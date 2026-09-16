Парадокс безгосударственного урбанизма: почему Запад боится признать Трипольскую культуру цивилизацией

В сознании современного человека, воспитанного на классических западных учебниках истории, настоящая цивилизация неизбежно пахнет потом рабов, звенит оружием регулярной армии и скрывается за широкими спинами царей, жрецов или императоров. Наука придерживается схожего мнения – только поселение разрастается до города, оно сразу нуждается в жесткой иерархии, сборщиках налогов и правителе с кнутом.

Но глубоко под плодородными почвами Восточной Европы, в том числе и Украины, скрывается феномен, который бьет по этой стройной теории, стремясь переписать ее концепты – это Кукутень-Трипольская культура. Дело в том, что она предлагает миру самый дерзкий исторический парадокс – безгосударственный урбанизм, и 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Почему мегапоселения Триполья бросают вызов классической археологии?

Благодаря археологическим раскопкам и высокоточной магнитометрии ученые увидели под землей Украины, Румынии и Молдовы то, что долгое время отказывались воспринимать как реальность – гигантские идеально спланированные города, существовавшие еще в IV тысячелетии до нашей эры. Такие мегапоселения, как Небелевка или Тальянки, занимали площади в сотни гектаров и насчитывали тысячи жителей – на то время это были крупнейшие скопления людей на планете, которые по своим размерам превосходили ранние города Месопотамии.

Однако настоящим шоком для исследователей стал даже не размер этих поселений, а их архитектурная анатомия. Дело в том, что в этих древних мегаполисах не найдено ни одного дворца, ни одного монументального храма, возвышавшегося над хижинами простолюдинов, даже ни одной центральной площади для казней или сбора дани. Нет, конечно, незастроенное пространство в центре мегапоселений было – однако раскопки подтверждают, что там не было монументов или трибун для вождей. Эти площади использовались скорее как загон для скота общины или же как общее ярмарочное пространство.

В то же время тысячи домов были расположены концентрическими кругами, которые формировали эгалитарное (равное) пространство, где ни одна семья не имела явных привилегий по сравнению с другой. Это была своеобразная архитектура консенсуса – город функционировал как единый живой организм, поддерживал сложную экономику, ремесла и изысканное искусство керамики, но при этом не имел никаких признаков централизованной власти или институционального насилия. Для классической археологии, привыкшей измерять уровень развития общества толщиной стен вокруг цитадели правителя, это стало настоящим когнитивным диссонансом.

Самое интересное о Триполье и трипольцах: смотрите видео imtgsh

Может ли академическое сообщество признать Триполье цивилизацией?

Запад долго и упорно избегает термина "цивилизация" в отношении Триполья – и причина этому лежит не только в плоскости археологии, но и в плоскости идеологии. Историческая наука стала заложницей идей Томаса Гоббса и Жана-Жака Руссо – нам веками внушали, что большие массы людей не способны к самоорганизации без принуждения. Признать Трипольскую культуру полноценной цивилизацией означает признать, что государство с его аппаратом принуждения, полицией и классовым неравенством не является венцом эволюции человечества. Оно не является обязательным условием для прогресса, инноваций или мирного сосуществования тысяч людей.

И хотя трипольские мегапоселения были полноценными городами, а не временными лагерями, критерии Вира Гордона Чайлда по-прежнему важны для западной науки – а они не соблюдены. Эти критерии требуют наличия письменности и монументальной архитектуры для признания статуса цивилизации – но правда и в том, что сегодня они выглядят безнадежно устаревшими, скроенными исключительно под ближневосточный шаблон. Триполье же доказывает, что у человечества был альтернативный путь развития – путь сложного, высокоразвитого общества, которое сознательно отказалось от концентрации власти в одних руках.

Важно знать: в апреле 2026 года Украина, Румыния и Молдова подали совместную заявку на внесение памятников Трипольской культуры в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. К сегодняшнему дню объект имеет официальный статус Cucuteni-Trypillia Civilization – то есть именно как цивилизация, древняя и европейская, и находится в Предварительном списке ЮНЕСКО. До окончательного признания через полтора или два года еще предстоит многое сделать, но для этого есть все шансы.

В общем, парадокс безгосударственного урбанизма Кукутень-Триполья – это не просто экзотическая страница древней истории. Это зеркало, в которое современный мир, обремененный войнами, диктатурами и социальным неравенством, боится заглянуть. Ведь там, в глубине тысячелетий, среди идеальных кругов сожженных глиняных домов, скрывается неудобная истина – мы могли бы жить иначе. И для того, чтобы строить большие города и творить великое искусство, нам никогда не нужен был царь.