Как пишет польское издание Onet.pl, все больше внимания привлекают закрытые шкафчики для белья. Они сочетают в себе функциональность и сдержанный дизайн и позволяют организовать хранение вещей без лишнего визуального беспорядка.

Почему обычная корзина для белья не подходит?

Вместо традиционной корзины в ванной комнате можно установить закрытый шкафчик со специальным отделением для грязной одежды и полотенец. Снаружи он выглядит как обычный предмет мебели, поэтому не привлекает лишнего внимания.

В то же время за фасадом скрывается место для белья, которое нужно постирать. Такое решение позволяет избавиться от открытой корзины, содержимое которой постоянно остается на виду. Благодаря этому ванная комната может выглядеть более опрятно и аккуратно.



Почему обычная корзина для белья должна быть заменена / Фото Unsplash

Как шкафчик помогает освободить место в ванной?

Особенно актуальна такая мебель для небольших ванных комнат, где важно не загромождать пол. Настенный монтаж позволяет использовать пространство, которое обычно остается незадействованным. Кроме того, шкафчик не мешает проходу и помогает сохранить свободный доступ к другим предметам в помещении.

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Еще одно преимущество – дополнительная поверхность для хранения. На столешнице можно разместить косметику, средства по уходу или другие мелочи, которые нужны каждый день.

Что еще можно установить для белья?

Такое решение подойдет не только для ванной комнаты. Закрытый шкафчик можно разместить также в:

спальне,

гардеробной,

прихожей.

В спальне она поможет спрятать одежду, которую нужно постирать, а в гардеробной станет дополнительным местом для сортировки вещей. В прихожей же ее можно использовать при условии, что там достаточно места.

Таким образом, закрытый шкафчик для белья может стать практичной альтернативой обычной корзине. Он позволяет скрыть вещи от посторонних глаз, эффективнее организовать хранение и использовать поверхность мебели для других бытовых нужд.