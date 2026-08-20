Темний бік Промислової революції: чому селяни ріками стікалися у міста та як виник пролетаріат

Історія людства знає небагато зламів, здатних позмагатися з Промисловою революцією за одночасно руйнівною та творчою силою. Бо наприкінці XVIII століття світ, який доти жив у лінивому ритмі звичної зміни пір року, раптово прискорився до швидкості вільного падіння.

Або, може, злету? Ту епоху часто романтизують, вказуючи на блискучі деталі машин Джеймса Ватта, тріумф інженерної думки та зародження сучасного капіталізму. Проте ситуація геть не така проста, і 24 Канал розповість про неї трохи докладніше.

Від зелених пасовищ до чорних димарів: як і чому відбувалося велике переселення?

За лаштунками технологічних див Промислової революції кінця XVIII – початку ХІХ століть ховається одна з найдраматичніших географічних та соціальних трансформацій в історії. Мовиться про масове вигнання людей з їхньої землі та створення абсолютно нового, і майже безправного класу міських бідняків.

Колискою індустріалізації була Британія. До середини XVIII століття більшість населення там жила у сільській місцевості, на півдні та сході Англії. Життя було важким, підпорядкованим природним циклам. Селяни мали доступ до так званих "земель громад" (commons), де могли випасати худобу, збирати хмиз та вирощувати їжу. Це була своєрідна подушка безпеки, яка гарантувала базове виживання.

Усе змінилося з прийняттям серії парламентських актів про обгороджування (Enclosure Acts). Британська аристократія та великі землевласники усвідомили, що розведення овець для вовняної промисловості, яка стрімко зростала, приносить значно більше прибутку, ніж здача землі в оренду дрібним фермерам. Громадські землі безжально приватизували, обнесли парканами та перетворили на пасовища.

Цей процес не був одномоментним, він тривав десятиліттями, і буквально виштовхував сотні тисяч людей з їхніх домівок. Позбавлені засобів до існування, колишні хлібороби перетворилися на біженців у власній країні. А куди їм було йти? Відповідь диктувала нова економічна географія.

На півночі Англії, у графствах Ланкашир та Йоркшир, де залягали багаті пласти вугілля та було вдосталь річок для живлення перших водяних млинів, почали рости фабрики. Саме туди потягнулися знедолені селянські маси. Це була міграція відчаю – люди йшли не по багатство, а лише по шанс не померти від голоду.

Як відбувалася Промислова революція: дивіться відео Vernivsky

Урбаністичне пекло і молох фабричної системи: гірка сіль Промислової революції

Ось так і почалася безпрецедентна урбанізація, яка назавжди змінила обличчя планети, а найяскравішим її прикладом часто називають Манчестер. Ще у 1750 році це було тихе містечко з населенням близько 18 тисяч. До 1850 року воно перетворилося на Бавовнополіс (Cottonopolis) – індустріальний монстр з понад 300 тисячами людей.

Місто не було готове до такого демографічного вибуху. Жодного планування, жодної інфраструктури, жодних санітарних норм. Забудовники зводили так звані back-to-back houses – дешеві цегляні коробки, приліплені одна до одної задніми стінами, щоб зекономити простір. У цих будинках не було ні вентиляції, ні водопроводу.

Цілі родини змушені були тулитися в одній кімнаті або й у сирих підвалах. Вулиці були вкриті шаром нечистот, адже каналізації просто не існувало. Відходи стікали у відкриті канави, а звідти у річки, такі як Ірвелл, де вода стала чорною від промислових барвників та бруду. А з цих річок люди брали воду для пиття.

Наслідки були катастрофічними – епідемії холери, тифу та туберкульозу викошували цілі квартали. Середня тривалість життя робітника у Манчестері у 1840 році становила мізерні 17 років – це була ціна, яку людство платило за прогрес. Але пекло чекало на людей і за стінами фабрик.

До Промислової революції ремісник чи селянин сам контролював свій час – він міг працювати інтенсивно, а потім відпочивати. Фабрична система знищила цю свободу, й відтепер ритм життя диктувала машина. Паровий двигун не знав втоми, йому не потрібен був сон, і власники фабрик вимагали того самого від своїх працівників.

Робочий день тривав 14 – 16 годин, 6 днів на тиждень, у задушливих приміщеннях, де повітря було густим від бавовняного пилу. Цей пил осідав у легенях, спричиняючи бісиноз – професійну хворобу ткачів, яка повільно вбивала їх. Шум від сотень механічних верстатів був настільки оглушливим, що робітники втрачали слух і змушені були спілкуватися жестами.

Як сформувався новий соціальний клас – пролетаріат, і не тільки він: дивіться відео RadicalHistory

Зверніть увагу: мабуть, найстрашнішим злочином тієї епохи стала масова експлуатація дитячої праці. Діти з 6 – 7 років працювали нарівні з дорослими. Їхні маленькі руки були ідеальними для того, щоб розплутувати нитки під механізмами, які не переривали роботи. Звіти комісії Майкла Садлера за 1832 рік рясніють моторошними свідченнями про дітей, яких калічили машини, і яких наглядачі били батогами, щоб ті не заснули від виснаження.

Новий клас безправних: як зародився пролетаріат?

У цих темних, прокурених вугільним димом містах народився новий соціальний клас – пролетаріат. Це були люди, які не мали нічого, окрім власної здатності працювати. На відміну від середньовічного ремісника, який мав власні інструменти й продавав готовий продукт, фабричний робітник був лише гвинтиком у гігантському механізмі. Він продавав свій час і своє здоров'я за копійки, яких ледве вистачало на хліб та картоплю.

А проте концентрація бідності та відчаю в одному географічному просторі стала й каталізатором майбутніх змін. Живучи пліч-о-пліч у переповнених нетрях, працюючи за сусідніми верстатами, робітники почали усвідомлювати свою спільну долю.

Від стихійних бунтів луддитів, які ламали машини, звинувачуючи їх у своїх бідах, до створення перших профспілок та чартистського руху – пролетаріат почав боротьбу за свої права. Вони вимагали обмеження робочого дня, заборони дитячої праці та базових санітарних умов. У підсумку всього цього вони досягли, але різною ціною на Заході та Сході – тільки це вже геть інша історія.

Хай там як, а сучасні мегаполіси, глобальна економіка, навіть технологічний комфорт, до якого ми звикли – все це стоїть на кістках тих перших поколінь фабричних робітників. Їхнє примусове переселення з зелених пасовищ у чорні від кіптяви міста було не просто зміною місця проживання. Це був злам людської природи, який створив сучасний світ.