Бактерии сильнее пушек: безжалостная правда о поражении армии Наполеона на полях Ватерлоо

История любит красивые и театральные дуэли. Именно так на протяжении более двух веков Битву при Ватерлоо и представляли в учебниках – как титаническое столкновение двух гениев, императора Наполеона Бонапарта и герцога Веллингтона. Однако реальность, очищенная от романтического пафоса XIX века, гораздо прозаичнее – и страшнее.

18 июня 1815 года судьбу Европы определили не только блестящие тактические маневры или мужество британской пехоты. Настоящими победителями над Великой армией стали факторы, которые невозможно вызвать на дуэль – катастрофический сбой логистики, микроскопические бактерии и глобальная климатическая аномалия. Империя пала не от удара шпаги, а буквально увязла в грязи и задохнулась от собственного физического истощения. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Почему бельгийская грязь оказалась сильнее французской артиллерии?

Современная историческая наука позволяет нам утверждать совершенно безапелляционно – Наполеон проиграл географии и физиологии еще до того, как прозвучал первый выстрел в знаменитой Битве при Ватерлоо 18 июня 1815 года. Его армия, славившаяся беспрецедентной скоростью маршей, стала заложницей собственного темпа, оторвавшись от обозов и попав в ловушку бельгийского бездорожья.

Чтобы понять причины поражения Бонапарта, нужно взглянуть не на карту Бельгии, а аж на другой конец света, в Индонезию – в апреле 1815 года там произошло колоссальное извержение вулкана Тамбора. Миллионы тонн вулканического пепла и диоксида серы поднялись в стратосферу, нарушив климатический баланс всей планеты. Следствием этого для Европы стали аномальные непрерывные ливни в начале лета.

Ночь перед Битвой при Ватерлоо с 17 на 18 июня превратилась в библейский потоп. Для Наполеона, чья военная доктрина основывалась на массированном использовании пушек (его "прекрасных дочерей"), этот дождь стал смертным приговором. Французская 12-фунтовая артиллерия вместе с лафетами весила более тонны каждая – а к утру поле боя уже превратилось в сплошное вязкое болото.

Вместо того чтобы начать атаку в 6 или 7 часов, как планировалось, император был вынужден ждать до 11:30, пока солнце хотя бы немного подсушит землю. Эта роковая задержка продолжительностью в 5 часов подарила прусской армии фельдмаршала Блюхера драгоценное время, чтобы преодолеть собственные логистические проблемы и нанести удар по правому флангу французов.

Более того, грязь нейтрализовала главный эффект французских ядер – обычно их выпускали так, чтобы те рикошетили от твердой земли, прорубая кровавые просеки в рядах противника. Но под Ватерлоо ядра просто увязали в мокрой глине, теряя свою смертоносную кинетическую энергию. Артиллерийская подготовка, которая должна была разгромить центр Веллингтона, оказалась неэффективной – природа буквально поглотила огневую мощь Франции.

Битва при Ватерлоо – что случилось с армией Наполеона и почему она проиграла: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Как микробы и физиология разрушили армию Наполеона?

Вторым и не менее безжалостным врагом французов стала разрушенная логистика, повлекшая за собой медицинскую катастрофу. Великая армия двигалась форсированными маршами, пытаясь вбить клин между британцами и пруссаками. Из-за размытых дорог обозы с провиантом и чистой водой безнадежно отстали. Солдаты спали под ливнями прямо на полях высокой ржи, пили воду из грязных луж и ручьев, куда стекали нечистоты.

Следствием этого стала вспышка дизентерии – болезни, которая в XIX веке убивала и выводила из строя больше солдат, чем вражеские пули. Обезвоженные и истощенные постоянной диареей и лихорадкой тысячи французских ветеранов шли в атаку против укрепленных позиций Веллингтона, обладая лишь тенью своей прежней физической силы.

Физиология подвела и самого главнокомандующего – в день сражения 45-летний Наполеон страдал от острого приступа геморроя. Эта, казалось бы, тривиальная деталь имела стратегические последствия – боль не позволяла императору долго держаться в седле своего коня Маренго. Поэтому он не мог постоянно лично контролировать линию фронта, как делал это при Аустерлице, и большую часть дня провел в кресле далеко за линией огня.

Бонапарт делегировал тактическое управление маршалу Нею, который, не видя общей картины, бросил элитную французскую кавалерию в самоубийственную и бессмысленную атаку на британские каре без поддержки пехоты. А корпус маршала Груши, подкрепление от которого ожидали французы, из-за непроходимых дорог и отсутствия четкой связи так и не смог выйти на поле боя, блуждая по бельгийским деревням.

Веллингтон, бесспорно, был выдающимся тактиком, мастерски использовавшим рельеф обратного склона для защиты своих войск – но его победа была бы невозможна без помощи невидимых союзников. Так что Ватерлоо – это не просто история о триумфе британского оружия, а суровый исторический урок о том, что даже самый гениальный полководец и самая отважная армия обречены на поражение, когда против них выступают стихии.