Верховную Хунту. 25 мая то же самое происходит в Буэнос-Айресе (ныне Аргентина), 20 июля взрывается Богота (Колумбия), 18 сентября – Сантьяго-де-Чили. 16 сентября в Мексике священник Мигель Идальго прозвонил в колокола своей церкви знаменитый "Зов Долорес", поднимая на восстание десятки тысяч индейцев и метисов.
Сначала хунты не провозглашали независимость, а клялись в верности плененному королю Фердинанду VII. Они утверждали, что берут власть лишь для того, чтобы сохранить эти земли для законного монарха и не отдать их французам. Но – почувствовав вкус самоуправления, отменив ненавистные торговые монополии и открыв порты для британских кораблей, креольские элиты быстро поняли, что возврата к прежнему порядку уже не будет.
Какую роковую ошибку совершил король и где была точка невозврата?
Если бы Испания проявила гибкость, империю, возможно, удалось бы преобразовать в содружество – когда в 1814 году Наполеон потерпел поражение, а Фердинанд VII вернулся на трон. Но вместо того чтобы поблагодарить американских подданных за верность, король отменил либеральные реформы и решил потопить в крови автономистские движения.
Он отправил в Америку большую экспедиционную армию под командованием жестокого генерала Пабло Морильо, и началась эпоха террора. Испанские войска расстреливали интеллигенцию в Боготе, конфисковали имущество креолов в Каракасе, восстановили инквизицию и так далее. Но эффект оказался противоположным желаемому – бескомпромиссность Мадрида уничтожила любую лояльность местных жителей.
Война приобрела тотальный, даже апокалиптический характер – целые города были вырезаны, экономика разрушена, а плантации сожжены. В Венесуэле Симон Боливар разрешил убивать любого испанца, не поддерживающего независимость, да и другие лидеры революций начали мыслить жестко и в континентальных масштабах.
Полная история Испанской империи: смотрите видео medievil_arthas
На юге аргентинский генерал Хосе де Сан-Мартин в 1817 году провел свою армию через заснеженные перевалы на высоте более 4000 метров – этот подвиг, как считают местные жители, превосходит знаменитый переход Ганнибала через Альпы. Аргентинцы нанесли удар по испанцам в Чили, освободили эту страну, а затем построили флот и отправились по морю в сердце испанской власти – Перу.
Тем временем на севере Симон Боливар в 1819 году совершил гениальный маневр – пересек затопленные равнины реки Ориноко и ледяные Анды, чтобы неожиданно нанести удар по испанцам у Бояки. Так он освободил современную Колумбию, а оттуда двинулся на юг, освобождая также Венесуэлу и Эквадор.
Стоит знать: в Мексике разыгрался совершенно иной сценарий. Там местные консервативные элиты и церковь годами успешно подавляли народные восстания. И только после того, как в 1820 году в самой Испании произошла либеральная революция, мексиканские консерваторы решили отделиться – просто испугавшись, что "либеральная зараза" из метрополии уничтожит их привилегии.
Эти два американских героя встретились в июле 1822 года в порту Гуаякиль. Сан-Мартин, лишенный политических амбиций, передал свою армию Боливару, и оставалось нанести лишь последний удар. И вот 9 декабря 1824 года на высокогорном плато Аякучо в Перу войска под командованием соратника Боливара Антонио Хосе де Сукре разгромили последнюю большую испанскую армию вице-короля Хосе де ла Серны.
Когда испанские генералы подписывали капитуляцию, они поставили точку в истории, длившейся более 300 лет. К 1826 году, когда пали последние гарнизоны в Кальяо и на острове Чилоэ, от гигантской империи в Америке у Испании остались лишь Куба и Пуэрто-Рико. За какой-то десяток лет активных боевых действий огромный континент превратился в мозаику новых, независимых, но глубоко травмированных войной государств.