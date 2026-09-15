Выиграл битву за прошлое, но проиграл жизнь советской системе: почему Грушевский вернулся в СССР

Личность Михаила Грушевского часто теряется за сухим академизмом школьных учебников и привычным портретом на 50-гривневой банкноте. А он был фигурой титанического масштаба – интеллектуалом, который буквально вырвал историю своего народа из тисков имперского нарратива.

Но, к сожалению, выиграв битву за прошлое, Грушевский трагически проиграл политическую партию в своем настоящем. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Кем был Михаил Грушевский и какую революцию в истории совершил?

В начале XX века Восточная Европа была разделена между империями, которые отказывали украинцам даже в праве на собственное прошлое. И именно Михаил Грушевский совершил бескровную, но сокрушительную интеллектуальную революцию.

Его монументальная десятитомная "История Украины-Руси" стала не просто научным трудом, а геополитическим актом – ученый научно доказал то, что сегодня является аксиомой для международного сообщества: Русь была ранней стадией развития именно украинской, а не российской государственности. А Московское царство, согласно концепции Грушевского, имело собственные, отдельные финно-угорские и суздальские корни – параллельные, но не тождественные киевским.

После падения Украинской Народной Республики, где Грушевский занимал пост председателя Центральной Рады, ученый оказался в эмиграции. Вена, Прага, Женева – европейские столицы давали ему безопасность, но отрезали от главного, от архивов и его народа. И здесь начинается самый драматичный этап жизни Грушевского, который исследователи рассматривают как классический пример макиавеллистской игры большевиков.

В 1924 году Грушевский принимает роковое решение вернуться в СССР. И у многих возник закономерный вопрос – а почему же человек с таким острым умом совершил такой странный шаг?

Почему Михаил Грушевский захотел вернуться в СССР и другие интересные факты о нем: смотрите видео historyforadults_ua

Почему Грушевский поверил советской власти и вернулся в ловушку?

Современные ученые объясняют это феноменом корненизации (украинизации). Большевики, пытаясь легитимизировать свою власть, временно разрешили развитие национальных культур на оккупированных территориях. И Грушевский, как прагматик, решил, что сможет развивать украинскую науку даже под красным флагом. Он заключил своеобразный пакт с дьяволом, надеясь переиграть систему.

Однако тоталитарная машина не прощает независимости мышления. Как только Иосиф Сталин укрепил свою власть, украинизацию свернули. А в марте 1931 года Михаила Грушевского арестовали – его обвинили в руководстве вымышленным чекистами "Украинским национальным центром". Абсурдность обвинений очевидна – пожилого, почти слепого ученого заставляли признаться в подготовке вооруженного восстания.

После изнурительных допросов в Харькове Грушевского, как ни странно для тех лет, не расстреляли сразу – очевидно, международный авторитет ученого был слишком высок. Вместо этого его отправили в почетную, но суровую ссылку в Москву – под круглосуточный надзор ОГПУ.

Смерть ученого в 1934 году в Кисловодске во время несложной хирургической операции до сих пор вызывает обоснованные подозрения. Официальная версия – сепсис, но контекст сталинского террора, что как раз набирал обороты, указывает на высокую вероятность спланированного убийства.

Физически уничтожив Грушевского, советская власть пыталась уничтожить и наследие историка, запретив его труды на более чем полвека. Это не удалось, и по сей день работы ученого остаются краеугольным камнем, на котором держится понимание украинской субъектности в свободном мире. Грушевский ошибся в оценке советского режима, но ни на йоту – в определении исторического пути своей нации.