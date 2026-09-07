Щедрий урожай полуниці починається восени: що потрібно встигнути зробити у вересні

Після завершення основного плодоношення полуниця не "відпочиває" – саме у вересні кущі готуються до майбутнього сезону. У цей період рослини закладають квіткові бруньки, зміцнюють кореневу систему та накопичують поживні речовини перед зимою.

Тому кілька простих процедур восени можуть допомогти полуниці краще пережити холоди та закласти основу для врожаю наступного року. За даними польського видання Deccoria, після збору ягід полуниця потребує насамперед поживних речовин, які допомагають їй відновитися та підготуватися до холодного періоду.

Чим підживити полуницю у вересні?

У цей час особливу увагу варто приділити калію та фосфору. Калій бере участь у підтриманні міцності тканин рослини та допомагає їй краще переносити несприятливі умови, а фосфор важливий для розвитку кореневої системи.

А ось із азотом восени потрібно бути обережними. Надлишок цього елемента стимулює активне нарощування молодого листя та пагонів, які можуть не встигнути достатньо зміцніти до морозів.

Компост

Один із простих варіантів осіннього підживлення – добре перепрілий компост. Його можна розкласти тонким шаром навколо кущів. Важливо не засипати компостом центр рослини, де розташована точка росту. Інакше підвищується ризик її загнивання. Компост не лише поступово віддає поживні речовини, а й допомагає покращити структуру ґрунту.

Осінні добрива

Також можна використовувати готові добрива для полуниці або ягідних культур, призначені саме для осіннього внесення. У таких сумішах зазвичай роблять акцент на калії та фосфорі, а кількість азоту обмежують. Дозування важливо визначати за інструкцією виробника і не збільшувати його самостійно.

Важливо! Якщо на грядці ростуть ремонтантні сорти, які продовжують плодоносити восени, повністю припиняти підживлення не варто. Такі рослини витрачають ресурси не лише на підготовку до зими, а й на формування ягід. Тому їм може знадобитися додаткове джерело калію – наприклад, спеціальне рідке добриво для полуниці або ягідних культур.

Чому після підживлення полуницю потрібно полити?

Коренева система полуниці розташована близько до поверхні ґрунту, тому рослина чутлива до пересихання верхнього шару землі. Якщо використовували сухе добриво, після його внесення грядку потрібно добре полити.

Волога допоможе поживним речовинам перейти у доступнішу для коріння форму. Особливо важливо стежити за поливом у сухий вересень, коли температура ще може залишатися високою, а опадів недостатньо.



Що потрібно зробити у вересні з полуницею / Фото Unsplash

Чого не варто робити восени?

Головна помилка під час вересневого догляду за полуницею – намагатися активно стимулювати ріст зеленої маси. Свіжий гній та концентровані азотні добрива для цього періоду не підходять.

Вони можуть спровокувати появу великої кількості молодого листя, яке перед зимою є небажаним. Натомість восени варто зосередитися на помірному живленні, достатній волозі та захисті кореневої системи.

Якщо правильно підготувати полуничну грядку у вересні, кущі матимуть кращі умови для зимівлі та формування майбутнього врожаю. Адже щедра полуниця наступного року починається ще восени.