11 сентября 1709 – Битва при Мальплаке: как изменила Европу самая кровавая мясорубка века

В истории человечества есть даты, которые навсегда запечатлеваются в памяти поколений запахом пороха и реками крови. Для современного мира 11 сентября ассоциируется с трагедией начала XXI века, однако для европейской цивилизации этот день имеет еще одно, не менее жуткое измерение.

11 сентября 1709 года на узкой полосе земли между фламандскими лесами Сар и Ланьер развернулась Битва при Мальплаке – самое масштабное и кровавое сражение Войны за испанское наследство. 24 Канал расскажет о нем немного подробнее.

Почему триумф Великого альянса на самом деле оказался катастрофой?

В начале XVIII века амбиции французского "Короля-Солнца" Людовика XIV столкнулись с мощью Великого альянса, в который входили Великобритания, Республика Объединенных провинций (Нидерланды) и Священная Римская империя (Германия). К осени 1709 года Франция была истощена, к тому же аномально суровая зима уничтожила урожай – так что страна стояла на грани голодного бунта.

В то время казалось, что объединенные силы под командованием гениального британского полководца Джона Черчилля, герцога Мальборо (спустя 165 лет именно в этой династии родился Уинстон Черчилль), и австрийского стратега принца Евгения Савойского нанесут последний, смертельный удар. Но у французского маршала Клода-Луи-Эктора де Виллара были другие планы. Он выбрал идеальную позицию у деревни Мальплак, превратив лесные заросли в неприступную крепость из редутов, засек и валов.

То, что произошло утром 11 сентября, было не просто сражением – это была индустриальная мясорубка доиндустриальной эпохи, навсегда изменившая правила ведения войны и перекроившая геополитическую карту Европы. Ближе к 8 часам, когда густой фламандский туман начал рассеиваться, тишину разорвал грохот артиллерии. Это была самая мощная артиллерийская дуэль, которую когда-либо видела Европа до того момента.

В общей сложности более 200 тысяч солдат с обеих сторон стояли на фронте шириной всего в несколько километров (четверть из них впоследствии будут убиты или ранены). План Мальборо был классическим для него – нанести мощные удары по флангам, заставить Виллара перебросить туда резервы из центра, а затем прорвать ослабленную линию обороны. Однако безупречный механизм союзников дал сбой.

Французская пехота, движимая отчаянием и осознанием того, что за спинами находится беззащитный Париж, сражалась с фанатичной яростью. На левом фланге нидерландская пехота с элитными Синими гвардейцами пошла в лобовую атаку на замаскированные французские батареи – и за считанные минуты тысячи голландцев были сражены картечью. Потери были настолько катастрофическими, что Республика Объединенных провинций утратила статус первостепенной военной державы.

Как проходила Битва при Мальплаке: смотрите видео FieldMarshalYT

Но потери французов были не менее впечатляющими, даже сам маршал Виллар получил тяжелое ранение в колено – его вынесли с поля боя. Однако заместитель Виллара маршал Буфлер сумел организованно отвести войска, что позволило избежать больших жертв – но и дало возможность противникам формально одержать победу, поскольку поле боя осталось за ними.

Как горы трупов во фламандском лесу заставили империи сесть за стол переговоров?

Цена битвы при Мальплаке потрясла мир – на пропитанной кровью земле остались лежать десятки тысяч солдат обеих сторон. Виллар впоследствии написал Людовику XIV знаменитые слова, вошедшие во все учебники истории: "Если Богу угодно будет даровать врагам Вашего Величества еще одну такую победу, они сгинут".

Однако последствия этого события почти сразу вышли далеко за пределы поля сражения, спровоцировав настоящее политическое землетрясение в столицах Европы. Когда списки погибших достигли Лондона, британское общество вздрогнуло. До того времени войны воспринимались как череда славных побед Мальборо, но Мальплаке сорвало романтическую пелену, обнажив уродливое лицо индустриализированной смерти.

Горы трупов во фламандском лесу стали весомым аргументом для британской оппозиции. Именно эта битва стала катализатором падения правительства вигов, выступавших за войну до победного конца, и к власти пришли тори, чьим главным обещанием было прекращение бессмысленной бойни. Герцог Мальборо, несмотря на статус национального героя, постепенно утратил влияние при дворе королевы Анны и впоследствии был отстранен от командования.

Великобритания начала тайные сепаратные переговоры с Францией, что в конечном итоге привело к подписанию Утрехтского мирного договора в 1713 году. Он еще не положил конец Войне за испанское наследство, но зафиксировал главный компромисс – французский принц Филипп V оставался на испанском престоле, но навсегда терял право на корону Франции, что не позволило создать супердержаву и сохранило баланс сил в Европе на несколько десятилетий.

Битва при Мальплаке стала точкой невозврата и для развития военной науки – она доказала, что даже самая совершенная военная машина имеет предел прочности, а линейная тактика XVIII века при столкновении с подготовленной обороной превращается в массовое самоубийство. А то фламандское поле навсегда осталось молчаливым свидетелем того, как амбиции правителей разбиваются о несокрушимость солдатского духа и ужасную цену человеческих жизней.