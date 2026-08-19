Специалисты University of Minnesota Extension рассказали, кого стоит оставить в своем саду. В статье отмечается, что на самом деле насекомые являются важной частью садовой экосистемы:

некоторые из них помогают растениям размножаться,

а другие естественным образом контролируют численность вредителей.

Поэтому прежде чем прогонять или уничтожать насекомое, стоит убедиться, что оно действительно наносит вред вашим растениям.

Какие насекомые помогают вашему саду?

Божьи коровки

Если на растениях появилась тля, не спешите сразу прибегать к химическим средствам. Божьи коровки могут помочь справиться с вредителями естественным путем. Особенно прожорливы личинки божьих коровок: они активно поедают тлю и других мелких насекомых.

Поэтому, увидев божью коровку на грядке, лучше оставить ее в покое. По данным University of Minnesota Extension, божьи коровки относятся к полезным хищным насекомым, которые помогают контролировать вредителей в саду.

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Божьи коровки относятся к полезным хищным насекомым / Фото Unsplash

Золотоочки

Еще один незаметный помощник – золотоочка. Взрослые насекомые питаются преимущественно нектаром и пыльцой, а их личинки охотятся на тлю, клещей, белокрылок и других мелких вредителей. Поэтому если возле растений вы заметили нежное зеленоватое насекомое с прозрачными крыльями, не спешите его прогонять.



Личинки золотоочки охотятся на тлю, клещей и белокрылок / Фото Unsplash

Пчелы и шмели

Здесь все довольно очевидно, но об этом стоит напомнить. Пчелы, шмели и другие опылители помогают растениям образовывать плоды и семена. Особенно важны они для плодовых деревьев, ягодных культур, кабачков, огурцов и многих декоративных растений.

Если на участке регулярно появляются пчелы или шмели, лучше не беспокоить их без необходимости. А еще полезно высаживать растения, которые дают им нектар и пыльцу.



Шмели особенно важны для плодовых деревьев / Фото Unsplash

Жужелицы

Не все полезные насекомые выглядят мило. Например, жужелицы – темные жуки, которых можно встретить на земле, под камнями или растительными остатками. Многие виды жужелиц являются хищниками и питаются слизнями, личинками насекомых и другими садовыми вредителями. Именно поэтому не стоит автоматически считать каждого жука опасным для растений.



Жужелицы являются хищниками и питаются слизнями / Фото Unsplash

Как понять, кого можно оставить?

Главное правило – не уничтожать насекомое только потому, что оно вам незнакомо. Если вы увидели неизвестное насекомое на растении, сначала стоит определить его вид. Некоторые хищники могут выглядеть угрожающе или неприятно, но при этом именно они помогают избавлять сад от настоящих вредителей.

Также не стоит стремиться сделать участок абсолютно стерильным. Здоровый сад – это не место без насекомых, а экосистема, где полезные и вредные организмы находятся в определенном балансе.