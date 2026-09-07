"Проклятие фараонов": как журналисты в 1923 придумали сенсацию после открытия гробницы Тутанхамона

Открытие в Долине Царей в Египте в ноябре 1922 года изменило мировую науку – поскольку упала завеса, тысячелетиями скрывавшая величайшую археологическую тайну человечества. Именно тогда британский археолог Говард Картер проделал крошечное отверстие в запечатанных дверях гробницы KV62.

А на вопрос лорда Карнарвона "Вы что-нибудь видите?" он ответил легендарным "Да, удивительные вещи" – ведь то было золото Тутанхамона, которое ослепило весь мир. Но это имело еще одно неожиданное последствие – возник новый мощный миф о проклятии фараонов, и 24 Канал расскажет обо всем немного подробнее.

Почему смерть от комара стала "местью мумии"?

То, что произошло дальше, после открытия гробницы Тутанхамона, многие воспринимали как триумф мистики, но на самом деле это был первый в истории глобальный мастер-класс по созданию фейковых новостей. Известное нам из множества книг и фильмов "проклятие фараонов" зародилось не в темноте египетского подземелья, а в прокуренных кабинетах и на страницах газет 1923 года.

Прежде всего отметим, что экспедицию Говарда Картера финансировал Джордж Герберт, пятый граф Карнарвон, а раскопки все-таки требовали колоссальных средств. И вот чтобы компенсировать расходы, лорд заключил беспрецедентное соглашение – он продал эксклюзивные права на освещение раскопок лондонской газете The Times за 5000 фунтов стерлингов (огромная сумма для того времени), а еще и плюс процент от перепродажи новостей другим изданием.

Именно с этого и разгорелось пламя мифа. Сотни репортеров со всего мира съехались в Луксор – они изнемогали от адской жары, жили в палатках и дешевых отелях, но не имели доступа к гробнице. Журналисты таких гигантов, как Daily Mail или New York Times, были вынуждены перепечатывать материалы своих конкурентов из The Times. При этом владельцы газет требовали эксклюзивов и сенсаций.

Пока репортеры стояли перед закрытыми дверями, им как бы не оставалось ничего другого, кроме как придумывать – и тут судьба подкинула идеальный сюжет. 5 апреля 1923 года в каирском отеле Continental-Savoy скончался лорд Карнарвон, ему было всего 56 лет. Причина смерти, зафиксированная врачами, была совершенно прозаичной, хотя и трагичной – во время бритья лорд срезал укус комара на щеке.

В условиях медицины того времени и египетского климата в рану попала инфекция, что привело к воспалению, а впоследствии – к смертельной пневмонии. Карнарвон, чье здоровье было подорвано еще до Первой мировой войны в результате тяжелой автомобильной аварии, просто не обладал достаточным иммунитетом, чтобы бороться с болезнью. Но для репортеров, которые месяцами сидели без работы, его смерть стала золотой жилой.

Артур Вейгалл, специальный корреспондент Daily Mail (и бывший инспектор древностей Египта, испытывавший личную неприязнь к Картеру), мгновенно подхватил тему и начал раздувать истерию. Пресса тут же вспомнила письмо популярной в то время писательницы-мистички Мари Корелли, которая за две недели до смерти графа опубликовала предупреждение, что "самое жестокое наказание ждет любого незваного гостя в гробнице".

Мифы и правда о последствиях открытия гробницы Тутанхамона: смотрите видео Щодочого

До каких масштабов разрослась газетная мистификация?

Журналисты начали конструировать миф с блестящим, хотя и беспринципным мастерством. Они писали, что в момент смерти Карнарвона во всем Каире погас свет. Но дело в том, что перебои с электроснабжением в Каире 1920-х годов происходили каждый вечер из-за перегрузки сети – это была обыденность, а не мистика. Также СМИ утверждали, что в поместье лорда в Англии его любимая собака Сьюзи завыла и упала мертвой в ту же секунду, когда умер сам лорд. Никто не обращал внимания на отсутствие каких-либо свидетелей этого "феномена".

Масла в огонь подлил сэр Артур Конан Дойл. Создатель Шерлока Холмса, который на закате жизни стал ярым сторонником спиритизма, публично заявил, что смерть лорда могла быть вызвана "элементалями" – демоническими стражами, созданными жрецами Амона. Когда такие слова произносит один из самых известных писателей мира, толпа перестает верить врачам.

А дальше пресса просто начала приписывать "проклятию" любую смерть человека, который хотя бы раз побывал в Египте. Погиб в автокатастрофе? Проклятие. Умер от старости через десять лет? Проклятие настигло. Газеты даже придумали надпись над входом в гробницу: "Смерть на быстрых крыльях настигнет того, кто прикоснется к гробнице фараона". На самом деле такой надписи никогда не существовало – это чистая выдумка репортеров.

В 1934 году американский египтолог Герберт Винлок провел простой статистический анализ. Из 26 человек, присутствовавших при открытии самой гробницы, в течение следующих десяти лет умерли лишь 6. Из 22 человек, присутствовавших при вскрытии саркофага, умерли лишь 2. Из 10 специалистов, раскрывавших мумию, до 1934 года не умер ни один.

Главный "виновник" нарушения покоя фараона, Говард Картер, который провел в гробнице больше всего времени, вдыхая ее пыль, прожил еще 17 лет и умер в 1939 в возрасте 64 лет от лимфомы. Доктор Дуглас Дерри, непосредственно проводивший вскрытие мумии Тутанхамона, дожил до 87 лет. Сержант Ричард Адамсон, круглосуточно охранявший погребальную камеру и спавший прямо у саркофага, умер в 1982 году.

По состоянию на 2026 год артефакты Тутанхамона спокойно экспонируются в Большом Египетском музее (GEM) возле пирамид Гизы, а миф о проклятии давно рассыпался в прах – если не считать особо доверчивых к фантастическим фильмам зрителей. Но "проклятие фараонов" остается с нами еще в одном обличье – как памятник человеческой жажде сенсаций и безжалостной конкуренции газетных магнатов.