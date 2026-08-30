Революция без народа: почему декабристы подняли восстание в Украине, но солдаты их не поддержали

Ледяной ветер первых дней января 1826 года безжалостно хлестал по лицам солдат Черниговского пехотного полка, которые беспорядочно бродили по заснеженным полям в окрестностях Василькова. Это должен был быть марш к большой революции, но что-то пошло совсем не так.

Почему элита империи, блестящие офицеры и аристократы, выбрала именно украинские земли для подготовки удара по самодержавию? И почему в момент решающей битвы лишь тысяча солдат поддержала своих командиров? 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Почему заговор декабристов созрел именно на украинских землях?

Во главе той обреченной колонны шел Сергей Муравьев-Апостол – изможденный, но все еще охваченный пламенем идей, которые оказались совершенно непонятными для тех, кого он вел за собой. Этот эпизод, известный как восстание Черниговского полка, стал кульминацией деятельности Южного общества декабристов. Но начиналось все, конечно, гораздо радужнее.

После окончания наполеоновских войн огромная Вторая армия была расквартирована на юго-западных рубежах Российской империи – в Подольской, Киевской и Волынской губерниях. Ее главной задачей было сдерживание Османской империи и контроль над недавно присоединенными территориями. Эта удаленность от Санкт-Петербурга воспринималась как настоящий подарок судьбы для молодых амбициозных офицеров, вдохновленных идеями европейского Просвещения и французскими политическими трактатами.

В то время столица задыхалась от параноидального контроля тайной полиции, шпионов и личного надзора императора Александра I. Зато в Тульчине, где располагался штаб Второй армии, в Каменце или Василькове контроль был значительно слабее. Здесь, среди бескрайних украинских степей и тихих провинциальных городков, можно было свободно собираться, вести жаркие дискуссии, читать запрещенную литературу и планировать свержение монархии.

Кроме того, именно здесь служил Павел Пестель – выдающийся интеллектуал и самый радикальный лидер движения. Его "Русская правда", написанная на украинских землях, была беспрецедентным документом, что требовал ликвидации самодержавия, физического уничтожения императорской семьи и установления жесткой унитарной республики. Впрочем, планируя дать свободу крестьянам, Пестель абсолютно пренебрегал национальными устремлениями украинцев, населявших этот регион.

Почему декабристы подняли восстание именно на украинских землях: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Почему между элитой и массами пролегла глубокая пропасть?

Когда в конце 1825 года (в декабре, отсюда и название "декабристы") в Петербурге вспыхнуло и потерпело крах восстание на Сенатской площади, а Пестель был арестован в Тульчине, Сергей Муравьев-Апостол поднял Черниговский полк в отчаянной попытке спасти ситуацию. Он захватил Васильков и двинулся на Белую Церковь, надеясь, что другие полки присоединятся к нему. Но произошло непредвиденное – армия, состоявшая из десятков тысяч солдат, осталась глуха к призывам революционеров.

Почему? Потому что между элитой и массами пролегала фундаментальная социальная и психологическая пропасть. Дворяне-офицеры и солдаты-рекруты в XIX веке жили в совершенно разных мирах. Офицеры говорили по-французски, читали Вольтера и Монтескье, мыслили категориями конституционализма, гражданских прав и республиканских институтов. Солдаты же были вчерашними крепостными, оторванными от земли на 25 лет каторжной службы. Однако их мировоззрение основывалось на глубоко патриархальных, религиозных представлениях, согласно которым царь был наместником Бога на земле.

Когда Муравьев-Апостол пытался объяснить солдатам цель восстания, он столкнулся с непреодолимым языковым и культурным барьером. Понятия "республика" или "конституция" были для крестьян в шинелях пустым звуком. Известный исторический анекдот, который часто цитируют ученые, гласит, что некоторые солдаты считали Конституцию женой великого князя Константина. Это идеальная иллюстрация масштабов коммуникационной катастрофы, хотя сам анекдот касается событий в Петербурге на Сенатской площади.

Тогда Муравьев-Апостол пошел на отчаянный шаг – вместе с Михаилом Бестужевым-Рюминым он составил "Православный катехизис", пропагандистский документ в форме религиозных вопросов и ответов. В нем он пытался доказать, ссылаясь на Библию, что единственным царем является Иисус Христос, а земные монархи – это узурпаторы, поработившие народ. Этот документ торжественно зачитали перед строем солдат в Василькове.

Восстание декабристов имело кровавый финал, и вот почему: смотрите видео wildfoxfilm

Однако эффект оказался противоположным ожидаемому – услышанные слова звучали для солдат как страшное богохульство. Среди них начали нарастать страх и сомнения, хотя солдаты поначалу и были полны энтузиазма, да и привыкли подчиняться приказам своих непосредственных командиров и сперва шли за Муравьевым-Апостолом. Но со временем их решимость испарилась – они не только осознали, что их ведут против самого императора, но и истощились за несколько дней бессмысленных блужданий по заснеженным полям, от холода, похмелья и мародерства.

Кроме того, не стоит недооценивать фактор животного страха перед наказанием. Военная машина империи держалась на жестокой муштре и телесных наказаниях, и солдаты знали, что за бунт их ждет шпицрутен – прогон через строй, что часто означало медленную и мучительную смерть от тысяч ударов палками. А еще офицеры, обещавшие им абстрактную "свободу", не могли защитить их от вполне реальной правительственной артиллерии. В результате лишь чуть более тысячи солдат остались с декабристами на последнем этапе восстания.

Каким был кровавый финал восстания декабристов?

3 января 1826 года вблизи села Ковалевка правительственные войска под командованием генерала Гейсмара перехватили мятежный Черниговский полк. Говорят, Муравьев-Апостол до последнего верил, что солдаты по ту сторону не будут стрелять в своих – но правительственная артиллерия дала залп картечью вплотную, и нескольких выстрелов хватило, чтобы развеять все иллюзии. Командир получил тяжелое ранение в голову, а солдаты Черниговского полка, увидев кровь и разорванные тела своих товарищей, бросили оружие и разбежались или сдались – они не видели смысла умирать за непонятные идеи господ-офицеров.

В итоге восстание было подавлено отчасти силой оружия, но в большей степени отсутствием социальной базы. Декабристы хотели совершить революцию для народа, но категорически боялись делать ее вместе с народом (из страха перед неконтролируемым бунтом в стиле пугачевщины). Поэтому можно утверждать, что это восстание на украинских землях было обречено с самого начала. География дала заговорщикам время и пространство для подготовки, но реальность империи на тот момент была непреодолимой.