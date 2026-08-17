Епоха ідеально "вилизаної" квартири закінчилася: IKEA шокувала новими трендами 2026 року

Дім у 2026 році дедалі менше нагадує виставковий стенд і дедалі більше – простір, створений саме під людину. Важливими стають не лише кольори й меблі, а й те, як ми почуваємося у власній оселі.

IKEA прогнозує, що друга половина 2026 року пройде під знаком яскравої зелені, ностальгії, тактильного комфорту та "тихої" розкоші. Про це пише видання Wprost.

Як зміняться інтер'єри у другій половині 2026 року?

Інтер'єр, який можна відчути

Один із головних трендів – мультисенсорний дизайн. Мовиться про простір, який працює не тільки на картинку. Натуральне дерево, льон, вовна, кераміка, камінь, м'який текстиль, приємні на дотик поверхні, аромат і правильно підібране освітлення – усе це стає частиною дизайну.

Замість однієї яскравої люстри IKEA радить створювати кілька сценаріїв освітлення. Вранці – більше світла та енергії, ввечері – м'яке освітлення, яке допомагає переключитися на відпочинок.



Один із головних трендів – мультисенсорний дизайн / Фото Unsplash

Розкіш стає тихішою

Дорогий вигляд більше не обов'язково означає золото, мармур і демонстративно розкішні меблі. У тренді – стримана розкіш, де головну роль відіграють якість, довговічність і комфорт. Добре крісло, натуральна тканина, якісно зроблена лампа або меблі, які прослужать роками, можуть бути значно ціннішими за предмет, який просто ефектно виглядає на фото.

Тренд також підштовхує відмовлятися від інтер'єрів, де все куплено одним комплектом. Натомість у домі з'являються вінтажні речі, предмети ручної роботи та декор із власною історією.

Стримана розкіш набирає популярності / Фото Unsplash

80-ті та 90-ті повертаються

Ретро знову стає актуальним – але вже без спроби буквально відтворити квартиру з минулого століття. IKEA прогнозує повернення кольорів, форм і матеріалів, характерних для 80-х і 90-х років. Це може бути:

крісло з ретро-силуетом,

яскрава лампа,

незвичайний текстиль або аксесуар із барахолки.

Головний принцип – не перетворювати квартиру на музей. Достатньо одного-двох ностальгійних акцентів, щоб сучасний інтер'єр отримав характер.



Ретро-предмети знов повертаються / Фото Unsplash

Головний тренд – інтер'єр для життя, а не для Instagram Усі ці тенденції об'єднує одна ідея: дім має підлаштовуватися під людину, а не навпаки. Ми працюємо вдома, відпочиваємо, приймаємо гостей, шукаємо тиші й проводимо час із близькими – тому інтер'єр має враховувати ці різні сценарії.

Схоже, епоха ідеально "вилизаної" квартири, яка має гарний вигляд лише на фото, поступово відходить. У 2026 році модним стає дім, у якому зручно, приємно, трохи ностальгійно і по-справжньому живо.