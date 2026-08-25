Как отмечает Deccoria.pl, побуревшие или почерневшие листья действительно могут быть следствием засухи, но подобные симптомы возникают и при бактериальных заболеваниях. Поэтому прежде чем поливать дерево водой или обрабатывать препаратами, важно понять, что именно происходит с грушей.

Когда проблема в нехватке воды?

Если дерево страдает от засухи, листья обычно:

вянет,

скручивается,

начинает темнеть по краям.

Симптомы постепенно охватывают значительную часть кроны. При этом почва в зоне корней будет сухой. Особенно быстро проблема проявляется после длительного периода жары, когда нет дождей, а воздух сухой и ветреный. Проверить это можно довольно просто: возьмите землю на глубине примерно 15–20 сантиметров в нескольких местах под кроной. Если почва сухая, дереву, скорее всего, не хватает влаги.

Как спасти грушу в августе / Фото Unsplash

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Когда следует заподозрить болезнь?

Бактериальное поражение часто имеет иную картину. Проблема может начинаться с отдельных побегов, почек или соцветий, а не охватывать все дерево равномерно. На листьях могут появляться темные пятна, молодые побеги буреют и деформируются, а части дерева выглядят так, будто их обожгло.

Особенно внимательно следует осмотреть грушу после периодов дождливой погоды: капли воды могут способствовать распространению бактериальной инфекции.

Что делать в августе?

Если почва пересохла, грушу нужно поливать реже, но обильнее. Воду следует подавать медленно, чтобы она проникала вглубь, а не стекала по поверхности. Поливать лучше не непосредственно у ствола, а в зоне под кроной и немного за ее пределами – именно там расположена значительная часть активных корней.

Для молодых деревьев во время сильной жары полив может понадобиться каждые несколько дней, но точный режим зависит от типа почвы и погоды. После полива важно понаблюдать за растением.

Побуревшие листья уже не восстановятся, поэтому признаком улучшения состояния является то, что новые листья перестают темнеть и опадать.