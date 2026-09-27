Імперії горять, а вони залишаються: звідки взялися Папи Римські та як стали світовими лідерами

У серці сучасного Риму за масивними кам'яними мурами ховається найменша, але чи не найвпливовіша суверенна держава світу – Ватикан. І поки планету роздирають геополітичні конфлікти, екологічні катастрофи та технологічні злами, погляди мільярдів людей незмінно звертаються до балкона базиліки Святого Петра, де стоїть людина у білому одязі – Папа Римський.

Інститут папства пережив падіння античних і середньовічних імперій, епідемії чорної смерті та інших зараз, світові війни та цифрову революцію. І от питання – а як сталося, що лідер колись гнаної та маргінальної близькосхідної секти перетворився на глобального духовного арбітра, чиє слово здатне зупиняти війни та об'єднувати нації (ба й навпаки, бо ж історично воно нерідко ставало причиною кровопролитних конфліктів)? 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як скромні єпископи з підземель Риму здобули владу над імперіями?

Історія папства – це не просто хроніка релігії, а грандіозна сага про виживання, філігранну дипломатію та непохитну віру, що формувала контури західної цивілізації. А починалася ця історія, згідно з католицькою доктриною, з одного речення, вимовленого у пилу Галілеї: "Ти – Петро, і на скелі оцій побудую Я Церкву Свою". Ідея в тім, що апостол Петро, звичайний рибалка, став першим єпископом Риму.

Але варто розуміти, що світська історична наука має інший погляд – у І столітті християнські громади Риму були децентралізованими й керованими радами старійшин (пресвітерів), а одноосібний єпископ з'явився там лише у II столітті. Тобто концепція "наступництва від Петра" формувалася поступово, щоб легітимізувати першість Риму над іншими християнськими центрами.

Ранні ж папи не носили золотих тіар і не приймали послів – вони ховалися у сирих катакомбах, а їхні понтифікати найчастіше закінчувалися мученицькою смертю на аренах Колізею або на хрестах. Хоча образ "катакомбної церкви" дещо романтизований – переслідування дійсно були, і були жорстокими, але спорадичними, а у періоди затишшя християни цілком відкрито інтегрувалися в античне суспільство.

Переломний момент настав у 313 році, коли імператор Костянтин Великий видав Міланський едикт, легалізувавши християнство. Церква вийшла з підпілля, а єпископ Риму почав стрімко обростати не лише духовним, а й адміністративним авторитетом. А найбільше тоді, коли утворився геополітичний вакуум у 476 році, після останнього подиху Західної Римської імперії.

Коли імперські легіони розбігалися, а державні інституції колапсували, здавалося, єдиною стабільною силою в Європі залишилася Церква. Папи брали на себе роль захисників цивілізації, і яскравим прикладом став Лев I Великий, який у 452 році беззбройним вийшов назустріч грізному вождю гунів Аттілі й дипломатичним хистом відмовив його від пограбування Риму (хоча цьому не менш посприяли епідемія у війську гунів та брак провізії).

У період раннього Середньовіччя понтифіки зробили геніальний геополітичний хід – уклали стратегічний союз із франкськими королями. У 756 році Піпін Короткий подарував Папі землі у центральній Італії, створивши Папську державу (Patrimonium Petri). Для Піпіна це була взаємовигідна політична угода – йому потрібен був авторитет Церкви, щоб узаконити узурпацію королівського трону, а от намісник Христа відтоді став ще й світським монархом, який карбував власну монету, збирав податки та вів війни.

Як з'явилися Папи Римські та чому стали духовними й не тільки світовими лідерами: дивіться відео imtgsh

У 1075 році Папа Григорій VII видав знаменитий "Диктат Папи" (Dictatus Papae), де безпрецедентно заявив, що лише римський понтифік має право скидати імператорів. Це призвело до епічного протистояння, коли могутній імператор Священної Римської імперії Генріх IV був змушений босоніж стояти у снігу під замком Каносса, благаючи Папу про прощення. Ситуація скидалася на абсолютний тріумф духовної влади над мечем, хоча насправді стала лише тактичним епізодом у тривалій і виснажливій політичній боротьбі за право призначати єпископів (інвеституру), яка тривала ще десятиліттями.

Чому втрата територій не завадила понтифікам стати світовими лідерами?

Хай там як, але Середньовіччя таки стало апогеєм політичної могутності Ватикану. Скажімо, Папа Іннокентій III стверджував, що стоїть між Богом і людиною, маючи право судити всіх, але не бути судженим ніким. Проте абсолютна влада неминуче тягнула за собою політичні інтриги, корупцію, жорстокі релігійні війни (як-от Хрестові походи, масові страти інквізиції та торгівлю індульгенціями) та глибокі інституційні кризи. Авіньйонський полон (коли папи стали фактичними заручниками французьких королів), Велика західна схизма з трьома одночасними папами та, зрештою, Реформація XVI століття завдали нищівного удару по монополії Риму.

Тоді здавалося, що інститут папства приречений на поступове згасання. У 1870 році війська об'єднаної Італії увійшли до Риму, ліквідувавши Папську державу, а Пій IX на знак протесту оголосив себе "в'язнем Ватикану". Але ось парадокс – саме втрата світської влади врятувала папство, змусивши його трансформуватися та відмовитися від політичних інтриг і територіальних амбіцій. Це не було добровільним рішенням, а радше вимушеною адаптацією до нових реалій. Позбувшись необхідності керувати арміями, придушувати повстання та балансувати економіку, понтифіки зосередилися на тому, що вміли найкраще – на формуванні моральних орієнтирів.

Латеранські угоди 1929 року, укладені з італійським урядом (на той момент це був фашистський режим Беніто Муссоліні, що стало ще одним прагматичним компромісом), закріпили статус Ватикану як незалежної мікродержави площею всього у 44 гектари, та дали папам суверенну, але нейтральну платформу для міжнародної дипломатії. У другій половині XX століття, особливо після епохального Другого Ватиканського собору, папство остаточно змінило свій вектор. А Іван Павло II став першим глобальним пілігримом, чия безкомпромісна позиція та харизма відіграли ключову роль у безкровному падінні тоталітарних режимів у Східній Європі.

У сучасному світі інститут папства функціонує як унікальна транснаціональна дипломатична мережа, що має офіційні відносини з понад 180 державами. Понтифіки відмовилися від імперської помпезності минулого – сьогодні Папа виступає не як грізний монарх-суддя, а як глобальний модератор і "совість світу" (хоча цей статус періодично критикують через внутрішні скандали у самій Церкві). Він виступає посередником у звільненні військовополонених, б'є на сполох щодо незворотних кліматичних змін, просить про етичний контроль над штучним інтелектом тощо.

Для України тим часом відносини зі Святим Престолом набули особливої значущості – на тлі російської агресії. Попри періодичні дискусії щодо неоднозначної риторики Ватикану про мир, папська дипломатія залишається важливим інструментом у гуманітарних місіях, зокрема в питаннях повернення депортованих українських дітей та того ж обміну полоненими.