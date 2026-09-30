Спасая корону: что заставило монархов Британии отречься от своего настоящего имени и стать Виндзорами

К лету 1917 года Первая мировая война, которая, по обещаниям политиков, должна была закончиться еще "до Рождества" в 1914, превратилась в бесконечную кровавую мясорубку в грязи Западного фронта. Но для рядовых британцев самым страшным было то, что война перестала быть чем-то далеким – она обрушилась с небес прямо на улицы их столицы.

Именно в этот момент здешняя монархия оказалась на грани институциональной пропасти. Король Георг V, достойный и преданный своему долгу, сидел в Букингемском дворце, но у него была одна роковая, токсичная проблема – его семья носила немецкое имя. Имя врагов. О том, что произошло дальше, 24 Канал расскажет чуть подробнее.

Как немецкие бомбардировщики заставили короля отречься от собственного имени?

К периоду Первой мировой войны Великобританией правила династия Сакс-Кобург-Гота (Saxe-Coburg and Gotha). Это генеалогическое наследие досталось британской короне от принца Альберта, возлюбленного мужа королевы Виктории. Но на протяжении десятилетий немецкие корни не вызывали никаких проблем, ведь это казалось естественным порядком вещей – европейские монархии до тех пор тесно переплетались брачными узами, образуя один большой семейный клуб. Например, британский король Георг V, немецкий кайзер Вильгельм II и российский царь Николай II были кузенами (двоюродными братьями).

Однако когда империи столкнулись в самом жестоком конфликте в истории человечества, естественный ход вещей рухнул, и кровные узы превратились в политический приговор. Британское общество охватила беспрецедентная германофобия – людям с немецкими фамилиями разбивали витрины магазинов, на улицах закидывали камнями такс, считая их "немецкими собаками", а исполнение музыки Бетховена или Вагнера стало признаком нелояльности. В этой атмосфере ненависти немецкая фамилия короля стала бомбой замедленного действия.

Катализатором исторических перемен стала трагедия, развернувшаяся 13 июня 1917 года – в тот день немецкая авиация совершила первый масштабный дневной налет на Лондон. И участвовали в нем не дирижабли, к которым британцы уже начали привыкать, а новейшие тяжелые бомбардировщики. Одна из бомб попала прямо в начальную школу в районе Поплар – погибли 18 детей, большинству из которых не исполнилось и 6 лет. Это событие потрясло нацию, вызвав волну неконтролируемой ярости.

Но настоящее землетрясение произошло тогда, когда пресса опубликовала название самолетов, принесших смерть британским детям – это были бомбардировщики типа "Гота" (Gotha G.IV), произведенные на заводе Gothaer Waggonfabrik. Британцы мгновенно сложили два и два – самолеты, убивающие их детей, называются "Гота", и династия их короля называется Сакс-Кобург-Гота. Совпадение было настолько ужасающим, что антимонархические настроения вспыхнули с невиданной силой. Стали даже распространяться слухи, что король является тайным сторонником Германии, а его двор кишит шпионами.

Георг V был человеком прагматичным и прекрасно понимал дух времени. Всего несколько месяцев назад, в марте 1917 года, он стал свидетелем того, как его кузен, российский император Николай II, лишился престола в результате революции. Британский монарх осознал – если он немедленно не разорвет все символические связи с Германией, британскую корону может постигнуть участь Романовых. Оставаться Готой нельзя было – и король принял беспрецедентное решение изменить фамилию целой династии, стерев историческое немецкое наследие ради выживания институции.

Неожиданная правда о том, откуда взялась династия Виндзоров в Великобритании: смотрите видео kingsandthings

Почему именно Виндзор стал новым символом британской монархии?

Процесс поиска нового имени напоминал современный корпоративный ребрендинг, от которого зависела судьба империи. Король поручил эту сверхсложную задачу своему личному секретарю, лорду Стемфордгему (Артуру Биггу). Рассматривали десятки вариантов, предлагали вернуться к историческим названиям (Тюдоры, Стюарты или Плантагенеты, но они несли за собой шлейф старых гражданских войн, казней и религиозных конфликтов), а вариант Фицрой отвергли, поскольку исторически эту фамилию давали бастардам. Была даже идея взять имя Англия (House of England), но она звучала слишком претенциозно и могла обидеть шотландцев и валлийцев.

Озарение пришло к лорду Стемфордгему, когда он работал в Виндзорском замке. Эта величественная каменная крепость, заложенная еще Вильгельмом Завоевателем в XI веке, возвышалась над Темзой как абсолютный, непоколебимый символ британской истории, силы и непрерывности. Название Виндзор не имело никаких иностранных примесей, оно пахло английским дубом, стариной и стабильностью. Георг V сразу согласился – и это был гениальный политический ход.

17 июля 1917 года король издал историческую прокламацию – отныне он и все его потомки по мужской линии становились Виндзорами. Одновременно монарх заставил всех своих родственников, проживавших в Британии, отказаться от немецких титулов – так семья Баттенбергов перевела свою фамилию на английский и стала Маунтбеттенами, а герцоги Текские превратились в маркизов Кембриджских. Немецкие флаги бывших рыцарей Ордена Подвязки (вместе с флагом кайзера) демонстративно сняли с часовни Святого Георгия.

Когда новость об этом радикальном шаге дошла до Берлина, кайзер Вильгельм II, известный своим своеобразным чувством юмора, саркастически заметил, что теперь с нетерпением ждет постановки пьесы Шекспира "Виндзорские шутники", которую отныне следует называть "Сакс-Кобург-Готские шутники". Однако смеялся он недолго – уже в следующем году Германская империя пала, а сам кайзер бежал в изгнание.

Решение Георга V оказалось одним из самых успешных актов политического самосохранения в истории Европы. Сменив имя, британская монархия доказала свою способность адаптироваться к самым суровым кризисам. Поэтому и сегодня, в 2026 году, когда на престоле находится король Чарльз III, Дом Виндзоров продолжает свое существование. И хотя генеалогически в их жилах течет немало немецкой крови, для всего мира они остаются квинтэссенцией британского духа.