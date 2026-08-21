Зелені помідори почервоніють на очах: старий метод, який досі використовують городники

Наприкінці сезону на кущах часто залишаються десятки зелених томатів, які через прохолодні ночі вже не встигають дозріти. Щоб не втрачати врожай, городники використовують різні способи прискорити достигання плодів.

Один із них – доволі незвичний метод з алкоголем. Про такий спосіб розповіла авторка YouTube-каналу "Місячна країна". За її словами, вплив етилового спирту на процес дозрівання томатів досліджували ще у минулому столітті.

Чому помідори не хочуть червоніти?

Дозрівання томатів залежить від температури, освітлення, стану рослини та особливостей сорту. Коли восени стає холодніше, фізіологічні процеси сповільнюються – у результаті зелені плоди можуть надовго залишатися на кущах. Особливо це актуально перед першими заморозками.

Якщо томати ще не встигли дозріти, їх можна зняти та залишити достигати в приміщенні. Але деякі городники намагаються прискорити процес ще на грядці.

Для чого використовують алкоголь?

За словами авторки методу, дослідження, проведені ще у 1930-х роках, показували, що етиловий спирт може впливати на фізіологічні процеси рослин і процес достигання плодів. Саме на цьому принципі й ґрунтується старий спосіб, який досі використовують окремі городники.



Чому помідори не хочуть червоніти / Фото Unsplash

Для розчину беруть приблизно 10 літрів води та склянку горілки або самогону. Суміш переливають у пульверизатор і обприскують нею листя та зелені плоди. Втім, важливо розуміти: цей метод не варто сприймати як гарантований спосіб прискорити врожай.

Важливо! Домашні рецепти можуть відрізнятися за концентрацією, а надмірна кількість алкоголю здатна пошкодити тканини рослини.

Який ще спосіб існує?

Якщо температура починає різко падати, не обов'язково експериментувати з незвичними розчинами. Зелені томати можна зняти з кущів і покласти дозрівати в теплому сухому місці. Плоди, які вже досягли зрілого зеленого стану, зазвичай продовжують достигати після збору.

Їх можна розкласти в один шар або покласти в паперовий пакет разом зі стиглим яблуком чи бананом. Етилен, який виділяють стиглі плоди, може сприяти дозріванню томатів.