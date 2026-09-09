9 сентября 1850 – Калифорния становится 31 штатом: при чем здесь золотая лихорадка и кровавое беззаконие

В этот день президент Миллард Филлмор подписал исторический документ, который официально превратил дикую и охваченную золотой лихорадкой территорию Калифорнии в 31 штат США. Но это было далеко не обычной бюрократической процедурой.

Присоединение Калифорнии стало кульминацией беспрецедентного демографического взрыва, политического землетрясения и человеческой жадности, которые навсегда изменили геополитическую карту Северной Америки. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Как Калифорния стала американской и почему после этого наступил хаос?

Чтобы понять масштаб события 9 сентября 1850 года, стоит вернуться на два года назад, в 1848. Тогда Калифорния была отдаленной, малонаселенной провинцией, которая только перешла под контроль США в результате войны с Мексикой. Официальный договор Гвадалупе-Идальго, по которому Мексика уступала эти земли, был подписан 2 февраля 1848 года, и мексиканские дипломаты тогда даже не подозревали, какого колоссального богатства они лишаются.

Всего за 9 дней до подписания договора, 24 января, плотник Джеймс Маршалл, строя лесопилку для швейцарского эмигранта Джона Саттера на реке Американ-Ривер, заметил в воде блестящие желтые камешки. Эта случайная находка стала искрой, что разожгла едва ли не самую масштабную в истории человечества массовую истерию, известную как золотая лихорадка. Помимо прочего, она вызвала ощутимый демографический взрыв в регионе.

Как это произошло? Весть о золоте распространялась со скоростью лесного пожара. Уже в 1849 году началась легендарная эпоха "сорокадевятников" (Forty-Niners). Десятки тысяч искателей приключений со всего мира – от восточного побережья США до Европы, Китая и Южной Америки – устремились в Калифорнию. Население Сан-Франциско, которое в 1847 году составляло жалкие 500 человек, к 1850 выросло до более чем 25 тысяч, а общее количество некоренного населения региона стремительно превысило отметку в 100 тысяч. Однако этот беспрецедентный приток людей привел к полному хаосу.

В Калифорнии не было ни гражданского правительства, ни полиции, ни судов, ни законов, регулирующих право собственности на землю или добычу полезных ископаемых. Военное управление, оставшееся после войны с Мексикой, было бессильно перед толпами вооруженных, амбициозных и зачастую отчаянных мужчин. Процветали суд Линча, бандитизм и эпидемии. Регион остро нуждался в инфраструктуре, налоговой системе и правопорядке – и единственным выходом на самом деле было немедленное получение статуса штата.

Как Калифорния стала штатом после золотой лихорадки, кровавого беззакония и угрозы гражданской войны: смотрите видео plitbrama

От кровавого беззакония до экономического титана: как Калифорния стала 31 штатом?

Впрочем, путь к этому оказался заминированным самым острым политическим конфликтом того времени – вопросом рабства. В 1849 году калифорнийцы провели конституционный съезд в Монтерее, где единогласно проголосовали за запрет рабства на своей территории. Это решение было продиктовано не столько высокими моральными идеалами, сколько прагматичным желанием белых шахтеров избежать конкуренции с бесплатным трудом рабов.

И вот когда Калифорния подала заявку на вступление в США в качестве свободного штата, в Вашингтоне разразился кризис. На тот момент в Сенате сохранялся хрупкий баланс – 15 свободных штатов и 15 рабовладельческих. Присоединение огромной, богатой золотом Калифорнии нарушило бы это равновесие в пользу Севера. Южные штаты начали угрожать выходом из Союза, что поставило страну на грань гражданской войны – за десятилетие до ее реального начала.

Спасением стал знаменитый Компромисс 1850 года. После месяцев ожесточенных дебатов и внезапной смерти президента Закари Тейлора, который выступал против уступок Югу, новый президент Миллард Филлмор поддержал соглашение. Калифорнию приняли в состав США как свободный штат, а Юг выбил для себя жестокий Fugitive Slave Act – закон, обязывавший граждан свободных штатов помогать в задержании беглых рабов. При этом территориям Юты и Нью-Мексико было предоставлено право самостоятельно решать вопрос о рабстве.

Известие о том, что 9 сентября Калифорния официально стала 31-м штатом, дошло до западного побережья лишь 18 октября, когда пароход "Орегон" вошел в залив Сан-Франциско с поднятыми флагами и залпами из пушек. Город взорвался недельными празднованиями, парадами и фейерверками.

Вот таким образом золотая лихорадка не просто наполнила казну США, но и стала катализатором, заставившим американскую государственность сделать гигантский скачок через весь континент, от Атлантики до Тихого океана. А Калифорния, зародившаяся в грязи золотых приисков и политических компромиссов, со временем превратилась в экономического титана, чей ВВП и по сей день превышает показатели большинства суверенных государств мира.