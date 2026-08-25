Груша чорніє просто на очах: що робити, щоб не втратити дерево та врожай

У серпні, коли груші ще мають наливатися та дозрівати, дерево може раптом почати втрачати листя. Воно темніє, скручується й опадає, а садівники часто одразу припускають, що рослині бракує води. Однак причина може бути зовсім іншою.

Як зазначає Deccoria.pl, побуріле або чорне листя справді може бути наслідком посухи, але схожі симптоми виникають і при бактеріальних захворюваннях. Тому перед тим, як заливати дерево водою чи обробляти препаратами, важливо зрозуміти, що саме відбувається з грушею.

Коли проблема у нестачі води?

Якщо дерево страждає від посухи, листя зазвичай:

в'яне,

скручується,

починає темніти з країв.

Симптоми поступово охоплюють значну частину крони. Водночас ґрунт у зоні коріння буде сухим. Особливо швидко проблема проявляється після тривалого періоду спеки, коли немає дощів, а повітря сухе та вітряне. Перевірити це можна досить просто: візьміть землю на глибині приблизно 15 – 20 сантиметрів у кількох місцях під кроною. Якщо ґрунт сухий, дереву, найімовірніше, бракує вологи.

Як врятувати грушу у серпні / Фото Unsplash

Коли потрібно запідозрити хворобу?

Бактеріальне ураження часто має іншу картину. Проблема може починатися з окремих пагонів, бруньок або суцвіть, а не охоплювати все дерево рівномірно. На листі можуть з'являтися темні плями, молоді пагони буріють і деформуються, а частини дерева виглядають так, ніби їх обпалило.

Особливо уважно варто оглянути грушу після періодів дощової погоди: краплі води можуть сприяти поширенню бактеріальної інфекції.

Що зробити в серпні?

Якщо ґрунт пересох, грушу потрібно поливати рідше, але рясніше. Воду варто подавати повільно, щоб вона проникала вглиб, а не стікала по поверхні. Поливати краще не безпосередньо біля стовбура, а по зоні під кроною та трохи за її межами – саме там розташована значна частина активних коренів.

Для молодих дерев під час сильної спеки полив може знадобитися кожні кілька днів, але точний режим залежить від типу ґрунту та погоди. Після поливу важливо поспостерігати за рослиною.

Побуріле листя вже не відновиться, тому показником покращення стану є те, що нові листки перестають темніти та опадати.