Битва на Красном Поле: почему крошечная республика в Карпатах бросила вызов союзной Гитлеру Венгрии

По состоянию на март 1939 года в роскошных кабинетах Лондона и Парижа политики все еще лелеяли иллюзию сохранения мира, убаюканные печально известным Мюнхенским соглашением. Тем временем на заснеженных перевалах Карпат уже раздавались первые выстрелы новой глобальной катастрофы.

На клочке нашей горной земли возникла Карпатская Украина – государство, просуществовавшее всего несколько дней, но вошедшее в историю как первая европейская территория, которая с оружием в руках дала отпор союзникам нацистской Германии. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Почему крошечная Карпатская Украина решилась на безнадежный бой?

В начале 1939 года обстановка в Восточной Европе напоминала пороховую бочку, готовую взорваться вопреки воле больших держав. После Венского арбитража и окончательного расчленения Чехословакии Адольфом Гитлером в сложной ситуации оказалась и Подкарпатская Русь, что еще в конце 1938 года завоевала статус автономной республики в составе теперь уже несуществующего государства с собственным правительством во главе с Августином Волошиным.

14 марта 1939 года, когда Вермахт беспрепятственно маршировал по улицам Праги, Берлин дал молчаливое согласие венгерскому союзному режиму Миклоша Хорти на оккупацию Закарпатья. Сойм в Хусте действовал молниеносно – 15 марта была официально провозглашена полная независимость Карпатской Украины с собственным языком, флагом, гимном и оборонной организацией Карпатская Сечь. Но это не решало проблему нападения венгров.

С точки зрения холодной политической прагматичности – сопротивление было самоубийством. Правительство Волошина оказалось перед выбором – капитулировать, как это сделала даже мощная и хорошо вооруженная чехословацкая армия, или вступить в бой без каких-либо шансов на победу. Вместо того чтобы сложить оружие перед регулярной венгерской армией, поддерживаемой осью Рим – Берлин, Карпатская Украина начала мобилизацию. Это был осознанный выбор умереть свободными.

Короткая, но впечатляющая история Карпатской Украины: смотрите видео imtgsh

Что произошло на Красном Поле?

Сражение, произошедшее на подступах к Хусту, вошло в историю как битва на Красном Поле, и здесь как нигде уместна метафора о столкновении Давида и Голиафа – только вот без библейского чуда в финале. С одной стороны наступала регулярная венгерская армия (гонведы), оснащенная артиллерией, бронетехникой и авиацией, а с другой – подразделения Карпатской Сечи, состоявшие преимущественно из местных учителей, крестьян, гимназистов и семинаристов.

Это была кровавая мясорубка, где украинцы, вооруженные легкими винтовками и устаревшими пулеметами, оставленными чехословацкими гарнизонами, гибли под артиллерийским огнем, отказываясь отступать. У сечевиков не было четкой системы командования, достаточного количества боеприпасов или медицинского обеспечения – но их сопротивление задержало продвижение регулярных войск на несколько критически важных дней.

Крах Версальской системы сопровождался локальными трагедиями, где идеализм сталкивался с жестокой машиной тоталитаризма – и бой на Красном Поле стал именно такой. Последствия сражения были катастрофическими – после падения Хуста начались массовые репрессии и расстрелы пленных сечевиков на карпатских перевалах. Венгерские войска в координации с польскими пограничниками осуществляли внесудебные казни тех, кто пытался спастись бегством.

Эти события, долгое время игнорировавшиеся большой историей, сегодня наука рассматривает как неотъемлемую часть прелюдии ко Второй мировой войне, что показала истинное лицо союзников нацистской Германии еще до вторжения в Польшу. А Карпатская Украина, хотя и просуществовала считанные дни, своей кровью доказала Европе то, что Лондон и Париж поймут лишь через полгода – диктаторов невозможно остановить уступками, а можно только с оружием в руках.