За пределами мечты: что так яростно критиковал Мартин Лютер Кинг, ставая главным врагом ФБР

Современная массовая культура и школьные учебники обладают опасной способностью превращать сложных и живых исторических личностей в удобные отполированные мраморные статуи. Для большинства людей в мире доктор Мартин Лютер Кинг-младший так и застыл навсегда на ступенях Мемориала Линкольна в августе 1963 года, произнося свою легендарную речь "У меня есть мечта".

Этот образ идеально подходит для национальных праздников – он вдохновляет, примиряет и, что самое главное, не вызывает дискомфорта. Однако настоящий Мартин Лютер Кинг был гораздо более сложным, радикальным и неудобным для американского истеблишмента мыслителем. Его наследие выходит далеко за пределы борьбы против сегрегации в автобусах или у избирательных урн, и 24 Канал расскажет о нем немного подробнее.

Почему борьба за гражданские права для Мартина Лютера Кинга была лишь началом?

После принятия Закона о гражданских правах 1964 года и Закона об избирательных правах 1965 года многие политики считали, что миссия Кинга завершена – однако для самого доктора теологии это был лишь первый этап. Он понимал, что право сидеть за одним столом в ресторане не имеет никакого смысла, если у человека нет денег, чтобы купить себе гамбургер. Кинг начал открыто атаковать фундаментальные экономические проблемы США, переходя от вопросов расовой справедливости к жесткой критике капитализма и милитаризма.

Переломным моментом стала его речь "За пределами Вьетнама: время прервать молчание", произнесенная 4 апреля 1967 года в нью-йоркской церкви Риверсайд – ровно за год до его убийства. В этой речи Кинг назвал правительство Соединенных Штатов "крупнейшим поставщиком насилия в современном мире". Он публично осудил войну во Вьетнаме, указав, что та высасывает ресурсы из социальных программ для бедных американцев, отправляя чернокожих и белых юношей из самых низших социальных слоев убивать и умирать за тысячи километров от дома.

Это выступление вызвало шквал критики – ведущие издания, такие как The New York Times и The Washington Post, опубликовали разгромные редакционные статьи, обвиняя Кинга в некомпетентности, а президент Линдон Джонсон разорвал с ним любые отношения. Но Кинг не остановился – в 1968 году он инициировал "Кампанию бедных людей" (Poor People's Campaign). Его целью было собрать многотысячную армию обездоленных – чернокожих, белых из Аппалачей, латиноамериканцев и коренных американцев – и разбить палаточный городок в Вашингтоне.

Там участники требовали от Конгресса радикального перераспределения экономической власти, гарантированного базового дохода и обеспечения жильем. Кинг диагностировал в обществе "тройное зло" – расизм, крайний материализм и милитаризм. Именно эта бескомпромиссная позиция превратила его из неудобного для власти борца за гражданские права в ощутимую угрозу для самой системы.

Как Мартин Лютер Кинг стал врагом ФБР и к чему это привело: смотрите видео TrueStoryDocumentaryChannel

Как самый известный миротворец Америки стал главной мишенью для ФБР?

Для Федерального бюро расследований (ФБР) и его бессменного директора Джона Эдгара Гувера Мартин Лютер Кинг никогда не был просто мечтателем. Гувер испытывал к Кингу глубокую, почти параноидальную личную неприязнь, считая его инструментом коммунистического влияния. Но настоящая паника в коридорах Бюро началась именно после триумфального "Марша на Вашингтон" в 1963 году.

На следующий день после речи "У меня есть мечта" руководитель отдела внутренней разведки ФБР Уильям Салливан написал о Кинге в своем меморандуме так: "Мы должны признать его самым опасным негром будущего в этой стране с точки зрения коммунизма, негров и национальной безопасности". С тех пор Бюро развернуло против Кинга одну из самых масштабных кампаний слежки и дискредитации в истории США, которая впоследствии переросла в целую секретную программу COINTELPRO.

С согласия генерального прокурора Роберта Кеннеди ФБР установило прослушивание в доме Кинга, его офисах и гостиничных номерах по всей стране. Агенты собирали любую информацию о его личной жизни, пытаясь найти компромат, который мог бы разрушить его репутацию как морального лидера.

Кульминацией этого психологического террора стал конец 1964 года, когда ФБР отправило Кингу анонимное письмо (известное историкам как "письмо самоубийцы"), к которому приложили аудиокассету с записями его частных разговоров. Письмо содержало прямую угрозу обнародовать эти записи перед вручением ему Нобелевской премии мира и недвусмысленно намекало, что единственный выход для Кинга – покончить с собой.

ФБР боялось не интеграции школ или автобусов. Спецслужбы ужасала перспектива появления "черного мессии", способного объединить разрозненные движения за гражданские права, антивоенных активистов и рабочий класс в единую политическую силу. Когда весной 1968 года Кинг приехал в Мемфис, чтобы поддержать забастовку мусорщиков – самых низкооплачиваемых рабочих города, – он действовал именно как такой лидер.

Загадочное убийство Мартина Лютера Кинга 4 апреля 1968 года оборвало жизнь человека, находившегося на пике своей интеллектуальной и политической эволюции. Он не был просто кротким мечтателем – а был блестящим стратегом, бесстрашным критиком империализма и человеком, который имел мужество бросить вызов самой могущественной государственной машине своего времени, прекрасно понимая, какой будет цена.