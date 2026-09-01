1 вересня 1939 – Німеччина напала на Польщу: чому саме цю дату вважають початком Другої світової

Цей день назавжди увійшов в історію як офіційна дата початку Другої світової війни. Саме тоді нацистська Німеччина вдерлася на територію Польщі, зруйнувавши крихкі ілюзії європейського миру.

Але напад, що скидався на локальний, миттєво запустив ланцюгову реакцію міжнародних альянсів, трансформувавшись у найкривавіше глобальне протистояння в історії людства. 24 Канал розповість про це докладніше.

Що змінилося для світу 1 вересня 1939 року?

Світанок 1 вересня 1939 року не віщував кінця світу, але саме він став його прологом. О 04:45 за центральноєвропейським часом старий німецький навчальний лінкор "Шлезвіг-Гольштейн", що стояв із "візитом ввічливості" у водах вільного міста Данциг (нині Гданськ), несподівано відкрив нищівний вогонь по польському військовому транзитному складу на півострові Вестерплатте. Майже одночасно ескадрильї Люфтваффе скинули тонни смертоносного вантажу на позбавлене будь-якого військового значення польське містечко Велюнь, перетворивши його на руїни та попіл.

Цей сталевий шторм назавжди розколов історію на "до" та "після". Але чому саме цей день світова історіографія беззаперечно визнає офіційним початком Другої світової війни? Хіба кров не лилася раніше? Хіба Японська імперія не вторглася у Маньчжурію ще у 1931 році? Хіба фашистська Італія не шматувала Ефіопію у 1935? А як же повномасштабний напад Японії на Китай у липні 1937 року, який забрав мільйони життів? Усі ці події були жахливими, кривавими та масштабними – проте наука чітко розмежовує регіональні війни та глобальний світовий конфлікт.

До 1 вересня 1939 року агресивні дії тоталітарних режимів залишалися локальними, а світ, травмований жахами Першої світової, відчайдушно чіплявся за політику умиротворення. Мюнхенська угода 1938 року, коли західні демократії пожертвували Чехословаччиною заради примарного миру, стала апогеєм цієї дипломатичної сліпоти. От і у ситуації з Польщею Адольф Гітлер був абсолютно переконаний, що Велика Британія та Франція знову проковтнуть агресію, обмежившись паперовими нотами протесту. Напад планували як чергову блискавичну та ізольовану кампанію – Fall Weiss, "Білий план", щоб розв'язати проблему так званого "Польського коридору" та забрати Данциг до Рейху.

Однак диктатор прорахувався – напад на Польщу активував складну систему міжнародних гарантій. Ще 31 березня прем'єр Британії Невілл Чемберлен публічно гарантував незалежність Польщі, а у серпні ці гарантії були закріплені офіційним англо-польським військовим альянсом. Франція мала аналогічні зобов'язання аж з 1921 року, і їх оновили напередодні вторгнення. Тож коли 1 вересня чотири німецькі армії у понад 1,5 мільйона солдатів із тисячами танків та літаків перетнули кордон, вони перетнули не просто географічну, а реальну червону лінію європейської дипломатії.

Як починалося вторгнення нацистів до Польщі, а отже й Друга світова війна: дивіться відео Derkommandantukr

Чому саме цей день вважають початком Другої світової війни?

Запустився невідворотний ланцюговий механізм. 3 вересня 1939 року, коли термін дії британського та французького ультиматумів з вимогою вивести німецькі війська з території Польщі минув, Лондон і Париж оголосили війну Третьому Рейху. А вступ у війну Великої Британії та Франції автоматично означав і залучення їхніх гігантських колоніальних імперій.

В одну мить конфлікт у Східній Європі охопив Канаду, Австралію, Нову Зеландію, Південну Африку, Індію та величезні території Африканського континенту. Війна швидко перекинулася на Атлантичний океан, де вже 3 вересня німецький підводний човен U-30 потопив британський пасажирський лайнер "Атенія". Локальна польсько-німецька війна за лічені години трансформувалася у глобальне протистояння, що охопило кілька континентів та океанів.

Не менш важливим фактором була подія, яка уможливила напад Гітлера на поляків. Лише за тиждень до вторгнення, 23 серпня 1939 року, у Москві був підписаний пакт Молотова – Ріббентропа. Його таємний протокол фактично розділив Східну Європу на сфери впливу, а ще давав фюреру стратегічну впевненість, що йому не доведеться воювати на два фронти. Атаки 1 вересня стали прямою реалізацією цієї цинічної геополітичної змови, яка згодом призвела до вступу радянських військ на територію Польщі 17 вересня, що остаточно знищив надії польської армії на тривалий опір.

Відтак саме 1 вересня 1939 року – це критична дата, символ краху ілюзій. Це день, коли людство усвідомило, що тоталітарне зло неможливо зупинити поступками, компромісами чи умиротворенням. У цій точці розрізнені конфлікти попереднього десятиліття злилися в єдиний глобальний катаклізм. І світ зробив перший, найстрашніший крок у темряву, з якої йому судилося вибиратися довгих шість років, заплативши за це життями десятків мільйонів людей.