IKEA прогнозирует, что вторая половина 2026 года пройдет под знаком яркой зелени, ностальгии, тактильного комфорта и "тихой" роскоши. Об этом пишет издание Wprost.

Как изменятся интерьеры во второй половине 2026 года?

Интерьер, который можно почувствовать

Один из главных трендов – мультисенсорный дизайн. Речь идет о пространстве, которое работает не только на визуальное восприятие. Натуральное дерево, лен, шерсть, керамика, камень, мягкий текстиль, приятные на ощупь поверхности, аромат и правильно подобранное освещение – все это становится частью дизайна.

Вместо одной яркой люстры IKEA советует создавать несколько сценариев освещения. Утром – больше света и энергии, вечером – мягкое освещение, которое помогает переключиться на отдых.

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Один из главных трендов – мультисенсорный дизайн / Фото Unsplash

Роскошь становится более сдержанной

Дорогой вид больше не обязательно означает золото, мрамор и демонстративно роскошную мебель. В тренде – сдержанная роскошь, где главную роль играют качество, долговечность и комфорт. Хорошее кресло, натуральная ткань, качественно изготовленная лампа или мебель, которая прослужит долгие годы, могут быть гораздо ценнее предмета, который просто эффектно смотрится на фото.

Этот тренд также подталкивает к отказу от интерьеров, где все куплено одним комплектом. Вместо этого в доме появляются винтажные вещи, предметы ручной работы и декор со своей историей.

Сдержанная роскошь набирает популярность / Фото Unsplash

80-е и 90-е возвращаются

Ретро снова становится актуальным – но уже без попыток буквально воссоздать квартиру прошлого века. IKEA прогнозирует возвращение цветов, форм и материалов, характерных для 80-х и 90-х годов. Это может быть:

кресло с ретро-силуэтом,

яркая лампа,

необычный текстиль или аксессуар с барахолки.

Главный принцип – не превращать квартиру в музей. Достаточно одного-двух ностальгических акцентов, чтобы современный интерьер обрел характер.



Ретро-предметы снова в моде / Фото Unsplash

Главный тренд – интерьер для жизни, а не для инстаграма Все эти тенденции объединяет одна идея: дом должен подстраиваться под человека, а не наоборот. Мы работаем дома, отдыхаем, принимаем гостей, ищем тишину и проводим время с близкими – поэтому интерьер должен учитывать эти различные сценарии.

Похоже, эпоха идеально "вылизанной" квартиры, которая хорошо выглядит только на фото, постепенно уходит в прошлое. В 2026 году в моду входит дом, в котором удобно, приятно, немного ностальгично и по-настоящему живо.