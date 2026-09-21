Предательство в лаборатории: почему эпохальное открытие Лизы Мейтнер "забыли" и при чем здесь атомная бомба

За кулисами науки было немало случаев несправедливости, но вряд ли найдется другой, столь же вопиющий в своей слепоте, как история Лизы Мейтнер. Она была женщиной, чей блестящий ум буквально изменил ход человеческой истории, открыв двери в атомную эру.

Альберт Эйнштейн с уважением называл ее "нашей Марией Кюри", а коллеги восхищались ее безупречной интуицией в физике – однако когда пришло время раздавать высшие лавры, мир науки отвернулся от Лизы Мейтнер, оставив в тени ее мужчину-коллегу. Ее жизнь – это не просто биография выдающейся ученой, а драматический триллер о гениальности, предательстве, изгнании и в итоге абсолютном, пусть и посмертном, признании, которое превзошло любые золотые медали. 24 Канал расскажет обо всем немного подробнее.

Почему Нобелевский комитет "не заметил" женщину, которая расщепила атом?

В 1930-х годах Берлин был мировым центром квантовой физики и радиохимии. Именно там, в Институте кайзера Вильгельма, Лиза Мейтнер и химик Отто Ган создали один из самых продуктивных научных тандемов своего времени. Они идеально дополняли друг друга: Ган был непревзойденным экспериментатором, а Мейтнер – гениальным физиком-теоретиком, способным объяснить то, что происходило в пробирках.

Приход к власти нацистов разрушил этот симбиоз. Из-за еврейского происхождения Мейтнер в 1938 году была вынуждена бежать из Германии в Швецию, имея в кармане лишь несколько марок и бриллиантовое кольцо, которое Ган дал ей на случай, если понадобится подкупить пограничников. Но даже в изгнании в Стокгольме Мейтнер продолжала руководить экспериментами Гана посредством интенсивной переписки.

В конце 1938 года Ган со своим ассистентом провели эксперимент по бомбардировке урана нейтронами. Результат озадачил их – вместо ожидаемых более тяжелых элементов они обнаружили барий, что почти вдвое легче урана. Ган написал Мейтнер отчаянное письмо, умоляя ее найти физическое объяснение этому "химическому чуду".

Ответ пришел во время прогулки по заснеженному лесу в шведском городке Кунгельв, где Мейтнер проводила рождественские каникулы со своим племянником физиком Отто Робертом Фришем. Усевшись на поваленное дерево, они начали делать расчеты на клочках бумаги. Мейтнер применила капельную модель ядра Нильса Бора и поняла, что ядро урана не просто откололо кусочек – оно разорвалось пополам, как капля воды.

Лиза вычислила, что во время этого процесса высвобождается колоссальная энергия, что идеально вписывалось в знаменитую формулу Эйнштейна E=mc². Это было эпохальное открытие – ядерное деление, однако Отто Ган опубликовал результаты эксперимента в январе 1939 года, не указав Мейтнер в числе соавторов. Тогда это можно было объяснить страхом перед нацистским режимом – публикация вместе с еврейкой-эмигранткой стоила бы ему карьеры.

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Но наихудшее случилось после войны. В 1944 году Нобелевскую премию по химии за открытие расщепления тяжелых ядер присудили только Отто Гану, а тот не только не упомянул о решающем вкладе Лизы Мейтнер в своей речи, но и годами продолжал утверждать, что открытие было чисто химическим достижением.

А что же Нобелевский комитет по химии? Он не смог (или не захотел) оценить междисциплинарный характер открытия, проигнорировав физическое обоснование. Кроме того, свою роль сыграли сексизм тогдашнего академического сообщества и политические интриги внутри самого комитета. Мейтнер на Нобелевскую премию номинировали 48 раз за всю жизнь, но она так ее и не получила.

Как периодическая таблица стала символом вечного триумфа Лизы Мейтнер?

Несмотря на предательство коллеги и игнорирование со стороны Нобелевского комитета, Лиза Мейтнер сохранила свое достоинство и непоколебимый моральный компас. Когда ей предложили присоединиться к Манхэттенскому проекту по созданию американской атомной бомбы, она категорически отказалась, заявив: "Я не хочу иметь ничего общего с бомбой!" Лиза оставалась верной чистой науке и гуманистическим идеалам до самой своей смерти в 1968 году.

Но это еще не конец истории. В 1982 году в Центре исследований тяжелых ионов (GSI) в городе Дармштадте группа ученых искусственно синтезировала новый 109-й элемент периодической системы, и когда пришло время выбрать название для этого сверхтяжелого и крайне нестабильного элемента, немецкие физики решили исправить историческую ошибку своих предшественников. В результате в 1997 году Международный союз теоретической и прикладной химии (IUPAC) официально утвердил его название – мейтнерий (Meitnerium, символ Mt).

Это решение имело колоссальное символическое значение. Лиза Мейтнер стала первой и по сегодняшний день единственной женщиной в истории человечества, в честь которой был назван химический элемент (кюрий назван в честь обоих супругов Кюри, а другие элементы с женскими именами происходят от мифологических персонажей). К сожалению, эта гениальная женщина так и не дожила до своего высшего признания – но справедливость, хоть и с опозданием, восторжествовала.

Нобелевские медали тускнеют, имена лауреатов часто стираются из памяти поколений, но периодическая таблица элементов – это нерушимый фундамент нашего понимания Вселенной. Она вечна. И теперь в каждом учебнике химии и физики, в каждой лаборатории мира имя Лизы Мейтнер навсегда запечатлено в самой ткани мироздания.