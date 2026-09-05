История редко бывает справедливой по отношению к побежденным, но не так часто становится инструментом столь циничной, масштабной и длительной фальсификации, как в случае с украинским гетманом Иваном Мазепой. Токсичное наследие российской имперской пропаганды до недавнего времени рисовало нам портрет страшного "предателя", преследовавшего личную выгоду.

К счастью, сегодня мы видим блестящего европейского политика, архитектора барочной нации, который пошел на отчаянный, но юридически безупречный шаг ради спасения своего государства от поглощения. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Имел ли право Иван Мазепа заключать соглашение со Швецией мимо воли Петра I?

Иван Мазепа был типичным ренессансным правителем, "князем" (principe) в макиавеллиевском смысле этого слова. То есть он правил не по средневековым религиозным догмам, а по принципам реальной политики (Realpolitik) эпохи Возрождения. Этот гетман был прагматичным, руководствовался в большей степени интересами государства, а не моралью, и сочетал абсолютную политическую хитрость с военной силой ради сохранения власти.

Молодость Мазепа провел в Германии, Италии, Франции и Нидерландах, где изучал артиллерийское дело и европейскую дипломатию, формируя свое модерное мировоззрение. Он был меценатом, финансировавшим строительство десятков храмов в стиле барокко, превращая свою страну в визуально органичную часть Западной Европы. Для европейских элит того времени Мазепа был равноправным, легитимным правителем большой территории, хотя и подчинявшимся Московскому царству.

К сожалению, судьбу гетмана существенно изменили события Северной войны 1700 – 1721 годов. Британский посол в Москве Чарльз Уитворт в своих депешах в Лондон четко фиксировал ряд событий (таких как отправка казаков на строительство российских крепостей, чрезмерные поборы, а также стоянки московских войск в домах местных жителей с обдираниями и грабежами), которые свидетельствовали о нарастании напряжения между Петром I и Мазепой. Российский царь систематически нарушал автономные права казацкого государства, превращая его ресурсы в топливо для своей имперской машины.

Ключевой момент произошел в 1707 году на военном совете в Жовкве. Когда Мазепа попросил у Петра I военной помощи для защиты своих земель от наступления шведов и поляков, царь ответил грубым отказом. Согласно европейскому феодальному праву, берущему начало еще со Средневековья, договор между сюзереном (царем) и вассалом (гетманом) был двусторонним, и если сюзерен отказывался защищать своего вассала, вассал имел полное юридическое и моральное право расторгнуть договор и искать нового протектора. Именно это и сделал Мазепа, заключив союз с королем Швеции Карлом XII.

Шведские источники, в частности дневники камергера Карла XII Густава Адлерфельта, подтверждают, что союз между Швецией и Украиной рассматривался в Стокгольме как полноценный межгосударственный договор. Шведы гарантировали независимость Украины от Московского царства. Это была классическая европейская дипломатия баланса сил, а не "коварное предательство", как это позже изобразит российская пропаганда.

Мифы о гетмане Иване Мазепе, и почему их так много: смотрите видео _BAKAI

Как россияне создавали миф о Мазепе и почему так боялись правды?

Россияне впоследствии потратили невероятное количество усилий на демонизацию Ивана Мазепы. Почему? Потому что он создал экзистенциальную угрозу для самой концепции Российской империи, которая как раз тогда зарождалась. Переход Мазепы на сторону Карла XII едва не разрушил планы Петра I по прорубанию "окна в Европу" и доминированию в Балтии.

Реакция Петра была беспрецедентной по своей жестокости и информационному сопровождению. Уничтожение гетманской столицы Батурина в ноябре 1708 года стало актом государственного терроризма, потрясшим Европу. Западноевропейские газеты того времени, в частности французская Mercure Historique et Politique и британская The London Gazette, публиковали ужасающие репортажи о том, как московские войска вырезали все население города, включая женщин и детей. Пресса называла эти действия варварством, недостойным цивилизованного государства.

Чтобы оправдать этот террор и предотвратить дальнейшие восстания, Петр I развернул мощную пропагандистскую кампанию. Россияне придумали "Орден Иуды", а православная церковь, которая к тому времени уже была почти полностью подчинена царю, объявила Мазепу анафему. Конечно, та не имела никаких канонических или теологических оснований, а была лишь политическим инструментом, актом психологического насилия над нацией, призванным стереть из памяти саму идею независимости. Но длительное применение этого приема сделало его эффективным – Россия превратила Мазепу в чудовище.

Это оказало влияние и за пределами контролируемых россиянами земель – без доступа к правде, в Западной Европе благодаря художественной литературе образ Ивана Мазепы романтизировали до уровня бунтаря. Например, выдающийся мыслитель французского Просвещения Вольтер в своей работе "История Карла XII" 1731 года посвятил казакам несколько страниц, где написал знаменитую фразу: "Украина всегда стремилась быть свободной". При этом самого Мазепу Вольтер изобразил не столько мудрым и дальновидным стратегом, сколько пламенным, отважным и обиженным на царя человеком, который искал спасения для своей страны в союзе со шведским королем.

Даже в XIX веке фигура Мазепы захватывала воображение европейских романтиков, но уже без столь заметного влияния российской пропаганды. Лорд Байрон в 1819 году написал поэму "Мазепа", где гетман предстает как несокрушимый герой, побеждающий судьбу. Виктор Гюго в 1829 году также посвятил ему поэму, видя в Мазепе символ непокоренного духа. Европейские романтики часто фокусировались на легенде о юности гетмана, в частности на истории с привязыванием к дикой лошади, но глубинный смысл их произведений заключался в признании права Мазепы на восстание против тирании.

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Современный взгляд: как вынесли приговор российским мифам о Мазепе?

К 2026 году мировая историческая наука уже сделала окончательные выводы. Ведущие университеты мира, от Гарварда и Йеля до Оксфорда и Сорбонны, рассматривают события 1708 – 1709 годов не через призму российских имперских нарративов, а на основе объективного анализа международных отношений начала XVIII века. Современные западные историки, такие как Норман Дэвис и Тимоти Снайдер, в своих фундаментальных трудах по истории Восточной Европы четко указывают, что действия Мазепы были легитимной попыткой сохранить государственность в условиях геополитического давления.

Исследования немецких, шведских и британских архивов, проведенные западными учеными (в частности, фундаментальные труды Теодора Макива, изданные на английском и немецком языках), доказали, что Иван Мазепа вел сложную дипломатическую игру, целью которой было создание независимого княжества под протекцией европейских держав, что гарантировало бы защиту от поглощения Россией. Его поражение под Полтавой в 1709 году стало трагедией не только для нашего народа, но и для всей Европы, поскольку открыло путь к многовековой российской экспансии на Запад.

Но все же три века лжи – это много. Даже в наши дни иногда приходится слышать отголоски имперских стереотипов в некоторых книгах или публикациях, где Украину до сих пор ошибочно рассматривают через призму "общей истории" с Россией. Российская идеологема о "предателе Мазепе", которую веками вбивали в головы с помощью религиозных анафем и государственной пропаганды, глубоко укоренилась в информационном пространстве.

Но даже самая мощная имперская пропаганда бессильна перед фактами. Иван Мазепа возвращается на страницы мировой истории не как мифологизированный "предатель", а как выдающийся государственный деятель, архитектор нации, европейский интеллектуал и политик, чья единственная вина заключалась в том, что он любил свободу своей родины больше, чем привязанность к иностранному тирану. История, очищенная от имперской пыли, наконец-то расставила все по своим местам.