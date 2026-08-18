Насправді мовилося про відчайдушну боротьбу за виживання, за справедливу оплату праці та за людську гідність – у світі, що стрімко і безжально змінювався. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Справжня історія луддитів: чому британські робітники почали ламати машини?

Темної березневої ночі 1811 року у містечку Арнольд, що у графстві Ноттінгемшир, група рішуче налаштованих чоловіків із закритими обличчями увірвалася до місцевої текстильної майстерні. За лічені хвилини вони розтрощили понад 60 в'язальних машин, залишивши по собі лише гори потрощеного дерева та погнутого металу. Так почалася одна з найвідоміших і водночас найбільш неправильно зрозумілих кампаній громадянської непокори в історії людства – рух луддитів.

Сьогодні термін "луддит" часто використовують як зневажливе тавро для тих, хто не вміє користуватися смартфоном, відкидає новітні технології або панічно боїться штучного інтелекту. Проте насправді ці люди зовсім не були темними ретроградами, які боялися шестерень та парових двигунів. Більшість із них були висококваліфікованими ремісниками, які чудово розумілися на механіці. Вони ламали не технології як такі, а соціальну несправедливість, яку ці технології принесли в їхні домівки.

Щоб зрозуміти справжні мотиви тих суворих британських чоловіків, глянемо на ландшафт початку XIX століття. Європа палала у вогні Наполеонівських воєн, континентальна блокада перекрила ринки збуту, інфляція злетіла до небес, а кілька неврожайних років поспіль призвели до того, що ціна на пшеницю стала просто недоступною для простого люду. У цей час деякі безпринципні власники мануфактур вирішили скористатися кризою.

Вони почали масово впроваджувати широкі ткацькі верстати, які дозволяли виробляти тканину значно гіршої якості, але у величезних обсягах. Для обслуговування таких машин не потрібні були майстри з багаторічним досвідом – достатньо було найняти некваліфікованих робітників або навіть дітей, платячи їм жалюгідні копійки. Відтак традиційні ткачі та стригалі, які роками вчилися свого ремесла і пишалися якістю своєї роботи, раптом опинилися на межі голодної смерті.

Робітники спочатку намагалися діяти законними методами. Вони писали незліченні петиції до парламенту, благали встановити мінімальну заробітну плату та вимагали дотримуватися старих королівських хартій, які гарантували якість продукції та захищали права гільдій. Але уряд, засліплений ідеями вільного ринку та лобістськими інтересами великого капіталу, залишився абсолютно глухим до їхніх благань. Коли всі легальні шляхи були вичерпані, а відчай досяг межі, у хід пішли важкі ковальські молоти.

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Привид Шервудського лісу: хто такий генерал Лудд і чому його боялася вся еліта?

Рух опору потребував потужного символу, і він з'явився ніби з нізвідки, оповитий туманом таємничості. Листи з погрозами, які почали отримувати власники фабрик, часто підписувалися іменем "Генерал Нед Лудд" або "Король Лудд". Легенда стверджувала, що цей таємничий ватажок ховається у гущавині Шервудського лісу – там само, де колись діяв славетний Робін Гуд.

Історики досі палко сперечаються, чи існував той Лудд насправді. За однією з найпопулярніших версій, це був запальний юнак із Лестера, який ще наприкінці XVIII століття у пориві люті розбив свій верстат після конфлікту з майстром. Хай там як, але для тисяч знедолених робітників він став іконою месника, який карає жадібних багатіїв та відновлює справедливість.

Луддити діяли з, можна сказати, військовою дисципліною. Вони збиралися глухої ночі на безлюдних торфовищах, проводили таємні тренування, складали моторошні присяги вірності на Біблії та використовували складну систему паролів для розпізнавання своїх. Їхньою улюбленою зброєю став масивний ковальський молот, відомий під назвою "Великий Енох" – такі кував місцевий майстер Енох Тейлор. Іронічно, та він само виготовляв і деталі для тих ненависних ткацьких верстатів, які позбавляли людей роботи.

Важливо зазначити, що бунтівники не були сліпими вандалами. Вони цілеспрямовано знищували лише те обладнання, яке належало власникам, що безжально знижували зарплати або випускали відверто бракований товар. Машини чесних підприємців, які поважали працю своїх робітників, залишалися абсолютно неушкодженими.

Масштаби повстання швидко набули загрозливих розмірів, перетворившись на справжню внутрішню війну. Збитки фабрикантів обчислювали колосальними сумами, а нічні пожежі освітлювали небо над англійськими містами. За інформацію про лідерів бунту уряд, наляканий свіжими спогадами про кривавий терор Французької революції, пропонував астрономічну на той час винагороду у 2000 фунтів стерлінгів – на сучасні гроші це десь 250 000 доларів.

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Кривавий фінал та несподівана правда: якою була доля луддитів?

У лютому 1812 року парламент ухвалив "Закон про руйнування верстатів", який зробив пошкодження промислового обладнання тяжким злочином, що карається смертною карою через повішення. Проти цього виступив тоді видатний політик і знаменитий поет лорд Джордж Байрон. Він саркастично запитував колег-перів, чи збираються вони повісити цілу країну, щоб захистити інтереси кількох монополістів. Але його голос розуму потонув у морі байдужості та страху еліти перед народним гнівом.

Для придушення повстання Лондон відправив у північні графства понад 12000 добре озброєних солдатів регулярних військ. Це багато – у той самий час видатний полководець герцог Веллінгтон мав під своїм командуванням на Піренейському півострові значно меншу кількість солдатів для війни проти армії Наполеона Бонапарта. Тобто власна країна стала для британського уряду більшим і небезпечнішим полем бою, ніж зовнішні європейські фронти.

Напруга досягла кривавого апогею у квітні 1812 року, коли група радикально налаштованих луддитів на чолі з харизматичним лідером Джорджем Меллором влаштувала засідку та вбила впливового йоркширського фабриканта Вільяма Горсфолла. Цей жорстокий підприємець був відомий своєю ненавистю до робітників і відкрито хизувався, що готовий їздити верхи у сідлі, по якому рікою тектиме кров луддитів. Та це гучне вбивство остаточно розв'язало руки владі. Почалися масові нічні облави, жорстокі допити, арешти та показові судилища, щоб залякати населення.

У січні 1813 року у місті Йорк відбувся великий судовий процес, який нагадував радше театралізовану розправу, ніж правосуддя. Джорджа Меллора та кількох його найближчих соратників визнали винними й публічно повісили. Десятки інших активістів, серед яких були зовсім молоді хлопці, відправили у довічне заслання до суворих каторжних поселень в Австралії, звідки майже ніхто не повертався. Рух луддитів був жорстоко потоплений у крові та масштабних репресіях, хоча окремі спалахи тривали аж до 1816 року.

Офіційна британська історіографія довго малювала луддитів як неосвічених варварів, ворогів прогресу та небезпечних злочинців. Проте сучасні дослідники кардинально змінили цей однобокий погляд. Луддити радше були предтечами сучасних профспілок, а вимагали не зупинки технічного прогресу, а справедливого розподілу прибутків від нього. Їхня відчайдушна боротьба була спрямована тільки проти того, що новітні машини використовували для знецінення людської праці та збагачення одиниць через зубожіння мас.