В июле 1969 года, когда модуль "Орел" миссии "Аполлон-11" коснулся серой, покрытой космической пылью поверхности Луны, в Центре управления полетами в Хьюстоне раздались овации. Лучшие инженеры свободного мира, вооруженные миллиардными бюджетами и самыми современными компьютерами, праздновали триумф человеческого гения.

Но мало кто в той комнате, наполненной сигаретным дымом и запахом кофе, осознавал эту историческую иронию – путь, по которому Нил Армстронг и Базз Олдрин добрались до спутника Земли, был рассчитан за десятилетия до этого, и сделал это человек, который скрывался от тоталитарного террора, писал свои формулы при свете свечи и никогда в жизни не держал в руках диплома о высшем образовании. А еще этот человек был украинцем, и 24 Канал расскажет о нем чуть подробнее.

Как невероятные математические расчеты украинца удивили NASA?

В начале 1960-х годов американская космическая программа оказалась в тупике. Президент Джон Кеннеди пообещал отправить человека на Луну до конца десятилетия, но как именно это сделать – никто не знал. Первоначальный план, известный как "Прямой подъем" (Direct Ascent), предусматривал создание гигантской ракеты Nova, которая должна была взлететь с Земли, приземлиться на Луне целиком, а затем вернуться обратно. Но западные физики быстро поняли, что такая ракета была бы настолько тяжелой и дорогой, что на ее создание ушло бы даже больше, чем десятилетие.

Именно тогда инженер НАСА Джон Губолт начал активно продвигать альтернативную концепцию – сближение на лунной орбите (Lunar Orbit Rendezvous, LOR). Идея заключалась в том, чтобы отправить к Луне один большой корабль, который останется на орбите, в то время как на поверхность спустится только легкий специально разработанный модуль. После выполнения миссии этот модуль должен был взлететь, состыковаться с материнским кораблем на орбите Луны и быть отброшенным перед возвращением на Землю.

Когда Губолт представил эту идею, руководство NASA сначала отвергло ее – как слишком рискованную. Но неопровержимые математические расчеты, на которые опирался Губолт, были очень убедительными – и эти расчеты принадлежали украинцу. Его звали Александр Шаргей, хотя мировая аэрокосмическая история навсегда запомнила этого человека под вынужденным псевдонимом – Юрий Кондратюк.

Концепция LOR была впервые подробно описана в книге "Завоевание межпланетных пространств", изданной за собственный счет в 1929 году. Ее автором был указан именно Юрий Кондратюк. Американские спецслужбы и ученые, тщательно собиравшие любую техническую литературу из-за железного занавеса, перевели эту работу на английский язык. Математическая элегантность Кондратюка поразила западных инженеров. Он не просто предложил идею, а вывел точные уравнения, доказывавшие, что стыковка на орбите Луны является единственным энергетически оправданным способом совершить такое путешествие.

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Кто такой Александр Шаргей и почему он стал Юрием Кондратюком?

Александр Шаргей родился в Полтаве в 1897 году. Юношей он поступил в Петроградский политехнический институт, но проучился там не более нескольких месяцев – началась Первая мировая война, и его мобилизовали в императорскую армию. После большевистского переворота Шаргей несколько месяцев прослужил офицером в белогвардейской Добровольческой армии – именно поэтому впоследствии, чтобы избежать расстрела за такое прошлое, он был вынужден сменить имя и стал Юрием Кондратюком.

Далее мужчина работал кочегаром, механиком, строил элеваторы. У него так и не было возможности завершить образование, он никогда не видел университетского диплома, не имел доступа к современным лабораториям и не общался с международным научным сообществом. Все свои гениальные расчеты – от траекторий полета до концепции использования гравитационного маневра (который позже применили зонды "Вояджер") – Кондратюк делал в обычных тетрадях, скрываясь от тайной полиции и террора.

Архитектура миссии, позволившая США выиграть космическую гонку, зародилась в уме человека, который ежедневно боролся за физическое выживание в условиях жестокой диктатуры. Кондратюк рассчитал оптимальную траекторию полета космического корабля к Луне, которая вошла в историю как "трасса Кондратюка" и была успешно использована американским космическим агентством NASA в программе "Аполлон". Но сам Юрий этого не дожил – он погиб во время Второй мировой войны, уйдя на фронт добровольцем.

Интересно, что современная программа NASA "Артемида" (Artemis), целью которой является возвращение людей на Луну и создание там постоянной базы, продолжает опираться на фундаментальные принципы орбитальной механики, сформулированные Юрием Кондратюком. А космические корабли Orion и посадочные системы от SpaceX или Blue Origin используют ту же логику стыковки на орбите, которую более века назад вывел юноша из Полтавы, не имея ничего, кроме карандаша, бумаги и безграничного воображения.