В середине XX века США продавали миру безупречную мечту – это была эпоха блестящих хромированных бамперов, идеальных пригородов с зелеными газонами и бесконечных полос новых автомагистралей, обещавших абсолютную свободу передвижения. А в 1956 году эпохальный Federal-Aid Highway Act дал старт самому масштабному инфраструктурному проекту в истории страны.

Однако за фасадом этого инженерного триумфа скрывалась мрачная и жестокая реальность – бетонные артерии, которые должны были объединить нацию, стали инструментом безжалостной расовой сегрегации. Черный асфальт прокладывали по белым правилам, пусть даже и необязательно с таким намерением, и цена этого "прогресса" измерялась разрушенными судьбами, уничтоженными общинами и десятилетиями экономической изоляции афроамериканцев и других меньшинств. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Почему маршруты прогресса в США пролегали именно через районы проживания меньшинств?

К такой ситуации привела смесь расчетов градостроителей и системного расизма того времени. Когда инженеры чертили маршруты новых межштатных автомагистралей (Interstate Highway System), они искали самые дешевые участки для выкупа – и здесь в игру вступал так называемый редлайнинг (redlining), то есть практика, заложенная еще в 1930-х годах Корпорацией кредитования домовладельцев (HOLC). Дело в том, что на картах американских городов районы, где проживали темнокожие и иммигранты, обводили красным маркером, обозначая их как "опасные" для инвестиций. Это искусственно обесценивало недвижимость, лишая людей возможности получать ипотеку и развивать свой бизнес.

Дорожные строители, разумеется, выбирали более дешевый путь. Более того, они использовали право государства на отчуждение частной собственности (eminent domain), чтобы прокладывать скоростные трассы прямо через сердце процветающих афроамериканских общин. Например, Роберт Мозес из Нью-Йорка, строя магистраль Cross Bronx Expressway, безжалостно разрезал пополам оживленные районы, оставляя после себя руины и вынуждая тысячи семей покинуть свои дома. И здесь важно понимать, что эта трагедия не была локальной – она охватила всю страну.

В Новом Орлеане строительство автомагистрали I-10 уничтожило бульвар Клейборн – экономический и культурный центр исторического афроамериканского района Треме. Величественные дубы были вырваны с корнями, а вместо них появились массивные бетонные опоры, которые принесли с собой выхлопные газы, постоянный шум и густую тень, погубившие местный бизнес. В Майами трасса I-95 стерла с лица земли Овертаун, который когда-то называли "Южным Гарлемом". В Детройте магистраль I-375 уничтожила районы Блэк-Боттом и Парадайз-Вэлли, где кипела жизнь и работали сотни успешных предприятий, принадлежавших темнокожим американцам.

Выдающийся писатель Джеймс Болдуин метко назвал тогдашнюю политику "обновления городов" (urban renewal) "изгнанием негров" (Negro removal). Но и это еще не все – автомагистрали буквально стали физическими стенами, что отделяли зажиточные белые пригороды от бедных городских гетто, надежно блокируя последним доступ к качественному образованию, медицине и высокооплачиваемым рабочим местам.

Как американские дороги стали инструментом расовой сегрегации – на примере Лос-Анджелеса: смотрите видео holosameryky

Возможно ли сегодня разобрать бетонные стены сегрегации?

По состоянию на 2026 год Соединенные Штаты Америки находятся в разгаре сложного, болезненного, но абсолютно необходимого процесса переосмысления своего инфраструктурного прошлого. Осознание того, что автомагистрали были оружием, привело к кардинальному изменению парадигмы в урбанистике. Благодаря федеральной программе "Воссоединение сообществ" (Reconnecting Communities Pilot Program), получившей значительное финансирование в начале 2020-х годов в рамках Двухпартийного закона об инфраструктуре, десятки городов начали физически демонтировать эти бетонные шрамы.

Сегодня мы видим реальные результаты этой беспрецедентной работы. В Рочестере, штат Нью-Йорк, успешно засыпали часть Внутренней петли (Inner Loop), превратив бывшую глубокую траншею для автомобилей в жилые кварталы и зеленые зоны. В Детройте реализуется масштабный проект по преобразованию печально известной I-375 в наземный бульвар, ориентированный на пешеходов и велосипедистов, с целью хотя бы частично восстановить дух разрушенного Блэк-Боттома. В Сиракузах продолжается демонтаж эстакады I-81, которая десятилетиями нависала над районом 15-го ворда, отравляя воздух свинцом и мелкодисперсной пылью.

Конечно, современные исследователи, урбанисты и социологи сталкиваются с новым парадоксом – демонтаж автомагистралей и озеленение районов часто приводят к так называемой экологической джентрификации. Когда качество жизни в бывших изолированных районах улучшается, стоимость аренды и недвижимости стремительно растет. Потомки тех самых людей, которых в 1950-х годах выгнали бульдозерами, сегодня рискуют быть вытесненными экономическими рыночными силами. Поэтому сейчас специалисты ищут способы создания надежных юридических и финансовых механизмов защиты местных жителей – таких как общественные земельные трасты и квоты на доступное жилье.

Как бы то ни было, черный асфальт американских автомагистралей навсегда останется памятником эпохе, когда инженерный гений служил инструментом социального угнетения. История этих дорог доказывает, что инфраструктура никогда не бывает нейтральной – она является зеркалом, отражающим ценности общества. И хотя невозможно повернуть время вспять и воскресить уничтоженные общины, сегодняшние усилия по демонтажу этих барьеров являются критически важным шагом к тому, чтобы новые дороги строились не для разделения, а для подлинного объединения людей.