Йеменский кризис давно вышел за рамки локального конфликта, превратившись в одну из самых масштабных геополитических и гуманитарных катастроф современности. Мир до сих пор удивляется, как маргинализованная горная группировка хуситов смогла захватить власть, выдержать удары международной коалиции и парализовать мировую торговлю в Красном море.

В этой изнурительной войне переплелись сложный узел исторических предпосылок, религиозных мотивов и скрытых интересов глобальных игроков. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Откуда в суровых горах Йемена появилась группировка, бросившая вызов миру?

Йемен, который античные географы поэтично называли Arabia Felix, Счастливая Аравия, сегодня превратился в одну из самых кровоточащих ран на теле Ближнего Востока. Вместо ароматов ладана и мирры, которыми эта земля славилась тысячелетиями, воздух здесь пропитан едким дымом от разорвавшихся снарядов и пылью разрушенных городов.

В центре этой масштабной трагедии, разворачивающейся на пересечении ключевых торговых путей планеты, стоит движение, которое заставило считаться со своими амбициями не только соседей по Аравийскому полуострову, но и глобальные сверхдержавы. Это – хуситы, или, как они сами себя называют, "Ансар Аллах" ("Партизаны Бога"), и чтобы понять их природу и феномен, следует погрузиться в историю и сложную религиозную географию региона.

Хуситы не возникли из ниоткуда – они являются представителями зейдитской ветви шиитского ислама. Зейдиты правили Северным Йеменом почти тысячу лет, вплоть до антимонархической революции 1962 года. Но после потери власти они оказались на обочине политической и экономической жизни, сосредоточившись в суровых и труднодоступных горах северной провинции Саада.

В 1990-х годах, на фоне растущего влияния саудовского ваххабизма, активно проникавшего через северную границу, зейдитская элита ощутила экзистенциальную угрозу своей идентичности. Именно тогда харизматичный религиозный деятель Хусейн Бадреддин аль-Хуси основал движение "Верующая молодежь", и поначалу это был сугубо культурный и теологический проект, направленный на возрождение зейдитских традиций.

Самое интересное о хуситах и войне в Йемене: смотрите видео pisliamova

Однако игнорирование социальных потребностей хуситов со стороны центрального правительства в Сане, коррупция и жесткие репрессии превратили кружки по изучению Корана в очаги вооруженного сопротивления. В 2004 году правительственные войска убили Хусейна аль-Хуси, но это стало роковой ошибкой режима – вместо того чтобы угаснуть, восстание вспыхнуло с новой силой.

Движение возглавил младший брат убитого лидера Абдул-Малик аль-Хуси, который превратил разрозненные отряды в дисциплинированную и фанатично преданную армию. Воспользовавшись хаосом Арабской весны 2011 года и слабостью переходного правительства, хуситы начали свой триумфальный марш на юг. В сентябре 2014 года они захватили столицу Йемена Сану, вынудив международно признанное правительство бежать.

Против кого на самом деле эта изнурительная война в Йемене и какова ее конечная цель?

То, что начиналось как локальный бунт маргинализованного меньшинства, быстро превратилось в многомерную геополитическую войну. Официально хуситы воюют против правительства Йемена (которое в настоящее время представляет Президентский Совет). Но на самом деле линия фронта пролегает гораздо глубже.

В 2015 году Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, увидев в успехах хуситов прямую угрозу своей национальной безопасности, сформировали военную коалицию (в которую также входили Бахрейн, Кувейт, Катар, Египет, Иордания, Марокко и даже Судан). Эти страны крайне не хотели, чтоб Йемен стал полностью подконтрольным главному региональному врагу – Ирану. Собственно, иранский фактор является ключевым для понимания военной устойчивости хуситов.

Война в Йемене на карте – как развивались события ранее: смотрите видео johnnyharris

Именно Тегеран обеспечил повстанцев технологиями, которые превратили их из горных партизан в армию, способную наносить стратегические удары. Баллистические ракеты, современные беспилотники-камикадзе, противокорабельные комплексы и морские мины – этот арсенал позволил хуситам не только выдержать годы сокрушительных бомбардировок, но и перенести войну на территорию врага, совершая атаки на нефтеперерабатывающие заводы и аэропорты в глубине Аравийского полуострова.

И здесь важно понимать, что между Саудовской Аравией и ОАЭ также существуют разногласия. Эр-Рияд последовательно выступает за территориальную целостность страны и поддерживает официальное правительство Йемена, чтобы избежать хаоса на своих границах. А вот Абу-Даби сделал ставку на финансирование южных сепаратистов из Южного Совета, стремясь получить контроль над стратегическими портами и морскими торговыми путями в Аденском заливе.

По состоянию на 2026 год конфликт окончательно приобрел глобальный характер, превратившись в позиционную, но крайне опасную войну на истощение. Хуситы прочно контролируют северо-запад Йемена, где проживает подавляющее большинство населения страны. А контролируя важную часть побережья Красного моря, они обрели беспрецедентный рычаг давления на мировую экономику, в частности благодаря атакам на коммерческие суда в Баб-эль-Мандебском проливе.

Эта локальная группировка способна парализовать один из важнейших морских маршрутов, вынуждая США, Великобританию и их союзников втягиваться в дорогостоящее и сложное асимметричное противостояние на море и в воздухе. То есть война в Йемене – не просто столкновение армий или борьба за контроль над проливами, а потенциальная гуманитарная катастрофа апокалиптических масштабов.

При этом Йемен как страна фактически не существует – это разорванная на куски территория без единого центра управления, экономики и закона. Более 80% местного населения критически зависит от международной помощи, а миллионы детей балансируют на грани голодной смерти. Разрушенная инфраструктура, тотальная бедность и вспышки средневековых болезней отбросили Йемен в цивилизационную бездну, и как выбраться из нее – совершенно не ясно.