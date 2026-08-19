Мало хто їх любить, але вони врятують ваш сад: яких комах не варто вбивати

Побачивши комаху на грядці, не поспішайте братися за засіб від шкідників. Частина маленьких мешканців саду може бути справжніми помічниками: одні запилюють рослини, інші полюють на попелицю та інших шкідників.

Фахівці University of Minnesota Extension розповіли, кого варто залишити у своєму саду. У статті наголошують, що насправді комахи є важливою частиною садової екосистеми:

деякі з них допомагають рослинам розмножуватися,

а інші природним способом контролюють чисельність шкідників.

Тож перш ніж проганяти або знищувати комаху, варто переконатися, що вона справді шкодить вашим рослинам.

Які комахи допомагають вашому саду?

Сонечка

Якщо на рослинах з'явилася попелиця, не поспішайте одразу використовувати хімію. Сонечка можуть допомогти впоратися зі шкідниками природним шляхом. Особливо ненажерливі личинки сонечок: вони активно поїдають попелицю та інших дрібних комах.

Тому побачивши сонечко на грядці, краще дати спокій. За даними University of Minnesota Extension, сонечка належать до корисних хижих комах, які допомагають контролювати шкідників у саду.



Сонечка належать до корисних хижих комах / Фото Unsplash

Золотоочки

Ще один непомітний помічник – золотоочка. Дорослі комахи харчуються переважно нектаром і пилком, а їхні личинки полюють на попелицю, кліщів, білокрилок та інших дрібних шкідників. Тому якщо біля рослин ви помітили ніжну зеленувату комаху із прозорими крилами, не поспішайте її виганяти.



Личинки золотоочки полюють на попелицю, кліщів та білокрилок / Фото Unsplash

Бджоли та джмелі

Тут усе досить очевидно, але про це варто нагадати. Бджоли, джмелі та інші запилювачі допомагають рослинам утворювати плоди та насіння. Особливо важливими вони є для плодових дерев, ягідних культур, кабачків, огірків та багатьох декоративних рослин.

Якщо на ділянці регулярно з'являються бджоли або джмелі, краще не турбувати їх без необхідності. А ще корисно висаджувати рослини, які дають їм нектар і пилок.



Джмелі особливо важливі для плодових дерев / Фото Unsplash

Жужелиці

Не всі корисні комахи виглядають мило. Наприклад, жужелиці – темні жуки, яких можна зустріти на землі, під камінням або рослинними залишками. Багато видів жужелиць є хижаками та харчуються слимаками, личинками комах та іншими садовими шкідниками. Саме тому не варто автоматично вважати кожного жука небезпечним для рослин.



Жужелиці є хижаками та харчуються слимаками / Фото Unsplash

Як зрозуміти, кого можна залишити?

Головне правило – не знищувати комаху лише тому, що вона вам незнайома. Якщо ви побачили невідому комаху на рослині, спочатку варто визначити її вид. Деякі хижаки можуть виглядати загрозливо або неприємно, але при цьому саме вони допомагають позбавляти сад від справжніх шкідників.

Також не варто прагнути зробити ділянку абсолютно стерильною. Здоровий сад – це не місце без комах, а екосистема, де корисні та шкідливі організми перебувають у певному балансі.