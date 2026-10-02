2 октября 1187 – падение Иерусалима: как Саладин отбил Святой город у крестоносцев и шокировал Европу

Год 1187 стал для христианского мира синонимом апокалиптического ужаса – а все из-за исторических событий в Леванте. Прошло 88 лет с тех пор, как рыцари Первого крестового похода по колено в крови захватили Иерусалим, превратив его в сердце своей ближневосточной империи. Но теперь над золотым Куполом Скалы и Храмом Гроба Господня нависла другая тень.

Это была тень человека, чье имя заставляло дрожать монархов от Лондона до Рима – султан Салах ад-Дин Юсуф ибн Айюб, известный на Западе как Саладин, подошел к стенам Святого города. Что произошло дальше, 24 Канал расскажет немного подробнее.

Почему стены Святого города не выдержали натиска султана Саладина?

Судьба Иерусалима была фактически предрешена за 3 месяца до этого, 4 июля 1187 года, в адской мясорубке под Рогами Хаттина. Там измученный жаждой и палящим солнцем цвет армии крестоносцев был уничтожен войсками Саладина. Король Ги де Лузиньян попал в плен, а Истинный Крест – святейшая реликвия христиан – оказался в руках мусульман.

Иерусалимское королевство осталось без армии, так что когда в сентябре авангард Саладина подошел к стенам города, его защищали лишь горстка уцелевших рыцарей, деморализованные горожане и тысячи беженцев, искавших спасения за высокими стенами. Оборону возглавил Балиан д’Ибелин – один из немногих баронов, которому удалось вырваться из ловушки при Хаттине.

В городе воцарилось беспрецедентное отчаяние. Балиан, понимая катастрофическую нехватку профессиональных воинов, пошел на тяжелый шаг – он посвятил в рыцари более 60 юношей из семей мещан, которым едва исполнилось 16 лет. Однако энтузиазм не мог заменить военного опыта и численного превосходства. Тем временем 20 сентября началась осада.

Сначала Саладин совершил атаку на западные стены вблизи башни Давида, но солнце ослепляло его лучников, а рельеф мешал эффективно использовать осадные машины. Тогда султан, продемонстрировав блестящее тактическое мышление, перенес свой лагерь на Елеонскую гору, нанеся удар по северо-восточному углу стен. Здесь саперы Саладина начали неустанно подкопать стены – и 29 сентября часть стены обрушилась, образовав пролом.

Крестоносцы отбили первые штурмы, но стало ясно, что падение города – дело нескольких дней. Именно тогда Балиан д'Ибелин отправился в шатер Саладина на переговоры. Но султан отказался предоставить горожанам гарантии безопасности, напомнив о резне мусульман в 1099 году.

Два завоевания Иерусалима, изменившие историю – 1099 и 1187 годов: смотрите видео KamranIqbal-q5g

Тогда Балиан прибег к ультиматуму – он пригрозил, что крестоносцы собственноручно перережут свои семьи, сожгут все богатства и, что самое главное, разрушат исламские святыни, а именно мечеть Аль-Акса и Купол Скалы. Эта угроза сработала – прагматичный, но глубоко верующий Саладин согласился принять капитуляцию с правом выкупа.

Как известие о потере Иерусалима заставило Европу вздрогнуть?

2 октября 1187 года, в годовщину ночного путешествия пророка Мухаммеда в Иерусалим (Исра и Мирадж), ворота города открылись. В отличие от кровавой бани Первого крестового похода, в тот день передача власти произошла мирно.

Саладин установил выкуп в размере 10 динаров за мужчину, 5 за женщину и 1 за ребенка, а тех, кто не мог заплатить, ждало рабство – однако султан и его брат Аль-Адиль проявили незаурядную милость, выкупив тысячи бедняков из собственного кармана и позволив им свободно уйти в христианские земли. Но гуманность победителя не смягчила шока, потрясшего Европу.

Весть о падении Иерусалима разносилась по Средиземноморью со скоростью лесного пожара. Архиепископ Иосия Тирский привез эти мрачные новости на Сицилию, а впоследствии – в Рим. Легенда гласит, что Папа Римский Урбан III умер от разрыва сердца, услышав о катастрофе. Современная наука утверждает, что он умер 20 октября, вероятно, еще до того, как гонцы добрались до Феррары, однако этот миф идеально иллюстрирует масштаб психологического шока общества.

Преемник Урбана Папа Григорий VIII уже 29 октября издал буллу Audita tremendi ("Услышав о страшном"), которая стала манифестом нового этапа священной войны. В этом документе потеря Иерусалима трактовалась не просто как военное поражение, а как божественное наказание за грехи всего христианского мира. Европа, которая до этого погрязла в междоусобных войнах, вдруг объединилась в едином порыве гнева и раскаяния.

Вот так падение Иерусалима 2 октября 1187 года спровоцировало Третий крестовый поход – а именно он вывел на шахматную доску Ближнего Востока таких титанов, как Ричард Львиное Сердце и Филипп II Август. Однако Святой город, утраченный в тот осенний день, оставался под властью мусульман еще более века, а триумф Саладина навсегда закрепил его имя не только в пантеоне величайших полководцев мировой истории, но и среди символов рыцарства.