В середине XIX века столкнулись два больших, но кардинально разных мира. С одной стороны – Великобритания, чья промышленная революция и ненасытная жажда глобальной торговли превратили ее в повелительницу морей. С другой – империя Цин, древняя, самодостаточная и глубоко убежденная в своем культурном и политическом превосходстве над "варварами".

Те события вошли в историю человечества как Опиумные войны – ведь это был не просто конфликт за территории, а безжалостная борьба за экономическое господство, в которой самым мощным оружием стал не порох, а наркотик, выращенный на плантациях Бенгалии. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Почему чайный лист превратился в оружие массового уничтожения?

В начале XIX века Британская Ост-Индская компания столкнулась с серьезной проблемой – британцы стали зависимыми от китайского чая, шелка и фарфора, но императорский двор в Пекине требовал оплату только серебром. Европейские товары Китай не интересовали. Чтобы остановить катастрофический отток серебра, британские купцы нашли циничное, но чрезвычайно эффективное решение – контрабанду опиума из Индии в южные порты Китая.

Вот таким образом уже к 1830-м годам миллионы китайцев, от высокопоставленных чиновников до простых рабочих, стали наркозависимыми. Экономика империи Цин начала разрушаться изнутри, а серебро потекло в обратном направлении – в лондонские банки.

Первая Опиумная война 1839 – 1842 годов разразилась тогда, когда Пекин решил положить конец этой разрушительной эпидемии. Император Даогуань назначил непоколебимого чиновника Линя Цзесюя императорским комиссаром в Гуанчжоу (Кантоне). Тот действовал решительно – заблокировал иностранные фактории и конфисковал более 20 тысяч ящиков британского опиума, уничтожив их в траншеях с известью и солью на пляже Хумен.

Для британского правительства это стало идеальным casus belli – поводом для войны под лозунгом "защиты свободной торговли и частной собственности". И ответ Лондона был сокрушительным с технической точки зрения – британская эскадра, оснащенная новейшими паровыми канонерскими лодками с железным корпусом, такими как HMS Nemesis, легко уничтожила деревянные джонки китайского флота.

Британские войска захватили ключевые форты вдоль реки Чжуцзян и перерезали Великий канал, парализовав поставки продовольствия в Пекин. Империя Цин, армия которой по-прежнему полагалась на тактику и оружие прошлых веков, потерпела унизительное поражение, и в августе 1842 года был подписан Нанкинский договор – первый из так называемых "неравноправных договоров".

Китай был вынужден выплатить колоссальную контрибуцию в размере 21 миллиона серебряных долларов, открыть 5 портов для иностранной торговли и передать Британии остров Гонконг в вечное владение. Однако, что интересно, в договоре даже не упоминался опиум, оставляя его статус в серой зоне – а это гарантировало новые конфликты в будущем.

Самое важное об Опиумных войнах в Китае: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Как пепел Летнего дворца изменил мировой порядок?

Уже через 14 лет разразилась Вторая Опиумная война 1856 – 1860 годов. На этот раз поводом стал инцидент с судном Arrow, которое шло под британским флагом, но имело китайский экипаж, арестованный властями Гуанчжоу по подозрению в пиратстве. К Британии присоединилась Франция, использовав в качестве повода казнь французского миссионера Огюста Шапделена.

Объединенные англо-французские силы начали новую, еще более жестокую кампанию против ослабленной империи Цин (что к тому времени уже истекала кровью в ходе внутреннего Тайпинского восстания), кульминацией которой стал поход на Пекин в 1860 году. Когда же переговоры сорвались, а китайская сторона захватила и замучила нескольких западных посланников, британский командующий лорд Элгин отдал приказ, который навсегда врезался в историческую память Китая.

Англо-французские войска разграбили, а затем дотла сожгли Юаньминьюань, старый Летний дворец, архитектурную жемчужину и символ императорского величия, где хранились бесценные произведения искусства и древние манускрипты. Пожар длился три дня, превратив столетия культурного наследия в пепел.

Пекинский договор 1860 года окончательно поставил Китай на колени. Опиум был легализован, иностранцы получили право свободно передвигаться по внутренним провинциям Китая, христианским миссионерам разрешили покупать землю, а полуостров Цзюлун был присоединен к британскому Гонконгу. Этот период положил начало тому, что современная китайская историография называет "Столетием унижений" (Bainian Guochi).

Обратим внимание, что современная внешняя политика Китая – ее категорическое неприятие любого иностранного вмешательства во внутренние дела, жесткая милитаризация вокруг Тайваня и полная политическая ассимиляция Гонконга – питается как раз глубокой исторической травмой, нанесенной пушками британских кораблей более века назад. В Опиумных войнах сгорела старая империя, но из ее пепла возникла новая, стремящаяся больше никогда не склоняться перед Западом.