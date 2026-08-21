Один із них – доволі незвичний метод з алкоголем. Про такий спосіб розповіла авторка YouTube-каналу "Місячна країна". За її словами, вплив етилового спирту на процес дозрівання томатів досліджували ще у минулому столітті.

Чому помідори не хочуть червоніти?

Дозрівання томатів залежить від температури, освітлення, стану рослини та особливостей сорту. Коли восени стає холодніше, фізіологічні процеси сповільнюються – у результаті зелені плоди можуть надовго залишатися на кущах. Особливо це актуально перед першими заморозками.

Якщо томати ще не встигли дозріти, їх можна зняти та залишити достигати в приміщенні. Але деякі городники намагаються прискорити процес ще на грядці.

Для чого використовують алкоголь?

За словами авторки методу, дослідження, проведені ще у 1930-х роках, показували, що етиловий спирт може впливати на фізіологічні процеси рослин і процес достигання плодів. Саме на цьому принципі й ґрунтується старий спосіб, який досі використовують окремі городники.

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Чому помідори не хочуть червоніти / Фото Unsplash

Для розчину беруть приблизно 10 літрів води та склянку горілки або самогону. Суміш переливають у пульверизатор і обприскують нею листя та зелені плоди. Втім, важливо розуміти: цей метод не варто сприймати як гарантований спосіб прискорити врожай.

Важливо! Домашні рецепти можуть відрізнятися за концентрацією, а надмірна кількість алкоголю здатна пошкодити тканини рослини.

Який ще спосіб існує?

Якщо температура починає різко падати, не обов'язково експериментувати з незвичними розчинами. Зелені томати можна зняти з кущів і покласти дозрівати в теплому сухому місці. Плоди, які вже досягли зрілого зеленого стану, зазвичай продовжують достигати після збору.

Їх можна розкласти в один шар або покласти в паперовий пакет разом зі стиглим яблуком чи бананом. Етилен, який виділяють стиглі плоди, може сприяти дозріванню томатів.