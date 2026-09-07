Поэтому несколько простых процедур осенью могут помочь клубнике лучше перенести холода и заложить основу для урожая в следующем году. По данным польского издания Deccoria, после сбора ягод клубника нуждается прежде всего в питательных веществах, которые помогают ей восстановиться и подготовиться к холодному периоду.

Чем подкормить клубнику в сентябре?

В это время особое внимание стоит уделить калию и фосфору. Калий участвует в поддержании прочности тканей растения и помогает ему лучше переносить неблагоприятные условия, а фосфор важен для развития корневой системы.

А вот с азотом осенью нужно быть осторожными. Избыток этого элемента стимулирует активный рост молодых листьев и побегов, которые могут не успеть достаточно окрепнуть до морозов.

Компост

Один из простых вариантов осенней подкормки – хорошо перепревший компост. Его можно разложить тонким слоем вокруг кустов. Важно не засыпать компостом центр растения, где расположена точка роста. В противном случае повышается риск ее загнивания. Компост не только постепенно отдает питательные вещества, но и помогает улучшить структуру почвы.

Осенние удобрения

Также можно использовать готовые удобрения для клубники или ягодных культур, предназначенные именно для осеннего внесения. В таких смесях обычно делают акцент на калии и фосфоре, а количество азота ограничивают. Дозировку важно определять в соответствии с инструкцией производителя и не увеличивать ее самостоятельно.

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Важно! Если на грядке растут ремонтантные сорта, которые продолжают плодоносить осенью, полностью прекращать подкормку не стоит. Такие растения тратят ресурсы не только на подготовку к зиме, но и на формирование ягод. Поэтому им может понадобиться дополнительный источник калия – например, специальное жидкое удобрение для клубники или ягодных культур.

Почему после подкормки клубнику нужно полить?

Корневая система клубники расположена близко к поверхности почвы, поэтому растение чувствительно к пересыханию верхнего слоя земли. Если использовали сухое удобрение, после его внесения грядку нужно хорошо полить.

Влага поможет питательным веществам перейти в более доступную для корней форму. Особенно важно следить за поливом в засушливый сентябрь, когда температура еще может оставаться высокой, а осадков недостаточно.



Что нужно сделать в сентябре с клубникой / Фото Unsplash

Что не стоит делать осенью?

Главная ошибка при сентябрьском уходе за клубникой – пытаться активно стимулировать рост зеленой массы. Свежий навоз и концентрированные азотные удобрения для этого периода не подходят.

Они могут спровоцировать появление большого количества молодой листвы, что перед зимой нежелательно. Зато осенью стоит сосредоточиться на умеренном удобрении, достаточном увлажнении и защите корневой системы.

Если правильно подготовить клубничную грядку в сентябре, кусты получат лучшие условия для зимовки и формирования будущего урожая. Ведь обильный урожай клубники в следующем году начинается еще осенью.