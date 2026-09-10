10 сентября 1898 – гибель Сиси: как анархист убил одну из самых известных женщин Европы

Пока Женева купалась в мягком осеннем солнце, а воды городского озера сияли спокойствием, 10 сентября 1898 года Елизавета Баварская напряженно спешила по набережной Монблан. Она была императрицей Австрии и королевой Венгрии, но мир навсегда запомнил эту женщину под ласковым семейным именем Сиси.

В то утро она покинула роскошные апартаменты отеля Beau-Rivage, путешествуя инкогнито под именем графини фон Гогенембс, и рядом с ней шла лишь одна спутница – фрейлина, графиня Ирма Штарай. Они спешили на колесный пароход Genève, чтобы отправиться в Монтре. Что произошло дальше – 24 Канал расскажет немного подробнее.

Как один незаметный удар забрал жизнь самой красивой королевы?

Сиси, которой на тот момент исполнилось 60 лет, давно превратилась в тень самой себя. После трагического самоубийства ее единственного сына, кронпринца Рудольфа, в замке Майерлинг в 1889 году императрица носила только черное. Она стала вечной странницей, "чайкой", как сама себя называла, которая без остановки летала по Европе, сбегая от душного венского двора, депрессии и собственных демонов.

Она искала покоя, но вместо этого нашла смерть – от руки человека, который даже не знал ее лично, но страстно ненавидел все, что она олицетворяла. Когда женщины подошли к пристани, какой-то мужчина внезапно вынырнул из толпы – он подбежал к императрице, заглянул ей под зонтик, словно пытаясь разглядеть лицо, и сделал резкое движение рукой.

Со стороны казалось, будто неуклюжий прохожий просто споткнулся и толкнул женщину в грудь. От неожиданного движения Сиси упала на брусчатку, ее густые волосы, которыми она так гордилась, смягчили удар головой. Прохожие и фрейлина мгновенно помогли ей подняться – императрица отряхнула платье, поблагодарила за помощь и уверенно сказала: "Ничего страшного, он просто хотел украсть мои часы".

Они продолжили путь и поднялись на борт парохода. И только когда судно отчалило, Елизавета внезапно потеряла сознание. Графиня Штарай, пытаясь дать императрице больше воздуха, разрезала шнуровку ее тугого корсета – и на батистовой рубашке заметила крошечную, размером с мелкую монету, каплю крови над левой грудью.

Заточенный напильник Лукени вошел в тело на 85 миллиметров, пробив легкое и левый желудочек сердца. Удар был точным и аккуратным, но тугой корсет сработал как кровоостанавливающий жгут, предотвратив мгновенное внешнее кровотечение. Однако внутри развивалась смертельная тампонада сердца – кровь медленно заполняла перикард.

Капитан парохода, узнав настоящее имя пассажирки, немедленно развернул судно обратно в Женеву. Потерявшую сознание императрицу на импровизированных носилках перенесли в отель Beau-Rivage. Лучшие врачи прибыли в считанные минуты, но медицина конца XIX века была бессильна перед такой травмой. В 14:10 сердце самой известной женщины Европы остановилось навсегда.

Император Франц Иосиф очень любил свою жену – несмотря на все ее странности и долгие разлуки. И когда телеграмма с трагической вестью достигла венского дворца Гофбург, он прошептал свою историческую фразу: "В этом мире мне ничего не простили".

Почему анархист убил императрицу Елизавету Баварскую и какие это имело последствия: смотрите видео на кримінальніісторіїюа

Почему мишенью стала императрица, которая ненавидела двор?

Конец XIX века в Европе был эпохой "пропаганды действием" – радикального крыла анархизма, представители которого верили, что только громкие политические убийства способны пробудить пролетариат и разрушить старый мировой порядок. Одним из таких радикалов был двадцатипятилетний итальянец Луиджи Лукени.

Незаконнорожденный, брошенный матерью в приют для сирот, он вырос в нищете, работал поденщиком и в конце концов проникся идеями уничтожения аристократии. Ирония судьбы заключалась в том, что Лукени не планировал убивать именно Елизавету – его первоначальной целью был претендент на французский престол принц Филипп, герцог Орлеанский.

Когда герцог неожиданно изменил свои планы и покинул Женеву раньше срока, Лукени, потративший последние деньги на подготовку к покушению, оказался в отчаянии. И возжелал крови любого монарха. Именно тогда из местной газеты La Tribune de Genève, которая раскрыла инкогнито императрицы, он узнал, что в городе находится австрийская правительница.

Для анархиста не имело значения, что Сиси была самой аполитичной монархиней Европы. Она презирала помпезность Габсбургов, избегала официальных приемов, сочувствовала венгерским повстанцам и писала меланхоличные стихи, вдохновленные Генрихом Гейне. Она была пленницей золотой клетки, но для Лукени оставалась символом угнетения – коронованным лицом, чья смерть должна была стать громким заявлением для всего мира.

У парня не было денег даже на настоящий кинжал, поэтому он приобрел обычный промышленный напильник – и собственноручно заточил его до состояния острого стилета, спрятав под пиджаком. Что произошло дальше – вы уже знаете.

Убийство Сиси не привело к революции, на которую надеялся Лукени. Но породило бессмертный миф о трагической красавице-императрице, чей образ до сих пор жив в кинематографе, литературе и сердцах миллионов. А Луиджи был приговорен к пожизненному заключению и в 1910 году повесился в своей камере.