29 сентября 1941 – начало расстрелов в Бабьем Яру: зачем Гитлер превратил Киев во плаху

Сентябрь 1941 года принес в Киев не золотую осень, а удушающий запах страха и смерти. Когда 19 сентября войска немецкого Вермахта вошли в столицу тогдашней советской Украины, город уже был обречен стать ареной одного из самых ужасных событий в истории человечества.

Всего через несколько дней, 29 сентября, началась трагедия Бабьего Яра – событие, которое навсегда изменило представление о пределах человеческой жестокости и стало жутким эталоном индустриализации убийств. Именно тогда нацистская машина перешла от точечного террора к тотальному слепому истреблению целых этносов. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

Почему именно Киев стал ареной самого масштабного на то время массового убийства?

Чтобы понять логику Адольфа Гитлера и его генералов, следует вспомнить нацистскую концепцию "жизненного пространства" (Lebensraum), которая была фундаментом идеологии Третьего Рейха. Украину рассматривали в Берлине как аграрный придаток, гигантскую колонию, население которой подлежало либо порабощению, либо уничтожению.

Однако катализатором беспрецедентной бойни в Киеве стало конкретное военное событие. 24 сентября 1941 года в центре города на Крещатике раздалась серия мощных взрывов – это была заранее спланированная операция советского НКВД, который заминировал здания перед отступлением. В огне погибли сотни немецких солдат и офицеров – и нацистское командование мгновенно использовало это как идеальный повод для реализации своих расовых теорий.

26 сентября в Киеве состоялось секретное совещание с участием высшего руководства СС и Вермахта. Среди присутствующих были высший руководитель СС и полиции Фридрих Йеккельн, командир эйнзацгруппы "С" Отто Раш и командир зондеркоманды 4а Пауль Блобель – именно они при полной поддержке военного коменданта Курта Эберхарда решили возложить ответственность за взрывы на евреев Киева.

Отметим, что даже один только этот шаг опровергает послевоенный миф о "чистом Вермахте", который десятилетиями бытовал в Западной Европе. Тогдашняя немецкая армия не просто не оставалась в стороне – она активно помогала СС в логистике и оцеплении места казни.

Трагедия Бабьего Яра: смотрите видео historyforadults_ua

Как работал механизм уничтожения в Бабьем Яру?

Нацисты действовали с хладнокровной и расчетливой коварностью. 28 сентября по всему городу появились объявления, предписывавшие всем евреям Киева и окрестностей собраться на следующее утро на углу улиц Мельникова и Доктеривской и взять с собой документы, деньги, ценные вещи и теплую одежду. Эта психологическая ловушка создала иллюзию депортации.

Люди, измученные войной и неосведомленностью, поверили, что их просто переселяют в другие регионы или трудовые лагеря. Однако маршрут вел к Бабиному Яру – глубокому оврагу на северо-западной окраине города. Толпу пропускали через узкий коридор из солдат, заставляя раздеваться догола, отбирали все вещи – после чего избивали палками, загоняя на край пропасти. Тех, кто сопротивлялся или падал от ужаса, травили собаками.

На дне оврага находились пулеметчики зондеркоманды 4а. Они использовали метод, который Фридрих Йеккельн цинично назвал "укладкой сардин" (Sardinenpackung) – жертв заставляли ложиться лицом вниз на тела тех, кого убили минутой ранее, после чего им стреляли в затылок.

Согласно официальному отчету эйнзацгруппы, отправленному в Берлин (этот документ впоследствии стал ключевым доказательством на Нюрнбергском процессе), всего за два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, в Бабьем Яру было расстреляно 33 771 еврея. Эта цифра не учитывает детей до 3 лет, которых палачи даже не считали, а просто бросали в пропасть живыми.

Нацисты пытались скрыть свое преступление – в 1943 году во время "Операции 1005" (Sonderaktion 1005) они заставляли заключенных выкапывать и сжигать тела. Но память местных жителей, свидетельства немногих выживших и международная историография не позволили превратить эту катастрофу в статистику.

И по сей день Бабий Яр остается открытой раной на теле Европы. Это вечное напоминание о том, как быстро цивилизация может скатиться в бездну абсолютного зла, если государственная машина выбирает ненависть своим главным инструментом.