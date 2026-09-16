Парадокс бездержавного урбанізму: чому Захід боїться визнати Трипілля цивілізацією

У свідомості сучасної людини, вихованої на класичних західних підручниках з історії, справжня цивілізація неминуче пахне потом рабів, брязкає зброєю регулярної армії та ховається за широкими спинами царів, жерців чи імператорів. Наука має схоже бавчення – щойно людське поселення розростається до масштабів міста, воно автоматично потребує жорсткої ієрархії, податківців та правителя з батогом.

Але глибоко під родючими ґрунтами Східної Європи, зокрема й України, лежить феномен, який грюкає по цій стрункій теорії, прагнучи переписати її концепти – це Кукутень-Трипільська культура. Річ у тім, що вона пропонує світові найзухваліший історичний парадокс – бездержавний урбанізм, і 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому мегапоселення Трипілля кидають виклик класичній археології?

Завдяки археологічним розкопкам та високоточній магнітометрії вчені побачили під землею України, Румунії й Молдови те, що довго відмовлялися сприймати навсправжки – гігантські ідеально сплановані міста, які існували ще у IV тисячолітті до нашої ери. Такі мегапоселення, як Небелівка чи Тальянки, охоплювали площі у сотні гектарів і містили тисячі мешканців – на той час це були найбільші скупчення людей на планеті, які за своїми розмірами перевершували ранні міста Месопотамії.

Проте справжнім шоком для дослідників був навіть не розмір цих поселень, а їхня архітектурна анатомія. Річ у тім, що у цих стародавніх мегаполісах не знайдено жодного палацу, жодного монументального храму, який би височів над хатинами простолюдинів, навіть жодної центральної площі для страт чи збору данини. Ні, звісно, незабудований простір у мегапоселеннях у центрі був – проте розкопки підтверджують, що там не було монументів чи трибун для вождів. Ті площі використовували радше як загін худоби громади або ж як загальний ярмарковий простір.

Водночас тисячі будинків були розташовані концентричними колами, які формували егалітарний (рівний) простір, де жодна родина не мала очевидних привілеїв над іншою. Це була своєрідна архітектура консенсус – місто функціонувало як єдиний живий організм, підтримувало складну економіку, ремесла та витончене мистецтво кераміки, але при цьому не мало жодних ознак централізованої влади чи інституційного насильства. Для класичної археології, яка звикла вимірювати рівень розвитку суспільства товщиною стін навколо цитаделі правителя, це стало справжнім когнітивним дисонансом.

Найцікавіше про Трипілля та трипільців: дивіться відео imtgsh

Чи може академічна спільнота визнати Трипілля цивілізацією?

Захід довго і вперто уникає терміну "цивілізація" щодо Трипілля – і причина цьому не тільки у площині археології, а й у площині ідеології. Історична наука стала заручницею ідей Томаса Гоббса та Жана-Жака Руссо – нам століттями навіювали, що великі маси людей не здатні до самоорганізації без примусу. Визнати Трипілля повноцінною цивілізацією означає визнати, що держава, з її апаратом примусу, поліцією та класовою нерівністю, не є вінцем еволюції людства. Вона не є обов'язковою умовою для прогресу, інновацій чи мирного співіснування тисяч людей.

І хоча трипільські мегапоселення були повноцінними містами, а не тимчасовими таборами, критерії Віра Гордона Чайлда все ще важливі для західної науки – а вони не дотримані. Ці критерії вимагають наявності писемності та монументальної архітектури для статусу цивілізації – та правда і в тім, що вони сьогодні мають вигляд безнадійно застарілих, скроєних тільки під близькосхідний шаблон. Трипілля ж доводить, що людство мало альтернативний шлях розвитку – шлях складного, високорозвиненого суспільства, яке свідомо відмовилося від концентрації влади в одних руках.

Важливо знати: у квітні 2026 року Україна, Румунія та Молдова подали спільну заявку на внесення пам'яток Трипільської культури до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Станом на сьогодні об'єкт має офіційний статус Cucuteni-Trypillia Civilization – тобто саме як цивілізація, прадавня та європейська, і перебуває у Попередньому списку ЮНЕСКО. До остаточного визнання за півтора чи два роки ще слід багато чого зробити, але для цього є всі шанси.

Загалом, парадокс бездержавного урбанізму Кукутень-Трипілля – це не просто екзотична сторінка стародавньої історії. Це дзеркало, в яке сучасний світ, обтяжений війнами, диктатурами та соціальною нерівністю, боїться зазирнути. Адже там, у глибині тисячоліть, серед ідеальних кіл спалених глиняних будинків, ховається незручна істина – ми могли б жити інакше. І для того, щоб будувати великі міста і творити велике мистецтво, нам ніколи не був потрібен цар.