Кошики для білизни відходять у минуле: нове рішення звільняє місце у ванній

Звичайний кошик для білизни може займати чимало місця у ванній кімнаті та псувати загальне враження від інтер'єру. Особливо це помітно у невеликих приміщеннях, де важливо раціонально використовувати кожен сантиметр. Однак є сучасна альтернатива, яка допомагає приховати брудний одяг і зробити простір охайнішим.

Як пише польське видання Onet.pl, дедалі більше уваги привертають закриті шафки для білизни. Вони поєднують функціональність зі стриманим дизайном і дозволяють організувати зберігання речей без зайвого візуального безладу.

Чим замінити звичайний кошик для білизни?

Замість традиційного кошика у ванній кімнаті можна встановити закриту шафку зі спеціальним відділенням для брудного одягу та рушників. Зовні вона виглядає як звичайний предмет меблів, тому не привертає зайвої уваги.

Водночас за фасадом приховується місце для білизни, яку потрібно випрати. Таке рішення дозволяє позбутися відкритого кошика, вміст якого постійно залишається на видноті. Завдяки цьому ванна кімната може мати більш охайний і впорядкований вигляд.



Чим замінити звичайний кошик для білизни / Фото Unsplash

Як шафка допомагає звільнити місце у ванній?

Особливо актуальними такі меблі можуть бути для невеликих ванних кімнат, де важливо не захаращувати підлогу. Настінний монтаж дозволяє використати простір, який зазвичай залишається незадіяним. Крім того, шафка не заважає проходу та допомагає зберегти вільний доступ до інших предметів у приміщенні.

Ще одна перевага – додаткова поверхня для зберігання. На стільниці можна розмістити косметику, засоби догляду або інші дрібниці, які потрібні щодня.

Де ще можна встановити шафку для білизни?

Таке рішення підійде не лише для ванної кімнати. Закриту шафку можна розмістити також у:

спальні,

гардеробній,

передпокої.

У спальні вона допоможе приховати одяг, який потрібно випрати, а в гардеробній стане додатковим місцем для сортування речей. У передпокої ж її можна використовувати за умови, що там достатньо простору.

Таким чином, закрита шафка для білизни може стати практичною альтернативою звичайному кошику. Вона дозволяє приховати речі від сторонніх очей, ефективніше організувати зберігання та використати поверхню меблів для інших побутових потреб.