Куди подіти бадилля помідорів: 6 маловідомих способів, про які знають не всі

Після завершення сезону томатне бадилля не обов'язково викидати. Зі здорових рослинних решток можна отримати золу, біовугілля, мульчу або навіть зробити тимчасові садові конструкції. Водночас хворе бадилля краще не залишати на ділянці, оскільки деякі збудники можуть пережити зиму на рослинних рештках.

Про способи повторного використання томатного бадилля пише Gardening Know How.

1.Спалити й використати золу

Повністю сухе бадилля можна спалити, а отриману золу використати як ґрунтову добавку. Вона містить калій, кальцій та інші мінерали й може підвищувати pH ґрунту. Однак золу не варто використовувати біля лохини та інших культур, які люблять кислий ґрунт. Також її краще не вносити на ділянку, де вирощуватиметься картопля, оскільки підвищення pH може збільшити ризик парші.

2. Зробити біовугілля

Якщо нагрівати бадилля за обмеженого доступу кисню, утворюється біовугілля. Його використовують для поліпшення властивостей ґрунту. Щоправда, тонкі томатні стебла дають небагато такого матеріалу, тому цей спосіб доцільніше поєднувати з обвуглюванням гілок або іншої деревини.



Що робити з бадиллям помідорів / Фото Unsplash

3. Закопати в землю

Здорове подрібнене бадилля можна закопати приблизно на 30 см. Але робити це не варто там, де наступного року ростимуть помідори, перець, баклажани чи картопля. Деякі збудники хвороб можуть зберігатися в ґрунті та рештках рослин.

4. Сплести шпалеру або вінок

Міцні гнучкі стебла можна переплести й використати для тимчасової шпалери або декоративного вінка. Така конструкція недовговічна: після висихання стебла стають крихкими.



Бадилля помідорів можна сплести у вінок / Фото Unsplash

5. Використати на садовій доріжці

Бадилля можна розкласти на доріжці між грядками та накрити соломою або деревною тріскою. Воно блокуватиме світло й стримуватиме бур'яни. Водночас волога рослинна маса може стати укриттям для слимаків.

6. Приготувати настій

З листя здорових томатів садівники традиційно роблять настій проти попелиці та дрібних гусениць. Водночас наукових доказів його високої ефективності небагато.

Головне правило – використовувати повторно лише здорове бадилля. Хворі рослинні рештки краще прибрати з городу, щоб не створювати умов для збереження та поширення інфекцій.