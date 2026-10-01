Право на ляпас системі: чому КДБ не наважився ламати геніального Антонова, хоча руки чесалися

Історія світової авіації знає багато геніальних інженерів, але лише одиниці з них поєднували у собі масштабу технічну візію з безкомпромісною громадянською мужністю. Олег Антонов, чиє ім'я назавжди вписане у пантеон творців найбільших у світі літаків, був саме такою людиною.

Елегантний аристократ духу, який вільно спілкувався французькою, писав картини й створював гігантські транспортні машини водночас протистояв сірій та безжальній радянській бюрократії та тоталітарній машині, яка намагалася розчавити будь-який прояв вільної думки. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як Олег Антонов зумів переграти жорстку радянську номенклатуру?

Коли у 1965 році на авіасалоні в Ле-Бурже приземлився велетенський Ан-22 "Антей", західна преса вибухнула заголовками про "радянське технологічне диво". Британські та американські авіаційні історики пізніше зазначали, що Захід не очікував від закритої комуністичної системи машини такого класу. Але мало хто за межами Залізної завіси знав, якою ціною давався кожен такий тріумф.

Радянський військово-промисловий комплекс, керований з московських кабінетів Держплану та Міністерства авіаційної промисловості, мислив категоріями глобального знищення – системі потрібні були стратегічні бомбардувальники, винищувачі та ракетоносці. Натомість Олег Антонов, очоливши конструкторське бюро у Києві, бачив небо інакше – він прагнув створювати літаки для життя, а не для смерті.

Антонов будував машини, здатні перевозити госпіталі, рятувальні команди, великогабаритні вантажі для будівництва інфраструктури у найвіддаленіших куточках планети. Та водночас із цим геніальний авіаконструктор був змушений вести віртуозну політичну гру – щоб діставати фінансування на свої проєкти, він майстерно маскував гуманітарний та цивільний потенціал своїх літаків під військові потреби.

До прикладу, створення легендарного Ан-124 "Руслан" супроводжував колосальний опір московських чиновників, які вважали проєкт надто дорогим і технологічно ризикованим. Антонову доводилося пробиватися крізь стіни невігластва партійних функціонерів, доводячи, що майбутнє авіації – за надважкими транспортниками.

Антонов виборював для свого київського бюро найкраще обладнання, захищав власні конструкторські рішення від спроб здешевити їх на шкоду безпеці, і фактично створив у столиці України автономну інженерну імперію, яка працювала за стандартами, що випереджали радянську дійсність на десятиліття. Проте найвидатнішим виміром його постаті стала правозахисна діяльність

Цікаві факти з біографії Олега Антонова та про його творчий доробок як авіаконструктора: дивіться відео Від_Джона

Чому титан авіабудування ризикнув усім заради свободи слова?

У квітні 1968 року, коли радянська репресивна машина почала масові арешти української інтелігенції, з'явився знаменитий "Лист 139-ти" або "Київський лист" – відкритий протест проти незаконних політичних судових процесів. Серед підписів митців, поетів та науковців стояв і підпис Олега Антонова – генерального конструктора надсекретного оборонного підприємства, депутата Верховної Ради.

Цей безпрецедентний крок був актом найвищої громадянської мужності. У системі, де за один необережний жарт люди зникали в таборах ГУЛАГу, людина з доступом до найвищих державних таємниць відкрито виступила проти КДБ.

Реакція Москви була миттєвою і лютою – на Антонова чинили колосальний тиск, його викликали на допити до ЦК, погрожували зняттям з посади, знищенням його конструкторського бюро. Зрештою, жахливі приклади стояли перед очима – більшість підписантів листа втратили роботу або свободу. Але Антонова не заарештували.

Радянська імперія просто не наважилася на це, бо критично потребувала геніального розуму Антонова та його літаків для підтримки свого геополітичного статусу. Користуючись цим своєрідним імунітетом, конструктор перетворив своє КБ на прихисток для інакодумців – він брав на роботу людей, яких переслідував КДБ, відкрито підтримував Івана Дзюбу, захищав українську мову та культуру від русифікації, виступав проти екологічно руйнівних проєктів на території України тощо.

Відтак сьогодні ми розуміємо, що спадщина Олега Антонова – це не лише креслення, аеродинамічні труби та металеві гіганти, що підкорили небо. Його історія й про те, що справжній масштаб особистості вимірюється також здатністю залишатися вільною людиною серед тотальної несвободи. Навіть знищення російськими окупантами літака Ан-225 "Мрія" у 2022 році не знищило головного – духу нескореності та прагнення до висоти, які Олег Антонов назавжди заклав у фундамент української авіації.