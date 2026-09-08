Куликовская битва – реальный исторический факт или искусно сконструированный идеологический мираж? На протяжении веков имперская, а впоследствии и советская историческая наука рисовала эпическую картину, доказывая истинность первого варианта.

Однако даже сквозь густой туман веков и не менее густой туман пропаганды события 8 сентября 1380 года предстают в несколько ином свете. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

За что на самом деле велась битва на Куликовом поле?

В советских школах преподавали такую историю о Куликовской битве 8 сентября 1380 года: московский князь Дмитрий Иванович вывел войско на Куликово поле, чтобы в героическом сражении сломить Золотую Орду и начать эпоху освобождения от татарского ига. Но действительно ли тогда московские правители впервые остановили Орду в бою?

Прежде всего важно определить само событие. На самом деле то, что произошло в бассейне реки Дон осенью 1380 года, было не национально-освободительной войной, а кровавым эпизодом масштабной гражданской войны внутри самой Монгольской империи, в которой Москва играла роль послушного вассала легитимного хана.

Противником Дмитрия на Куликовом поле был не законный правитель Золотой Орды, а темник Мамай. По законам Ясы Чингисхана Мамай не имел никакого права на ханский престол, поскольку не принадлежал к роду чингизидов (не был потомком Чингисхана). Он был могущественным военачальником, беклярбеком, узурпировавшим власть в западной части Орды в эпоху династического кризиса.

Иными словами, правитель Москвы не бросал вызов системе монгольского господства как таковой – его конфликт с Мамаем носил сугубо экономический и политический характер. Мамай требовал увеличения дани, чтобы финансировать свои войны за власть, тогда как Дмитрий отказывался платить узурпатору, сохраняя лояльность к легитимной ветви чингзизидов.

А в то время геополитическая ситуация в Восточной Европе напоминала сложный узел интриг. На востоке при поддержке империи Тамерлана стремительно набирал силу Тохтамыш – настоящий чингизид и законный претендент на престол Золотой Орды. Для этого правителя Мамай был мятежником и сепаратистом, которого следовало уничтожить. Поэтому выступление Дмитрия Московского против Мамая объективно работало в интересах Тохтамыша.

Правда о Куликовской битве: смотрите видео factcheck.istoriya

Что произошло на Куликовом поле 8 сентября 1380 года?

И вот 8 сентября 1380 года войска противников сошлись на Куликовом поле – точное местоположение которого, кстати, по состоянию на 2026 год до сих пор остается предметом острых дискуссий, поскольку на месте, указанном россиянами, археологи обнаружили разве что критическую нехватку материальных доказательств. Это была битва не двух цивилизаций, а двух феодальных группировок в пределах одного политического пространства.

И проиграла в этой битве группировка Мамая – он рассчитывал на помощь великого князя литовского Ягайла, но тот не успел (или сознательно не захотел успеть) к началу битвы. Потерпев поражение, Мамай бежал в Крым, где впоследствии был убит генуэзцами, а остатки его войск после сражения на Калке перешли на сторону Тохтамыша.

Интересно знать: чуть раньше, 11 августа 1378 года, состоялась битва на реке Вожа – тогда Дмитрий также одержал победу над татарами. Но эту битву не объявили сакральной, поскольку разгром второстепенного татарского полководца не выглядел величественным подвигом. Для формирования имперского мифа Москве требовалась более масштабное торжество.

Дальнейшие события ярко свидетельствуют, что Куликовская битва не принесла никакого "освобождения". Всего через два года (ничтожное время для скорости жизни XIV века), в 1382, Тохтамыш, уже объединив Золотую Орду, решил напомнить своим московским вассалам об их месте в иерархии. А Дмитрий Донской, который еще вчера якобы "победил Орду", даже не попытался дать Тохтамышу бой – он просто бежал из Москвы, оставив город на произвол судьбы.

Тохтамыш сжег Москву дотла, вырезал тысячи горожан и возобновил выплату дани в полном объеме. Более того, Дмитрий был вынужден отправить своего сына Василия в заложники к Орде, чтобы подтвердить свою покорность. Выплата дани продолжалась еще целое столетие, вплоть до так называемого стояния на Угре в 1480 году.

Почему же тогда Куликовская битва приобрела для россиян такой сакральный статус? Дело в том, что миф создавался в течение длительного времени и ретроспективно. Тексты вроде "Задонщины" или "Сказания о Мамаевом побоище" были написаны или существенно отредактированы в XV – XVI веках, когда Московия начала формировать собственную имперскую идеологию. Им просто нужен был героический эпос – и они его придумали.