Погибли сотни тысяч: как СМИ в Руанде стали орудием геноцида, превратив соседей в убийц

Руанда, которую поэтично называют "Страной тысячи холмов", в начале весны 1994 года утопала в густой экваториальной зелени. Но уже в апреле она начала тонуть в крови одного из самых ужасающих геноцидов в истории человечества.

За 100 дней было жестоко убито более 800 тысяч человек, и значительную роль в этом преступлении сыграло местное радио. 24 Канал расскажет обо всем немного подробнее.

Колониальное наследие и искусственная ненависть: почему в Руанде произошел раскол?

Мир потряс масштаб и скорость резни в Руанде в 1994 году. В крови утонули сотни тысяч людей – преимущественно представителей этнического меньшинства тутси, а также умеренных хуту. Но помимо количества жертв особенно поражает тот инструмент, который превратил обычных крестьян, учителей и врачей – буквально соседей – в безжалостных палачей. Этим инструментом стало радио.

Чтобы понять, как СМИ смогли спровоцировать такой беспрецедентный уровень насилия, необходимо заглянуть в исторический контекст. Раскол между хуту и тутси не был извечной кровавой враждой – на протяжении веков эти группы жили вместе, говорили на одном языке (киньяруанда), имели общую культуру и религию. Граница между ними была скорее социальной – тутси традиционно занимались скотоводством, тогда как хуту преимущественно земледелием. Переход из одной группы в другую был вполне возможен, только вот элитой считались именно тутси.

Все изменилось с появлением европейских колонизаторов. Бельгийская администрация, опираясь на псевдонаучные расовые теории начала XX века, решила институционализировать это различие. Они измеряли черепа, носы и рост местных жителей, искусственно закрепляя за тутси статус "высшей расы", якобы более близкой к европейцам. Более того, в 1932 году бельгийцы ввели обязательные удостоверения личности, в которых четко указывалась этническая принадлежность.

Этот бюрократический шаг навсегда закрыл возможность социальной мобильности и посеял семена глубокой обиды среди большинства хуту. Но вдруг, когда в конце 1950-х годов волна деколонизации охватила Африку, бельгийцы резко изменили курс и поддержали восстание хуту. Тутси лишились власти, тысячи из них были вынуждены бежать в соседние страны, а в самой Руанде воцарился режим, построенный на идеологии реваншизма и этнического превосходства хуту.

Как радио в Руанде стало инструментом и проводником геноцида: смотрите видео JoshuaPerryParker

Что это за страшный феномен "Свободного радио и телевидения тысячи холмов"?

К началу 1990-х годов напряженность в стране достигла апогея. Руандийский патриотический фронт (РПФ), сформированный из изгнанников-тутси, начал наступление с территории Уганды. Правительство президента Жювеналя Габьяримани под давлением международного сообщества было вынуждено пойти на переговоры. В этот момент радикальная элита хуту "Аказу" ("Внутренний круг") поняла, что теряет контроль, и начала искать мощный инструмент для мобилизации масс. Так в июле 1993 года в эфир вышло "Свободное радио и телевидение тысячи холмов" (RTLM, Radio Télévision Libre des Mille Collines).

RTLM было гениальным и в то же время дьявольским медиа-проектом. В отличие от скучного и официозного государственного "Радио Руанды", оно вещало в формате современной поп-станции. Там крутили самую модную конголезскую музыку (сукус), которую обожала молодежь. Их ведущие не читали текст с листочка, а говорили живым уличным языком, шутили, использовали сленг и создавали иллюзию дружеской беседы. Радиостанция приобрела невероятную популярность, стала голосом улицы, но – этот голос был тщательно срежиссирован архитекторами геноцида.

Геноциды не начинаются с убийств – они начинаются с лозунгов. RTLM применила классическую, но доведенную до абсолюта технологию дегуманизации – в эфире тутси никогда не назывались людьми, их называли inyenzi (тараканы) и inzoka (змеи). Эта лингвистическая трансформация имела колоссальный психологический эффект. Убить соседа, с которым ты вчера пил банановое пиво, психологически трудно – но не раздавить таракана.

Радиостанция мастерски играла на базовых человеческих эмоциях – страхе и жадности. Ведущие ежедневно убеждали слушателей, что тутси готовят заговор, чтобы вернуть рабство, что они жестокие захватчики, которые не пощадят ни женщин, ни детей. "Или мы их, или они нас", – звучало из приемников. В то же время RTLM обещала материальную выгоду – имущество, землю и скот убитых тутси можно было забрать себе. Убийства представлялись как umuganda – традиционная руандийская концепция общественных работ, а массовое уничтожение людей – как расчистка кустарников, как общественно полезный труд на благо нации.

Катализатором катастрофы стало 6 апреля 1994 года, когда самолет президента Габьяримани был сбит при подлете к столице Кигали. До сих пор точно неизвестно, кто выпустил ракету, но для радикалов это стало идеальным сигналом. Уже через несколько часов после катастрофы RTLM обвинило во всем тутси и бельгийский контингент ООН. Эфир взорвался призывами к мести: "Срубите высокие деревья! Раздавите тараканов!"

Все самое важное о причинах и последствиях геноцида в Руанде: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

От 100 дней тьмы до правосудия

С этого момента радиостанция превратилась в тактический штаб геноцида – беспрецедентный случай в истории СМИ. Ведущие в прямом эфире зачитывали имена, адреса и номера автомобилей конкретных людей. Они координировали действия ополченцев фразами вроде "я вижу, что тараканы движутся по такой-то улице", "они прячутся в такой-то церкви" и так далее. Радио указывало, где ставить блокпосты, кого останавливать и как проверять документы. Мачете в одной руке и транзисторный приемник в другой стали символами этих 100 дней ужаса.

Благодаря координации через СМИ скорость убийств в Руанде в несколько раз превысила скорость уничтожения людей в нацистских лагерях смерти во время Холокоста. Когда в июле 1994 года силы РПФ взяли страну под контроль и остановили геноцид, сотрудники RTLM бежали в соседний Заир (ныне Демократическая Республика Конго), прихватив с собой передатчики, чтобы продолжать сеять ненависть из-за границы.

Международное правосудие, пусть и с опозданием, сработало – Рада Безопасности ООН создала Международный уголовный трибунал по Руанде (ICTR). Одним из важнейших процессов стало "Дело медиа" (Media Trial), и приговор был вынесен в 2003 году. Фердинанд Нагимана (идеолог и основатель RTLM), Жан-Боско Бараягвиза (руководитель радиостанции) и Гассан Нгезе (главный редактор экстремистской газеты Kangura) были признаны виновными в геноциде – впервые со времен Нюрнбергского процесса.

Сегодня как никогда актуально вспомнить об этом деле – на фоне того, как современные алгоритмы социальных сетей часто продвигают радикальный и эмоционально окрашенный контент, а язык вражды и дезинформация распространяются через вирусные видео и мемы. А заодно и напомнить, что свобода слова не является абсолютной, и когда слово используют как оружие массового уничтожения – те, кто держит микрофон, несут такую же ответственность, как и те, кто держит мачете.

История RTLM – это универсальное предупреждение для всего человечества о том, что у СМИ есть колоссальная власть конструировать реальность. И когда журналистика отказывается от фактов в пользу пропаганды, когда развлекательный формат используют для нормализации ненависти – общество делает шаг в пропасть.