Рабство як фундамент: чому економіка США і досі залежить від тіней огидного минулого

Історія часто тяжіє до спрощень, ховаючи найстрашніші істини за сухими датами підручників. Ми знаємо про рабство у США як про глибоку моральну прірву, трагедію людської жорстокості та порушення базових прав, проте не варто забувати й холодніший та цинічніший факт.

Рабство не було просто соціальною аномалією чи пережитком варварства – воно було високоорганізованою, безжально ефективною та інноваційною економічною системою, яка заклала фінансовий фундамент наймогутнішої наддержави сучасного світу. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як бавовна перетворила людей на капітал і збудувала імперію?

Земля американського Півдня просякнута не лише потом і кров'ю, а й холодним розрахунком бухгалтерських книг. Щоб зрозуміти сучасну Америку з її разючими контрастами, варто подивитися на рабство не крізь призму емоцій, а через оптику капіталу, інвестицій та глобальних ринків.

Наприкінці XVIII століття інститут рабства в Америці переживав стагнацію. Тютюнові плантації виснажували ґрунт, і багато батьків-засновників США наївно вірили, що рабство відімре у природний спосіб. Але 1793 рік усе змінив – винахід бавовноочисної машини (cotton gin) Елі Вітні зробив перероблювання коротковолокнистої бавовни рентабельним. Водночас у Великій Британії вибухнула Індустріальна революція, яка вимагала нескінченних обсягів сировини для своїх текстильних фабрик.

Цей ідеальний економічний шторм породив феномен "Король Бавовна" (King Cotton) – Південь США виробляв понад 75% усієї бавовни у світі, і як король диктує волю своїм підданим, так і американська бавовна диктувала умови глобальним ринкам. Плантатори при цьому були абсолютно переконані у своїй невразливості – без них, мовляв, європейські текстильні фабрики зупиняться, мільйони робітників залишаться без роботи, і економіка Європи зазнає краху.

Відтак раптом людське тіло стало найціннішим активом на континенті – напередодні Громадянської війни у 1860 році фінансова вартість поневолених людей у США, за оцінками істориків економіки, перевищувала вартість усіх залізниць і фабрик країни разом узятих. Це був колосальний капітал, який не просто працював у полі – він працював на Волл-стріт.

Плантатори Півдня використовували рабів як заставу для кредитів. Банки Нью-Йорка, Лондона та Парижа охоче давали гроші, гарантією повернення яких виступали людські життя. Створювали й складні фінансові інструменти – облігації, забезпечені рабами, які продавали на світових біржах. Також страхові компанії, деякі з яких існують і сьогодні, виписували поліси на життя поневолених, захищаючи інвестиції плантаторів від "псування майна".

Як рабство формувало економіку США і до чого це призвело: дивіться відео theeconhistory

Тобто рабство не було ізольованою південною проблемою у США – воно було кровоносною системою глобального капіталізму, що фінансувала індустріалізацію і Півночі США, і Європи. І навіть скасування рабства у 1865 році, хоч розірвало кайдани, не знищило економічну архітектуру нерівності.

Чому тіні плантацій досі падають на економіку XXI століття?

Отже, у 1865 році звільнені люди здобули свободу, але не отримали капіталу – обіцяні "40 акрів і мул" так і залишилися нездійсненою мрією. Замість цього система швидко трансформувалася у нові форми економічної експлуатації – здольщину (sharecropping) та систему оренди в'язнів, яка фактично реплікувала безоплатну працю. Проте найглибші шрами, які визначають економічний ландшафт США навіть у 2026 році, виникли у XX столітті.

А сталося це через державну політику. Мовиться про так званий редлайнінг (redlining) – практику, започатковану у 1930-х роках урядовою Корпорацією кредитування власників житла (HOLC). На картах американських міст райони, де проживали темношкірі громадяни, обводили червоним маркером і позначали як "небезпечні для інвестицій". І банки десятиліттями відмовляли афроамериканцям у видачі іпотек за доступними ставками.

Чому це критично важливо сьогодні? У США головним механізмом накопичення багатства та передачі його у спадок є володіння нерухомістю. Поки білі родини після Другої світової війни купували будинки у передмістях, накопичували капітал і передавали його дітям для оплати коледжів чи відкриття бізнесу, темношкірі американці були штучно відкинуті від цього процесу.

Наслідки цієї системної ізоляції є математично безжальними. До середини 2020-х років розрив у рівні добробуту (racial wealth gap) залишається прірвою – середньостатистична біла родина має багатство, що у кілька разів перевищує статки середньостатистичної темношкірої родини. Це прямий результат століть, протягом яких одній групі людей було заборонено накопичувати капітал, тоді як їхня праця створювала капітал для інших.

Сучасні проблеми – від недофінансування державних шкіл у певних районах (оскільки школам дають гроші з податків на нерухомість, яка в колишніх "червоних зонах" коштує дешевше) до диспропорцій у системі охорони здоров'я та масового ув'язнення – це не випадкові збої системи, а її закономірний результат. Рабство у США так і не стало сторінкою історії, яку можна просто перегорнути.