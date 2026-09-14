О способах повторного использования томатной ботвы пишет Gardening Know How.

1. Сжечь и использовать золу

Полностью сухую ботву можно сжечь, а полученную золу использовать в качестве почвенной добавки. Она содержит калий, кальций и другие минералы и может повышать pH почвы. Однако золу не стоит использовать возле голубики и других культур, которые любят кислую почву. Также ее лучше не вносить на участок, где будет выращиваться картофель, поскольку повышение pH может увеличить риск появления парши.

2. Изготовить биоуголь

Если нагревать ботву в условиях ограниченного доступа кислорода, образуется биоуголь. Его используют для улучшения свойств почвы. Правда, тонкие томатные стебли дают немного такого материала, поэтому этот способ целесообразнее сочетать с обугливанием веток или другой древесины.

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Что делать с ботвой помидоров / Фото Unsplash

3. Закопать в землю

Здоровую измельченную ботву можно закопать примерно на 30 см. Но делать это не стоит там, где в следующем году будут расти помидоры, перец, баклажаны или картофель. Некоторые возбудители болезней могут сохраняться в почве и остатках растений.

4. Сплести шпалеру или венок

Прочные гибкие стебли можно переплести и использовать для временной шпалеры или декоративного венка. Такая конструкция недолговечна: после высыхания стебли становятся ломкими.



Болтунью помидоров можно сплести в венок / Фото Unsplash

5. Использовать на садовой дорожке

Болтунью можно разложить на дорожке между грядками и накрыть соломой или древесной щепой. Она будет блокировать свет и сдерживать сорняки. В то же время влажная растительная масса может стать укрытием для слизней.

6. Приготовить настой

Из листьев здоровых томатов садоводы традиционно готовят настой против тли и мелких гусениц. Однако научных доказательств его высокой эффективности немного.

Главное правило – использовать повторно только здоровую ботву. Больные растительные остатки лучше убрать с огорода, чтобы не создавать условий для сохранения и распространения инфекций.