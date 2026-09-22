В Египте было как минимум 5 женщин-фараонов, но только одну пытались стереть из истории – и вот почему

История Древнего Египта в массовом сознании часто предстает как бесконечная галерея суровых мужчин с накладными бородами, крепко сжимающих в руках символы власти – кнут и крюк. Однако под слоем золотых песков и тысячелетних мифов скрывается гораздо более сложная и драматичная реальность.

Дело в том, что трон Гора принадлежал не только мужчинам – как минимум 5 раз за 3 тысячелетия фараонской эпохи абсолютная власть над Двумя Землями оказывалась в руках женщин. При этом они были не просто регентшами или влиятельными супругами, а полноправными правительницами, чью кровь считали божественной, а волю – законом. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Какие имена женщин-фараонов скрывают раскаленные пески времени?

Международная египтология, опираясь на эпиграфические данные и радиоуглеродный анализ, выделяет пятерых правительниц, которые взяли на себя высшую ответственность в кризисные моменты истории. Первой из них, еще на заре египетской государственности (около 3000 года до нашей эры), была Мернейт из I династии. Когда британский археолог Флиндерс-Питри обнаружил ее монументальную гробницу в Абидосе, то был убежден, что это захоронение могущественного царя-мужчины – настолько величественны были ее масштабы. Лишь позже выяснилось, что эта женщина единолично управляла государством, спасая династию от краха.

Второй стала Собекнеферу из XII династии Среднего царства, известная также как Нефрусебек. Она стала первой женщиной, официально принявшей полный царский титул из пяти имен. Ее правление было коротким, но именно она стабилизировала страну после смерти своего брата Аменемхета IV, оставив после себя изящные архитектурные памятники в Фаюме.

Третья и самая известная – Хатшепсут из XVIII династии эпохи Нового царства. Она превратила Египет в экономическую сверхдержаву, отказавшись от изнурительных войн в пользу грандиозного строительства и масштабных торговых экспедиций, в частности в легендарную страну Пунт. Кое-что интересное о ней мы расскажем ниже.

Четвертой была загадочная Нефернеферуатон. О ней известно очень мало, но есть теория, что под этим тронным именем могла скрываться сама Нефертити. Эта женщина после смерти Эхнатона пыталась удержать империю, распадавшуюся из-за религиозной реформы, и подготовить трон для юного Тутанхамона.

Пятой стала Таусерт из XIX династии. Она правила в эпоху глобальной геополитической катастрофы – во времена Троянской войны и нашествия "Народов моря". Ее гробница в Долине Царей (KV14) является одной из самых крупных, что свидетельствует о ее колоссальном влиянии, несмотря на то что ее правление завершилось гражданской войной.

Как жили женщины в Древнем Египте и почему некоторые из них становились фараонами: смотрите видео clioslover

Почему величайшую из женщин-фараонов пытались стереть из памяти потомков?

Из всех женщин-фараонов самая драматичная судьба постигла Хатшепсут, хотя ее правление длилось более двух десятилетий и стало эталоном процветания. Эта женщина возвела гениальный по своей архитектуре террасовый храм в Дейр-эль-Бахре, который и сегодня поражает идеальной симметрией на фоне суровых фиванских скал. Она же установила гигантские гранитные обелиски в Карнаке, покрытые золотом и электрумом.

Но если вы сегодня посмотрите на ее статуи в музее Метрополитен в Нью-Йорке или в Каирском музее, то увидите следы жестокого методичного уничтожения. Ее царские картуши были безжалостно вырублены из камня, а лица на рельефах – сбиты зубилами. Так имя Хатшепсут вычеркнули из официальных списков царей (древние египтяне верили, что человек живет до тех пор, пока произносят его имя), а годы ее правления приписали Тутмосу III.

Собственно, долгое время историки считали все это как раз актом эмоциональной мести этого пасынка Хатшепсут, Тутмоса III, который якобы ненавидел мачеху за узурпацию трона. Однако современная наука доказывает иное – уничтожение памяти (damnatio memoriae) началось не сразу после ее смерти, а лишь в конце самостоятельного правления этого фараона, то есть спустя 20 лет.

Фараону-мужчине тогда нужно было обеспечить беспрепятственную передачу власти своему сыну Аменхотепу II, существование же успешной фараона-женщины нарушало концепцию Маат, мировой гармонии и божественного порядка, согласно которой царем мог быть только мужчина, земное воплощение бога Гора. Чтобы легитимизировать свою линию наследников и избежать претензий со стороны родственников Хатшепсут, Тутмос III приказал переписать историю.

Однако попытка стереть эту женщину из истории дала обратный эффект – спрятанные под слоем штукатурки и обломками скал, ее рельефы прекрасно сохранились до наших дней. Современная археология не просто вернула Хатшепсут имя – она доказала, что женское лидерство в Древнем Египте было не аномалией, а мощным инструментом спасения цивилизации в самые мрачные времена.